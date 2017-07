Red Flames zien concurrentes uit Nederland hun EK op gang trappen met nipte zege

DM

Nederland heeft de openingswedstrijd op het EK vrouwenvoetbal met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van vice-Europees kampioen Noorwegen. De wedstrijd werd gekenmerkt door twee applausmomenten voor Ajax-speler Nouri en de recent overleden Sylvia Nooij.

Shanice van de Sanden tekende in een spannende wedstrijd na 66 minuten voor het enige doelpunt. De rechtsbuiten kopte een voorzet langs de Noorse keepster en kroonde zich zo tot matchwinnares voor de Nederlandse voetbaldames.



De openingsmatch in Galgenwaard werd gekenmerkt door twee applausmomenten op de tribunes. De ruim 23.000 toeschouwers gingen in de 32e minuut eerst staan voor oud-international Sylvia Nooij, die begin deze maand op 32-jarige leeftijd overleed.



Twee minuten later klonk opnieuw handgeklap, nu voor Ajacied Abdelhak Nouri die een week geleden ernstige en blijvende hersenschade opliep. Nouri heeft bij Ajax het shirt met rugnummer 34.



Straks wordt in Doetinchem de tweede wedstrijd van de openingsspeeldag in groep A gespeeld. Daarin vieren de Red Flames in Stadion De Vijverberg hun EK-debuut tegen Denemarken. Meteen een cruciaal tussen de twee outsiders in deze groep.