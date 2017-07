TT: Vermaelen mee met Barça naar VS, al past hij niet in plannen

De voetbalredactie

Vermaelen mee met Barça naar VS

Thomas Vermaelen mag met Barcelona mee op hun Amerikaanse tournee. In de International Champions Cup zal Barça het opnemen tegen Juventus (22 juli), Manchester United (26 juli) en Real Madrid (29 juli). Goed nieuws voor de 31-jarige verdediger die afgeschreven leek bij de club? Niet echt. Barcelona neemt al zijn profspelers mee, alleen wie niet 100 procent fit is, blijft in Spanje. Bovendien heeft trainer Ernesto Valverde het bestuur al duidelijk gemaakt dat Vermaelen niet in zijn plannen past. Barça leende hem vorig jaar uit aan AS Roma. Zonder succes: een kuit-, lies- en handblessure maakten dat Vermaelen meestal niet inzetbaar was. AS Roma hoefde hem niet meer.



Torino meldde zich volgens Sky Sport Italia voor een nieuwe uitleenbeurt, in de hoop dat Barcelona een deel van zijn jaarloon van 2,5 miljoen euro op zich zou nemen. Barcelona ging op die vraag niet in, Torino haakte af. Vermaelen, die in juni met zijn Engelse vriendin Polly trouwde, zou naar verluidt graag naar Londen terugkeren. De afgelopen maand werd hij gelinkt aan Watford, Southampton en Crystal Palace, maar een concreet bod is er nog niet gekomen. (VH)