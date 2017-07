Titelverdediger Duitsland mist zijn start op EK vrouwenvoetbal

Door: redactie

17/07/17 - 22u57 Bron: Belga

Titelverdediger Duitsland heeft zijn start op het EK vrouwenvoetbal in Nederland gemist. De Duitsers kwamen in Breda niet verder dan 0-0 tegen Zweden.

Eerder op de dag klopte Rusland in Rotterdam Italië met 1-2. Via Danilova (9') en Morozova (26') kwamen de Russen nog voor het halfuur op 0-2. De aansluitingstreffer van Mauro (88') viel voor Italië te laat.



In de stand in groep B staat Rusland na één speeldag op de eerste plaats met drie punten, voor Duitsland en Zweden (beiden een punt). Een puntenloos Italië sluit de rangen.



Op de tweede speeldag in groep B neemt Duitsland het op tegen Italië. Rusland kijkt Zweden in de ogen.