TT: "Alexis Sanchez is niet te koop" - Schmeichel krijgt concurrent bij Leicester - Anderlecht wil situatie rond Svilar ontmijnen

De voetbalredactie

19/07/17 - 12u30

© photo news.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

De Sciglio trekt naar Juventus Mattia De Sciglio zet zijn carrière verder bij Juventus. De 24-jarige vleugelverdediger komt over van AC Milan. Juventus bevestigt vandaag op zijn website dat De Sciglio zijn medische testen aflegt bij de club. Daarna kan de transfer worden afgerond. Volgens Italiaanse media betaalt de 'Oude Dame' een transfersom van 12 miljoen euro voor de international, die 31 caps achter zijn naam heeft en erbij was op het WK 2014 en het EK 2016. De Sciglio is een jeugdproduct van Milan. Hij debuteerde er in 2011 in de eerste ploeg. Sindsdien werkte hij 110 wedstrijden in de Serie A af. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 18 juli, met geruchten rond Neymar

Herbeleef Transfer Talk van maandag 17 juli, met Antwerp dat oude bekende als doelman terughaalt Mattia De Sciglio. © afp.

Sánchez niet te koop Alexis Sánchez is niet te koop. De 28-jarige Chileense aanvaller heeft bij Arsenal nog een één jaar doorlopend contract, en trainer Arsène Wenger zegt hem daaraan te houden. "Die beslissing hebben we als club genomen", aldus Wenger, die daarmee reageerde op berichten in Engelse media dat Sánchez weg zou willen.



Arsenal eindigde afgelopen seizoen als vijfde en ontbreekt daardoor voor het eerst sinds twintig jaar in de Champions League. Sánchez zou op de Chileense radio hebben gezegd dat hij naar een club wil die wel op het hoogste Europese niveau speelt. "We hebben twintig jaar op rij in de Champions League gespeeld, ook de zeventien jaar voordat Alexis bij ons kwam. Hij kan er voor zorgen dat we de Champions League weer halen", zei Wenger. © getty.

Jakupovic ruilt Hull voor Leicester Eldin Jakupovic blijft in Engeland op het hoogste niveau actief. De doelman maakt de overstap van het gedegradeerde Hull City naar Leicester City. Jakupovic is na Harry Maguire en Vicente Iborra de derde aankoop deze zomer van Leicester. De 32-jarige Bosniër moet de concurrentie aangaan met Kasper Schmeichel. "Het zal moeilijk voor mij worden, want Kasper is één van de beste keepers in de Premier League. Maar ik ga er alles aan doen. Een concurrentiestrijd is altijd goed'', aldus Jakupovic, die vijf jaar lang bij Hull speelde en tot 54 wedstrijden kwam. Bij Leicester ondertekende hij een driejarig contract. Eldin Jakupovic. © photo news.

Anderlecht praat volgende week met Svilar Anderlecht heeft volgende week een onderhoud met Mile Svilar en diens entourage. Paars-wit hoopt om de lont uit de potentieel explosieve situatie van het 17-jarige keeperstalent te halen. In het contract van Svilar, dat in principe loopt tot eind dit seizoen, zit er een optie van twee bijkomende seizoenen. Die wil Anderlecht lichten, al is het niet zeker of de jonge doelman daar zomaar mee akkoord zal gaan. De hyperambitieuze Svilar wil dit seizoen graag spelen, maar het ziet er niet naar uit dat hij eerste keuze zal zijn.



Ondertussen schermt zijn entourage met de interesse van de Portugese topclub Benfica. Svilar zelf vertelde aan de Portugese pers dat zijn focus op Anderlecht ligt, maar papa Ratko liet daar dan weer optekenen: "Mijn zoon moet spelen om zich te ontwikkelen. Als dat niet bij Anderlecht kan, dan misschien beter elders." Wordt vervolgd. (NVK/PJC) Mile Svilar. © photo news.