Herbeleef Transfer Talk van woensdag 19 juli, met Chelsea dat peperdure vervanger vond voor Diego Costa

19/07/17 - 16u19

Alvaro Morata.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Chelsea betaalt 80 miljoen voor Morata Chelsea heeft zijn vervanger voor Diego Costa zo goed als beet. Real Madrid en de Engelse kampioen bereikten een princiepsakkoord over de spits. The Blues zouden tussen 75 en 80 miljoen euro betalen. Een transfer waar vooral Antonio Conte blij mee zal zijn. Morata (24) kwam destijds op zijn voorspraak naar Juventus. De luxe-invaller van Real stond begin deze maand dicht bij een transfer naar Man United, maar de Engelse topclub veranderde op het laatste nippertje van gedacht en legde 85 miljoen op tafel voor Romelu Lukaku. Op dat moment het toptarget van ... Chelsea. Iedereen tevreden. (KTH) © getty.

STVV trekt Ceballos definitief aan en versterkt zich met Asamoah en doelman Steppe Sint-Truiden heeft er een erg actieve transferdag opzitten. De Haspengouwse eersteklasser nam Cristian Ceballos definitief over van Charlton Athletic en trok met Samuel Asamoah en keeper Kenny Steppe nog twee nieuwkomers aan. Dat heeft STVV op zijn website gemeld.



Ceballos voetbalde vorig seizoen al voor Sint-Truiden op huurbasis van Charlton Athletic. De Truienaars nemen de 24-jarige Spanjaard nu definitief over van de Engelse club. De middenvelder heeft op Stayen zijn handtekening gezet onder een contract voor drie seizoenen.



Asamoah tekent bij de Kanaries een driejarig contract met een optie op twee jaar extra. De 23-jarige Ghanese middenvelder speelde in het verleden voor Eupen en OH Leuven.



Steppe komt over van Zulte Waregem. De 28-jarige doelman voetbalde in een verder verleden voor Waasland-Beveren, SC Heerenveen in Nederland en Germinal Beerschot. In 2008 werd hij verkozen tot keeper van het jaar in België. Ook Steppe tekent een overeenkomst voor drie jaar bij STVV Steppe, @C_Ceballos92 en Asamoah tekenen contract op Stayen #stvv https://t.co/bs1jbobPGX pic.twitter.com/9QBe9op9p7 — STVV (@stvv) 19 juli 2017

RB Leipzig wijst bod van 75 miljoen voor Naby Keïta af RB Leipzig heeft een bod ter waarde van 75 miljoen euro voor middenvelder Naby Keïta afgewezen. Dat heeft Dietrich Mateschitz, oprichter van energiedrankproducent Red Bull en steenrijke eigenaar van de Duitse club, vandaag bevestigd. Volgens Duitse en Engelse media jaagt Liverpool op de 22-jarige international uit Guinee.



"We hebben inderdaad een aanbieding van 75 miljoen ontvangen voor Keïta", verklaarde Mateschitz aan het Duitse tijdschrift Sport Bild. "Flatterend, maar er is geen sprake van een verkoop. Keïta ligt nog altijd bij ons onder contract en zal dat respecteren. Hem verkopen zou niet alleen getuigen van een gebrek aan respect voor onze fans, maar ook voor andere spelers in onze club die eveneens gegeerd zijn."



Mateschitz lijkt hiermee te verwijzen naar onder meer de Duitse aanvaller Timo Werner en de Zweedse middenvelder Emil Forsberg. De twee sterkhouders van Leipzig worden het hof gemaakt door meerdere Europese topclubs, maar blijven voorlopig de club uit Saksen trouw.



RB Leipzig is de rijzende ster in het Duitse voetbal. De club, die opgericht werd in 2009 en kan rekenen op financiële injecties van hoofdsponsor Red Bull, steeg in geen tijd naar de Bundesliga waar ze het afgelopen jaar bij haar debuut op de tweede plaats eindigde. Hierdoor mag Leipzig komend seizoen aantreden in de Champions League. Naby Keïta. © ANP.

Dimitri Daeseleire tekent bij Oud-Heverlee Leuven Dimitri Daeseleire heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Oud-Heverlee Leuven. Dat bevestigt de club uit 1B op zijn website.



De 27-jarige rechtsachter is een jeugdproduct van Genk. Hij debuteerde er in 2008 in de eerste ploeg. Daarna droeg hij ook het shirt van STVV en Antwerp.



OHL omschrijft zijn aanwinst als "een ervaren back die de nodige mentaliteit met zich meebrengt". Dimitri Daeseleire kiest voor OHL en tekent een contract voor twee seizoenen.

Welkom Dimitri! #TogetherWeWin



¿¿ https://t.co/20kAZzQw29 pic.twitter.com/KjXul1pXfd — Oud-Heverlee Leuven (@ohl_official) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

Anderlecht stalt Jorn Vancamp bij Roda JC Landskampioen Anderlecht leent Jorn Vancamp voor een seizoen uit aan Roda JC. Dat bevestigt de club uit de Eredivisie op zijn website.



