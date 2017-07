EK begint voor Red Flames: "In onze groep kan iedereen van iedereen winnen"

Bewerkt door: PL

16/07/17 - 13u08 Bron: Belga

© photo news.

Na een lange voorbereiding is het zondagavond (aftrap om 20u45) eindelijk zover voor de Red Flames. In Stadion De Vijverberg van de Nederlandse tweedeklasser De Graafschap vieren ze hun debuut op het EK vrouwenvoetbal met meteen een cruciaal duel tegen Denemarken.

Vier jaar geleden waren de Deense vrouwen in Zweden nog halvefinalistes. Een moeilijke, maar geen onklopbare tegenstander: dat bewezen de Flames vorig jaar op de Algarve Cup in Portugal door de Denen met 2-1 te verslaan.



"Denemarken en België zijn zeker de outsiders, maar ik denk dat iedereen van iedereen kan winnen in deze groep", zegt bondscoach Ives Serneels. "Als wij winnen, schrijven we opnieuw geschiedenis. Denemarken heeft al bewezen een echte toernooiploeg te zijn, met individueel veel kwaliteiten. Het is een stug team met veel loopvermogen, maar ik ben er zeker van dat wij daar wel iets kunnen tegenover zetten."



Thuiswedstrijd

Voor de Flames zal het in Doetinchem bijna als een thuiswedstrijd aanvoelen. In totaal zullen er ongeveer 4.000 fans de wedstrijd bijwonen, onder wie 1.400 Belgen en slechts 300 Denen. Er zijn ook 600 Belgische vlaggen voorzien voor de fans. De bondscoach kan in de openingswedstrijd over een volledig fitte selectie beschikken. Zaterdagavond verschenen alle speelsters op het oefenveld, de linkerknie van Lorca Van De Putte was nog wel stevig ingetapet. Sarah Wijnants is inmiddels aan de selectie toegevoegd en blijft bij de groep tot er een definitieve beslissing omtrent Van De Putte genomen is. De bondscoach heeft nog tijd tot vandaag - de dag van de eerste wedstrijd - om een geblesseerde speelster in zijn groep te vervangen.



4-2-3-1

Na wat geschuif in de voorbereiding lijkt Serneels zijn ploeg voor Denemarken klaar te hebben. De bondscoach kiest meer dan waarschijnlijk voor een 4-2-3-1 met in doel Justien Odeurs en achterin Laura Deloose, aanvoerster Aline Zeler, Heleen Jaques en Maud Coutereels. Op het middenveld spelen dan Lenie Onzia en Julie Biesmans in de rug van Tine De Caigny. Op de flanken moeten Janice Cayman en Elke Van Gorp (of Yana Daniëls) sterspeelster Tessa Wullaert kunnen bedienen. Bij de Denen is het vooral uitkijken naar Pernille Harder, nummer tien en Wullaerts ploegmate bij Wolfsburg. Ouderdomsdeken Johanna Rasmussen is er wegens een blessure niet bij.