Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 18 juli, met geruchten rond Neymar

De voetbalredactie

18/07/17 - 19u20

© Marca.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Transfer van Patrik Schick naar Juventus wordt afgeblazen De Tsjechische international Patrik Schick gaat dan toch niet voor Juventus voetballen. De transfer wordt na onderling overleg tussen zijn club Sampdoria en de Italiaanse landskampioen afgeblazen. Dat hebben beide clubs dinsdag in een kort persbericht bevestigd. Eind juni leek de overgang van de 21-jarige aanvaller naar de Oude Dame in kannen en kruiken, maar Juventus "heeft beslist de transfer niet te finaliseren". Sampdoria, de club van Dennis Praet, communiceert dat er "een wederzijdse verstandhouding" is tussen beide clubs.



Over de reden van het afketsen van de deal wordt niet gerept. Volgens Italiaanse media zou Schick niet geslaagd zijn voor zijn medische testen. Hartproblemen zouden de oorzaak zijn. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de ontdekte problemen van de aanvaller zijn. Schick was afgelopen seizoen in het shirt van Sampdoria goed voor 11 competitiegoals in 32 wedstrijden. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van maandag 17 juli, met Antwerp dat oude bekende als doelman terughaalt

Herbeleef Transfer Talk van zondag 16 juli, met Real dat overweegt Bale te slijten om Mbappé te kunnen kopen

Herbeleef Transfer Talk van zaterdag 15 juli, met Chelsea dat op Higuain aast © getty.

Sportief directeur Barça over transfer Neymar: "Gaat niet gebeuren" Bij Barcelona hebben ze ondertussen gereageerd op de geruchten als zou Neymar voor 222 miljoen euro naar Paris-Saint Germain verkassen. "Dat gaat niet gebeuren", wist sportief directeur Robert Fernández te vertellen. "Voor geen enkele speler in onze selectie hebben we een aanbieding gekregen en geen enkele club zal de gelimiteerde afkoopsom betalen." De deal zit er dus niet meteen aan te komen. © ap.

Lucas Leiva gaat in Italië voetballen De Braziliaanse middenvelder Lucas Leiva vertrekt na tien jaar uit Liverpool en gaat bij Lazio voetballen. De dertigjarige Braziliaan, tot dit seizoen ploegmakker van Simon Mignolet en Divock Origi, wordt in de Italiaanse hoofdstad Rome ploeggenoot van Jordan Lukaku. Leiva kwam in tien seizoenen bij Liverpool tot bijna 350 wedstrijden.



De 24-voudig Braziliaans international was afgelopen seizoen onder manager Jürgen Klopp niet meer verzekerd van een basisplaats bij de 'Reds'. De Duitser gaf op het middenveld de voorkeur aan onder meer Georginio Wijnaldum en Emre Can.



"Het was mijn ambitie om de rest van mijn carrière bij Liverpool te spelen", zei Lucas in een open brief aan de fans op de website van de Engelse club. "Maar ik wil ook dolgraag zoveel mogelijk voetballen en daarom ga ik naar Lazio." © getty.

Nice haalt Jallet binnen Olympique Nice heeft zich dinsdag versterkt met Christophe Jallet. De 33-jarige Franse rechtsback komt over van Olympique Lyon. Jallet heeft veertien interlands op zijn naam staan en behoorde vorig jaar tot de Franse selectie op het EK in eigen land. De verdediger speelde de afgelopen drie jaar voor Lyon. Vorig seizoen eindigde L'OL derde in de Ligue 1.



De Fransman stond eerder vijf jaar onder contract bij Paris Saint-Germain, waarmee hij in 2013 en 2014 de landstitel veroverde. Christophe Jallet : c'est signé ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/y497drREVG — OGC Nice (@ogcnice) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Joris Mallet (Monaco) naar STVV STVV heeft met de 18-jarige Joris Mallet een beloftevolle aanvallende middenvelder van AS Monaco binnengehaald. De Fransman ondertekende op Stayen een contract van twee jaar met een optie op nog 's twee extra seizoenen. Mallet kreeg zijn volledige opleiding bij Monaco, speelde metde Monegasken in de UEFA Youth League, maar slaagde er uiteindelijk niet in om een profcontract in de wacht te slepen. Ook FC Twente was sterk geïnteresseerd in zijn diensten. Maar uiteindelijk koos hij dus voor een toekomst op Stayen. (FKS)

Manchester City stalt Joe Hart bij West Ham De nationaal doelman van Engeland, Joe Hart, komt komend seizoen uit voor West Ham United. Dat kondigde de Londense club vandaag aan op haar website. Hart wordt voor een seizoen gehuurd van Manchester City, dat hem vorig seizoen uitleende aan het Italiaanse Torino.



