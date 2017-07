Opdoffer voor Red Flames bij EK-opener: snelle tegengoal doet België de das om

Door: redactie

16/07/17

Tessa Wullaert ontgoocheld na een gemiste kans - de Belgische sterspeelster kwam pas na de pauze aan de oppervlakte. © photo news.

De Belgische vrouwen hebben hun EK-opener tegen Denemarken met 1-0 verloren. Na zes minuten al kregen de Flames een tegengoal in Doetinchem via Troelsgaard, waarna Denemarken lang dichter bij een tweede goal was dan België bij de gelijkmaker. Na de pauze een beter België, maar gescoord werd er niet.

De eerste helft werd een miskleun voor de Flames, erg zenuwachtig aan de partij begonnen. Alleen via Wullaert kon België -debuterend op een groot toernooi- dreigen. De sterspeelster kopte een vrije trap net over. Toen stond België al 1-0 in het krijt. Troelsgaard kopte binnen nadat België een vrije trap niet wegkreeg. Waarna Denemarken, op het vorige EK nog halvefinalist, dichter bij de 2-0 was dan België bij de gelijkmaker. Meteen na de pauze waren de Flames er wél dichtbij, toen Cayman van dichtbij kon verlengen. De Deense goalie bracht ultiem nog redding. Pech.



Beterschap ook bij de Belgische vrouwen in die tweede helft, al bleven ze lang offensief onmondig. Pas in de slotfase, met een sterk ingevallen Vanmechelen, kwamen de Flames opzetten. Wullaert, na de pauze dan toch gevaarlijk, zag een schot gered en ook een poging afgeblokt. In de slotminuten kopte Sörensen een vrije trap van Wullaert ei zo na in eigen doel. De deklat was de Belgische pretbederver, waardoor de Flames met nog duels tegen Noorwegen en thuisland Nederland meteen met de rug tegen de muur staan in poule A. In die andere match haalde Oranje het met 1-0 van de vice-Europees kampioen. Lees ook Red Flames zien concurrentes uit Nederland hun EK op gang trappen met nipte zege

EK begint voor Red Flames: "In onze groep kan iedereen van iedereen winnen"

Aline Zeler over EK-opener Red Flames: "Zijn niet zenuwachtig" © photo news.

Bondscoach Ives Serneels vond dat zijn Flames op basis van de tweede helft een punt verdiend hadden, maar dat België iets te veel respect voor Denemarken had getoond. "Zeker in de beginfase maakte we technische foutjes die je bij het matuurdere Denemarken niet zag. En dan zie je dat die kleine details die over zo'n wedstrijd beslissen in hun voordeel zijn gekanteld. Want een bal van de lijn gekeerd en tegen de deklat, dat is gewoon pech." Belgische opsteker was de tweede helft, waarin de fysiek sterke Flames zeker naar het einde toe Denemarken wegdrukten. "Daarop moeten we bouwen naar de volgende wedstrijden toe. We zijn dan nog wel geen Europese top -wat je ziet op die cruciale momenten- maar ik ben wel fier op mijn speelsters. Ze hebben alles gegeven."



BELGIË: Odeurs - Philtjens (86" Daniëls), Jaques, Zeler (c), Coutereels - Onzia, Biesmans (82' Coryn), De Caigny - Van Gorp (62' Vanmechelen), Cayman, Wullaert Ives Serneels kon zijn Flames weinig verwijten. © photo news. Maud Coutereels bedankt de ruim opgekomen Belgische supportersschare. © belga.

Bondscoach Ives Serneels verkoos op de linksachter Davina Philtjens, waardoor Laura Deloose naar de bank verhuisde. Voor het overige kwamen de tien verwachte namen aan de aftrap, in dezelfde opstelling als de oefeninterland tegen Frankrijk. In de 4-2-3-1 van Serneels spelen aanvoerster Aline Zeler en Heleen Jaques centraal achterin, Maud Coutereels komt op de rechtsback terecht.



Op het middenveld speelden dan Lenie Onzia en Julie Biesmans in de rug van Tine De Caigny, op de flanken moesten Janice Cayman en Elke Van Gorp sterspeelster Tessa Wullaert kunnen bedienen. Bij de Denen was het vooral uitkijken naar Pernille Harder, nummer tien en Wullaerts ploegmate bij Wolfsburg. Ouderdomsdeken Johanna Rasmussen was er wegens een blessure niet bij. Janice Cayman in een luchtduel met de Deense Troelsgaard. © photo news.