Franse vrouwen pakken op de valreep de drie punten tegen IJsland

18/07/17 - 23u03 Bron: Belga

© getty.

De Franse vrouwen hebben vandaag hun eerste wedstrijd in groep C op het EK in Nederland op het nippertje gewonnen. De nummer drie van de wereldranglijst, een van de favorieten voor de Europese titel, had in Tilburg een strafschop nodig om IJsland te verslaan. De Franse vedette Eugénie Le Sommer maakte in de 86e minuut vanaf elf meter het enige doelpunt: 1-0.