De 30-jarige Hart stond het voorbije seizoen 37 wedstrijden tussen de palen bij Torino. Komend seizoen keert hij terug onder de lat in de Premier League, bij West Ham.



De 71-voudig international is een clubicoon bij Manchester City, maar moest sinds de komst van Pep Guardiola als coach plaatsruimen. Tussen 2007 en 2016 won Hart met Man City twee titels (2012 en 2014), één FA Cup (2011) en twee League Cups (2014 en 2016). © ap.

Antwerp haalt Ivo Rodrigues naar de Bosuil Antwerp heeft zich versterkt met de Portugese buitenspeler Ivo Rodrigues. Dat kondigde de Great Old aan op haar website. Rodrigues wordt voor één seizoen gehuurd van FC Porto, waar Antwerp sinds kort mee samenwerkt.



De 22-jarige Rodrigues, een veelvoudig Portugees jeugdinternational, kreeg zijn opleiding in het Drakenstadion en werd vervolgens uitgeleend aan Vitoria Guimaraes (2015), Arouca (2015-2016) en Paços Ferreira (2016-2017). Bij de laatste club kwam hij vorig seizoen tot 29 officiële optredens.



Voor promovendus Antwerp is Rodrigues de zesde inkomende transfer. Eerder trok de Great Old ook al doelman Sinan Bolat (Arouca), verdedigers Moustapha Bayal Sall (Al-Arabi) en Dylan Batubinsika (PSG), middenvelder Reda Jaadi (KV Mechelen) en buitenspeler Zotsara Randriambololona (Viton) aan. Flankspeler Ivo Rodrigues is nieuw bij Antwerp! #WelkomIvo #COYR https://t.co/W9Dz9Y7a1p pic.twitter.com/zPxt01MLxt — Royal Antwerp FC (@official_rafc) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

"Neymar heeft persoonlijk akkoord met PSG" Hieronder kon u al lezen dat PSG bereid is om liefst 222 miljoen euro neer te tellen voor Neymar en Esporte Interativo gaat zelfs nog een stap verder. Het Braziliaanse tv-kanaal (goed voor net geen 2 miljoen volgers op Twitter) claimt immers dat de steenrijke Parijzenaars al een persoonlijk akkoord hebben met de Braziliaanse flankaanvaller. Meer nog: het nieuwsmedium stelt dat Neymar binnen de twee weken al zal worden voorgesteld bij zijn nieuwe club. EXCLUSIVO! @neymarjr aceita proposta do PSG e será anunciado em duas semanas! A informação é do @marcelobechler: https://t.co/obKVg8xato pic.twitter.com/rsiCm2axWO — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Steppe naar STVV Kenny Steppe (28) trekt naar STVV. De doelman ondertekent er morgen een contract voor drie seizoenen. Vanavond komt hij wellicht nog een laatste keer in actie voor Zulte Waregem in het oefenduel tegen Amiens. Bij Essevee verloor Steppe zijn plek als tweede doelman aan de jonge Louis Bostyn. Ook Yannick Thoelen was in beeld bij de Kanaries, maar AA Gent laat de keeper momenteel niet vertrekken aangezien hij één van de broodnodige Belgen op het wedstrijdblad moet worden. (VDVJ/TTV) © photo news.

Red Flame Nicky Van den Abbeele verkast naar Ajax Red Flame Nicky Van den Abbeele verlaat RSC Anderlecht om komend seizoen in Nederland bij Ajax aan de slag te gaan, zo maakte de Amsterdamse club vandaag bekend.



Bij Ajax wordt de 23-jarige Van den Abbeele ploeggenote van collega-Red Flame Davina Philtjens, die zondag in de basis startte tegen Denemarken in de eerste EK-wedstrijd ooit van de Belgische voetbalvrouwen. Van den Abbeele bleef de hele wedstrijd op de bank in Doetinchem. Donderdag wacht op de tweede speeldag vice-Europees kampioen Noorwegen. © photo news.

Aubameyang blijft bij Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang blijft bij Borussia Dortmund. Dat meldt het blad Kicker. Aubameyang kon naar tal van clubs volgens de geruchten, vooral een miljoenencontract in China zou een serieuze optie zijn geweest voor de Gabonees.



