Red Flames-bondscoach Ives Serneels: "Een van de grootste ontgoochelingen ooit"

De nipte 1-0 nederlaag tegen Denemarken is bij Red Flames-bondscoach Ives Serneels bijzonder hard aangekomen. "Dit was zonder twijfel een van de grootste ontgoochelingen in mijn carrière", vertelde de bondscoach vandaag in het spelershotel in Rheden.

"Ook de leden van de technische staf en de speelsters waren zeer ontgoocheld. Nu moeten we daar iets mee doen. Het wordt interessant om te kijken hoe mijn speelsters daarmee omgaan, want we moeten donderdag winnen van Noorwegen. En daarna is alles mogelijk. Maar als wij de druk al voelen, moet Noorwegen zeker drie keer winnen tegen ons. Hun teller staat immers ook op nul punten. Ik ben er ook zeker van dat we kunnen winnen", klonk de bondscoach strijdvaardig.



Serneels heeft een korte nacht achter de rug waarin hij de film van de wedstrijd ongetwijfeld een aantal keer heeft afgespeeld. "Mijn conclusie is dat we het geluk niet aan onze zijde hadden. De grootste ontgoocheling is dat we altijd punten hadden moeten pakken. In de tweede helft moeten we efficiënter zijn en bij het tegendoelpunt zijn er drie à vier zaken die beter moeten. We moeten kaarten durven pakken, het voetje zetten op cruciale momenten. Het eerste duel moet altijd op het randje zijn en daarna moet er vooruit verdedigd worden. Fysiek was het dan weer wel top, we zijn negentig minuten blijven gaan terwijl ik de Denen al in de eerste helft naar adem zag happen." Lees ook Red Flame Onzia is duidelijk: "Moeten winnen van Noorwegen"

"Moeilijk voor Tessa Willaert om leidersrol op zich te nemen"

Bij de Flames zit er niet echt een leidster in de groep, iemand die kan bijsturen tijdens de wedstrijd. Tessa Wullaert zou daarvoor perfect in aanmerking komen, maar is als diepe spits niet altijd in het spel betrokken. "Tessa is onze vedette, maar zij is bescheiden en gedraagt zich niet anders. Af en toe stapt ze wel naar mij toe om te ventileren, dus dan neemt zij wel de leidersrol op zich. Maar het klopt dat het voor de diepe spits moeilijk is om tijdens de wedstrijd als leider aanwezig te zijn. Tessa kan zeker ook een rijtje lager spelen, op die manier kunnen we de Noren ook pijn doen. We denken daar zeker over na."



De Red Flames die gisteren tegen Denemarken niet in actie kwamen en de invalsters verschenen deze middag voor de laatste keer op het trainingsveld in Rheden, de rest van de selectie bleef binnen om te fitnessen. Lorca Van De Putte is bij de groep gebleven en daardoor is Sarah Wijnants terug naar huis vertrokken. Jana Coryn kreeg tijdens de ochtendtraining last van een flauwte, maar zonder veel erg. Voor het overige zijn er geen blessures. De verwachting is dat Laura Deloose fit geraakt voor de wedstrijd van donderdag.