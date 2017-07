TT: Antwerp haalt oude bekende als doelman - Lille wil verdediger Anderlecht - Transferwaanzin bij Milan duurt onverminderd voort

Door: redactie

In september 2015 kreeg Bolat als doelman van Club Brugge vijf goals om de oren in Napoli. © ap.

Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Sinan Bolat naar Antwerp Nieuwe doelman voor Antwerp en het is geen onbekende. Sinan Bolat (28), in het verleden door Luciano D'Onofrio -de sportieve baas op de Bosuil- nog mee getransfereerd van Standard naar Porto, trekt naar de ambitieuze promovendus. Vandaag zet hij zijn handtekening onder een overeenkomst. Bolat had nog een contract voor één jaar bij de Portugese topclub, die hem de voorbije jaren steeds uitleende. Zijn laatste avontuur beleefde hij bij Arouca, daarvoor belandde Bolat ook bij Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge en Nacional. Op Jan Breydel kon hij zich niet doorzetten. Furore maakte Bolat wel bij Standard, dat hem weghaalde in Genk en waarmee hij in 2009 kampioen speelde. Op Sclessin werkte hij samen met Bölöni, de huidige trainer van Antwerp. (SJH) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van vrijdag 14 juli, met Bakkali die nieuwe club vond

Charleroi strikt voormalig Franse jeugdinternational Sporting Charleroi heeft vandaag de komst van middenvelder Marco Ilaimaharitra afgerond. Dat kondigde algemeen directeur Mehdi Bayat aan op zijn Twitteraccount. De Fransman komt over Sochaux in de Ligue 2 en tekende op Mambour een contract voor vier seizoenen.



De bijna 22-jarige Ilaimaharitra is een jeugdproduct van Sochaux en maakte zijn debuut in het eerste elftal in december 2013. Op dat moment speelde Sochaux nog in de Ligue 1, maar degradatie volgde op het einde van het seizoen. De verdedigende middenvelder speelde in totaal 104 officiële wedstrijden in het eerste elftal van het team, gelegen aan de Frans-Zwitserse grens.



Bij de Carolo's moet de voormalige Franse jeugdinternational het vertrek van zijn landgenoot Damien Marcq (naar AA Gent) helpen opvangen. Ilaimaharitra is de vierde inkomende transfer voor Charleroi. Eerder kwamen ook buitenspeler Dodi Lukebakio (Anderlecht, huur), spits Kaveh Rezaei (Esteghlal) en linksachter Nurio Fortuna (Braga) de Henegouwse rangen versterken. C'est officiel... #marcoillaimaharitra a signé un contrat pour 4 saisons @SportCharleroi pic.twitter.com/qvsNnz7X0a — Mehdi Bayat (@MehdiBayat79)

Valencia laat clubmonument Diego Alves terugkeren naar thuisland Valencia heeft gisteren afscheid genomen van haar Braziliaanse doelman Diego Alves. De 32-jarige Alves, de voorbije zes jaar het sluitstuk van Valencia, keert terug naar zijn thuisland en tekende bij Flamengo. Alves was in zijn thuisland aan de slag bij Atlético Mineiro (2004-2007) en Almeria (2007-2011), waarna in de zomer van 2011 een transfer naar Mestalla volgde. In september 2011 maakte de doelman zijn officiële debuut voor Los Che, op bezoek bij Racing Genk (0-0) in de groepsfase van de Champions League. Alves speelde in zes seizoenen uiteindelijk 176 officiële wedstrijden voor Valencia. Ook het voorbije seizoen was de 9-voudig Braziliaans international nog de vaste doelman in 33 competitiewedstrijden.



Valencia eindigde vorig seizoen op een teleurstellende twaalfde plaats in de Primera Division. Zakaria Bakkali werd voor komend seizoen op uitleenbasis gestald bij reeksgenoot Deportivo la Coruna. © reuters.

"Morata nog één stapje verwijderd van AC Milan" Eerst leek hij vooral op weg naar Manchester United, nadien leek Chelsea de nieuwe bestemming te gaan worden, maar volgens La Gazzetta dello Sport speelt Alvaro Morata komend seizoen voor... AC Milan. De Italiaanse traditieclub lijkt door een injectie van Chinees geld vastberaden opnieuw de absolute top te bereiken en in dat project zou de Spaanse aanvaller alvast een belangrijke rol moeten spelen. De 'Rossoneri' zouden 70 miljoen euro willen neertellen voor de spits, die jaarlijks netto zo'n tien miljoen op zijn rekening zou mogen bijschrijven. © getty.

Real-verdediger zegt 'ja' tegen Chelsea Volgens Globoesporte heeft Danilo een akkoord bereikt met Chelsea. De Braziliaanse verdediger (25) van Real Madrid gaf volgens het Braziliaanse medium zelf zijn 'OK' aan Chelsea-manager Antonio Conte, maar de clubs moeten er zelf wel nog uit geraken. Recent bood Juventus nog 20 miljoen euro voor de rechtsachter, maar Real wil op zijn minst 30 miljoen vangen. © photo news.

Lille wil Kara (maar niet andersom) Het Franse Lille OSC toont concrete interesse voor Kara Mbodj (27). De club meldde zich bij de entourage van de Senegalese verdediger van Anderlecht, maar die wuift de belangstelling (voorlopig) weg. Kara verkiest immers een overstap naar de Premier League, waar meerdere middenmoters hem volgen. Manager Herman Van Holsbeeck verklaarde eerder deze zomer dat het erg moeilijk zal worden om Kara nog een seizoen in Brussel te houden. (PJC)



© photo news.

De Belder wijst Cercle af Dylan De Belder heeft een transfer naar Cercle geweigerd. De clubs hadden een akkoord, maar de speler zou zijn zinnen hebben gezet op Antwerp. Probleem is dat Antwerp de gevraagde transfersom niet wil betalen. De Belder leeft op voet van oorlog met Lierse, maar gaat wel mee op stage. (KDC) © belga.