Aubameyang zou alleen nog kunnen vertrekken voor een bedrag van boven de 100 miljoen euro. De spits, die vorig jaar 31 keer scoorde in de Bundesliga, ligt nog tot 2020 vast bij Dortmund.



Michael Zorc, de technisch directeur van Borussia Dortmund heeft laten weten dat een vertrek van spits Pierre-Emerick Aubameyang niet meer mogelijk is. De clubleiding had de spits een ultimatum gegeven voor een mogelijk vertrek en die is overschreden. "We beschouwen de transferperiode nu als gesloten", aldus Zorc. © getty.

Cercle Brugge haalt alweer Franse speler bij Monaco Cercle Brugge heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Irvin Cardona. De Vereniging huurt de negentienjarige aanvaller voor één seizoen van AS Monaco. Dat heeft de Franse kampioen vandaag bekendgemaakt.



Cardona voetbalt sinds 2012 voor de jeugdploegen van Monaco, en maakte begin 2017 zijn debuut in het eerste elftal. De Fransman heeft zijn contract in het vorstendom verlegd tot 2021, maar verkast dit seizoen op huurbasis naar Cercle op zoek naar speelminuten. ¿¿ Irvin Cardona prolonge avec l'AS Monaco jusqu¿en 2021 ! Il sera prêté cette saison au @cercleofficial ¿¿¿¿ pic.twitter.com/1YPfuj4ccO — AS Monaco¿¿¿¿¿¿ (@AS_Monaco)

Ons elftal 'FC Ik wil/moet weg' Er lopen op onze Jupiler League-velden nog een aantal smaakmakers rond met kopzorgen over hun toekomst. Spelers die zelf weg willen, of gewoon weg moeten. Wij konden er zelfs een sterke ploeg mee samenstellen. De transferperiode duurt nog tot 31 augustus, maar voor dit elftal begint de tijd wél stilaan te dringen. Hieronder de situatie van Kara, maar op HLN Sport Plus -onze zone exclusief voor abonnees- lees je de andere tien spelers. Proef nu 4 weken lang voor 1 euro.



Kara traint mee en werkte zijn eerste oefenmatch af. Van Holsbeeck stipte aan dat Kara door het vooruitzicht op Champions League-voetbal niet meer per se tegen een verlengd verblijf bij Anderlecht is. Onder meer Lille heeft al geïnformeerd. Een Engelse middenmoter deed al een bod. Maar 'King Kara' wil naast een goed loon ook een prestigieuze club. De verdediger heeft de belofte gekregen om voor een vastgelegde som te vertrekken. Hoe hoog die is, is niet geweten. In januari weigerde paars-wit 12 miljoen euro, vermoedelijk mag Kara nu voor een soortgelijke som wél vertrekken. Kara Mbodj. © photo news.

Szczesny naar Juventus De Poolse doelman Wojciech Szczesny blijft actief in de Italiaanse competitie. De 27-jarige keeper verhuist van Arsenal naar Juventus, waar hij vandaag zijn medische keuring onderging. Arsenal had Szczesny de afgelopen twee jaar verhuurd aan het AS Roma van Rode Duivel Radja Nainggolan.



De doelman van het nationale elftal van Polen gaat bij Juventus fungeren als 'back-up' van Gianluigi Buffon. De 39-jarige Italiaan is nog altijd de onbetwiste nummer één onder de lat bij de 'Oude Dame'.



Juventus nam deze zomer afscheid van reservekeeper Neto, die naar Valencia ging, en heeft met Szczesny nu een nieuwe tweede doelman binnengehaald. Volgens Italiaanse media betaalt Juventus zo'n 12 miljoen euro om de Pool over te nemen van Arsenal. È appena arrivato a Torino @13Szczesny13! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/FnU4GFDbN2 — JuventusFC (@juventusfc) Tue Jul 18 00:00:00 MEST 2017

Gianluca Lapadula verlaat AC Milan voor Genoa De Italiaanse aanvaller Gianluca Lapadula verlaat na één seizoen AC Milan om bij Genoa aan de slag te gaan, dat hem voor één seizoen huurt en daarna verplicht is om hem definitief over te nemen, zo maakte Genoa vandaag bekend. De 27-jarige Lapadula kwam afgelopen seizoen in 27 wedstrijden niet verder dan acht doelpunten voor de Rossoneri. Voordien was hij bij Pescara topschutter in de Serie B geworden. © reuters.

