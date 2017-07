Red Flame Onzia is duidelijk: "Moeten winnen van Noorwegen"

Door: Pieter-Jan Calcoen in Nederland

17/07/17 - 15u16

© photo news.

Terneergeslagen? Zeker niet. Integendeel zelfs: na de EK-nederlaag tegen Denemarken zijn de Red Flames strijdvaardiger dan ooit voor de match tegen Noorwegen.

Tegen Denemarken startte de nationale vrouwenploeg met te veel respect voor de tegenstander. Mede daarom werd het, ondanks een goeie tweede helft, finaal 1-0. "We moeten evenwel niet de openingsfase, maar wel onze reactie na de rust onthouden", sprak middenveldster Lenie Onzia vanmiddag op het persmoment. "We kregen voldoende kansen voor minstens een punt. Mits initiatief kunnen we resultaten halen, dat hebben we bewezen."

Als de Red Flames kans willen maken op de kwartfinale, moeten ze dan nu ook daadwerkelijk doen tegen topland Noorwegen, dat verloor van Nederland. "We moeten inderdaad winnen", vond ook Onzia. "Al kan een punt misschien ook goed zijn - je mag niet vergeten dat we in een groeiproces zitten. Ach, het is niet zo dat we mentaal al afscheid genomen hebben van dit EK. (lacht) We zijn hier pas, we willen zeker nog niet naar huis."



Tot slot bedankte Onzia de 1.500 Belgische supporters in Doetinchem gisteravond. "Zij waren fantastisch. Ik hoop dat ze aangenaam verrast waren door ons spel, maar ik denk wel dat we ons getoond hebben."