De 18-jarige centrumspits speelde vorig seizoen twee duels in de hoofdmacht van RSCA. Hij kwam tegen Saint-Etienne in de Europa League als basispion 60 minuten in actie, en mocht ook kort invallen in de competitie tegen Westerlo.



Harm van Veldhoven, ex-coach van onder meer Cercle, Mechelen en Westerlo, is de huidig technisch directeur van Roda JC. Hij is blij met de komst van de Belgische jeugdinternational.



"Vancamp is een groot Belgisch talent. Jorn is enorm gevaarlijk in het zestienmetergebied en beschikt over een enorme portie werklust waardoor hij het iedere verdediging zeer lastig kan maken. We zijn RSC Anderlecht dankbaar voor het feit dat ze deze overeenkomst mogelijk hebben gemaakt." Jorn Vancamp op huurbasis naar Roda JC Kerkrade https://t.co/BRnkGgmegy #rodajc — RODA JC KERKRADE (@rodajckerkrade) Wed Jul 19 00:00:00 MEST 2017

De Sciglio trekt naar Juventus Mattia De Sciglio zet zijn carrière verder bij Juventus. De 24-jarige vleugelverdediger komt over van AC Milan. Juventus bevestigt vandaag op zijn website dat De Sciglio zijn medische testen aflegt bij de club. Daarna kan de transfer worden afgerond. Volgens Italiaanse media betaalt de 'Oude Dame' een transfersom van 12 miljoen euro voor de international, die 31 caps achter zijn naam heeft en erbij was op het WK 2014 en het EK 2016. De Sciglio is een jeugdproduct van Milan. Hij debuteerde er in 2011 in de eerste ploeg. Sindsdien werkte hij 110 wedstrijden in de Serie A af.



AA Gent rondt komst van Deiver Machado af

De transfer van Deiver Machado (23) naar AA Gent is afgerond. Dat meldt AA Gent op Twitter. De flankverdediger komt over van het Colombiaanse Millonarios en door de afwezigheden van Kenny Saief en Nana Asare is zijn komst welgekomen voor de Buffalo's. Welkom Deiver Machado!

Bienvenido Deiver Machado, primer Colombiano en nuestro equipo! https://t.co/eKMlg9Ajtt #kaagent #JPL #transfer pic.twitter.com/YIlqufUXf5 — KAA Gent (@KAAGent) 19 juli 2017

Sánchez niet te koop © photo news. Alexis Sánchez is niet te koop. De 28-jarige Chileense aanvaller heeft bij Arsenal nog een één jaar doorlopend contract, en trainer Arsène Wenger zegt hem daaraan te houden. "Die beslissing hebben we als club genomen", aldus Wenger, die daarmee reageerde op berichten in Engelse media dat Sánchez weg zou willen.



Arsenal eindigde afgelopen seizoen als vijfde en ontbreekt daardoor voor het eerst sinds twintig jaar in de Champions League. Sánchez zou op de Chileense radio hebben gezegd dat hij naar een club wil die wel op het hoogste Europese niveau speelt. "We hebben twintig jaar op rij in de Champions League gespeeld, ook de zeventien jaar voordat Alexis bij ons kwam. Hij kan er voor zorgen dat we de Champions League weer halen", zei Wenger. © getty.

Jakupovic ruilt Hull voor Leicester Eldin Jakupovic blijft in Engeland op het hoogste niveau actief. De doelman maakt de overstap van het gedegradeerde Hull City naar Leicester City. Jakupovic is na Harry Maguire en Vicente Iborra de derde aankoop deze zomer van Leicester. De 32-jarige Bosniër moet de concurrentie aangaan met Kasper Schmeichel. "Het zal moeilijk voor mij worden, want Kasper is één van de beste keepers in de Premier League. Maar ik ga er alles aan doen. Een concurrentiestrijd is altijd goed'', aldus Jakupovic, die vijf jaar lang bij Hull speelde en tot 54 wedstrijden kwam. Bij Leicester ondertekende hij een driejarig contract. Eldin Jakupovic. © photo news.

Anderlecht praat volgende week met Svilar Anderlecht heeft volgende week een onderhoud met Mile Svilar en diens entourage. Paars-wit hoopt om de lont uit de potentieel explosieve situatie van het 17-jarige keeperstalent te halen. In het contract van Svilar, dat in principe loopt tot eind dit seizoen, zit er een optie van twee bijkomende seizoenen. Die wil Anderlecht lichten, al is het niet zeker of de jonge doelman daar zomaar mee akkoord zal gaan. De hyperambitieuze Svilar wil dit seizoen graag spelen, maar het ziet er niet naar uit dat hij eerste keuze zal zijn.



Ondertussen schermt zijn entourage met de interesse van de Portugese topclub Benfica. Svilar zelf vertelde aan de Portugese pers dat zijn focus op Anderlecht ligt, maar papa Ratko liet daar dan weer optekenen: "Mijn zoon moet spelen om zich te ontwikkelen. Als dat niet bij Anderlecht kan, dan misschien beter elders." Wordt vervolgd. (NVK/PJC) Mile Svilar. © photo news.