De Boer vindt behoud Benteke cruciaal Als het aan Frank de Boer ligt, dan blijft Christian Benteke ook komend seizoen actief in het shirt van Crystal Palace. De 26-jarige Rode Duivel wordt echter in verband gebracht met enkele andere clubs. Zo zou hij onder andere de perfecte opvolger moeten zijn van Romelu Lukaku bij Everton. Maar De Boer spreekt die geruchten tegen. "Benteke is hier tevreden en we willen heel graag dat hij blijft. Hij is erg belangrijk geweest vorig seizoen, vooral in de tweede helft van het seizoen. Het is cruciaal voor ons dat hij blijft. " © reuters.

Neymar wordt aan PSG gelinkt voor recordbedrag Met de terugkeer van aanvaller Deulofeu, de Portugese rechtsachter Semedo en het opwaarderen van de 21-jarige Braziliaanse centrale verdediger Marlon uit de B-ploeg, is het tot dusver een stille transferzomer geweest in Camp Nou. Al verlengde Barça ook wel het contract van Lionel Messi. Net dat zou in slechte aarde gevallen zijn bij Neymar, die andere sterspeler van de blaugrana. Tenminste, als we Sky Italia en de Madrileens gezinde kranten 'Marca' en 'AS' mogen geloven. De Braziliaan zou het beu zijn in de eeuwige schaduw van de Argentijn te staan. Er zou ook druk worden gezet op zijn entourage om te vertrekken, meldt het Catalaanse 'Sport' dan weer. Probleem: Neymar ligt nog tot 2021 vast bij Barcelona en heeft een uitkoopclausule van 222 miljoen.



Enter PSG: dat bedrag zou voor de Qatarase PSG-baas al-Khalafi geen te groot obstakel vormen. Neymar zou in Parijs maar liefst 30 miljoen per jaar plus bonussen kunnen verdienen met een vijfjarig contract. 'AS' voegt daaraan toe dat Neymars vader naar Parijs is getrokken om te onderhandelen met de top van Paris Saint-Germain. 'El Mundo Deportivo', een Barcelona-gezinde krant, bederft dan weer de pret en pakt als enige ook uit met quotes. "Barca zonder Neymar? Dat zal niet gebeuren", aldus Robert Fernandez, sportief directeur in Nou Camp. Neymar. © ap.

Ook Claudemir op weg naar de uitgang Dat Stefano Denswil mogelijk vertrekt bij Club Brugge, kan u lager op deze pagina lezen. Maar behalve de Nederlander is er nog een Bruggeling op weg naar de uitgang. Club voert immers verregaande onderhandelingen met Al Ahli over de transfer van Claudemir. De Braziliaanse middenvelder mag vertrekken bij blauw-zwart en wil dat zelf ook. (TTV) Claudemir. © photo news.

Transfer Machado afgerond De transfer van Deiver Machado (23) naar AA Gent is afgerond. Dat meldt zijn ex-club Millonarios, waarvoor de Colombiaan 91 keer het shirt droeg. De flankverdediger reisde vannacht af naar België om zijn medische testen af te leggen. Naar verluidt telden de Buffalo's één miljoen euro voor hem neer. Machado, een offensief ingestelde linkerflank, moet de afwezigheid van Saief en Asare opvangen. (VDVJ) Delver Machado © rv. Déiver Machado fue transferido al KAA Gent de Bélgica. https://t.co/jOdT21zKXj #MFC pic.twitter.com/MUeO92kzaH — Millonarios FC (@MillosFCoficial) 18 juli 2017

RC Genk mist Pozuelo Racing Genk moet de competitie aftrappen zonder Alejandro Pozuelo (25). De Spanjaard traint al een poos individueel en daar zou de komende weken niet meteen verandering in komen. De spelverdeler van KRC heeft nog altijd last van een buikspierblessure die hem in de play-offs al aan de kant hield. Of zijn transferwens hierin een rol speelt, is niet duidelijk. Genk meldde gisteren kort dat ze 'Pozo' pas eind augustus opnieuw wedstrijdfit verwachten. Dat zou dan betekenen dat hij meer dan waarschijnlijk de eerste vier duels moet missen tegen Waasland-Beveren, Standard, Antwerp en Charleroi.



Als hij alsnog zijn gedroomde transfer naar Spanje weet te versieren, heeft Pozuelo zo mogelijk al zijn laatste wedstrijd voor Genk gespeeld. Hij kreeg even geleden een nieuw contractvoorstel van de club, maar beide partijen kwamen er niet uit. Pozuelo aast op een transfer, maar Genk doet er alles aan om hem te houden. (SJH) © photo news.