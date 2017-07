VS als groepswinnaar naar kwartfinales Gold Cup

Bewerkt door: PL

16/07/17 - 11u12 Bron: ANP

De Verenigde Staten hebben zich in eigen land als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales van de Gold Cup. De thuisploeg won in Clevelandmet 3-0 van het puntenloze Nicaragua. Voor het team van bondscoach Bruce Arena kwamen Joe Corona, Kelyn Rowe en Matt Miazga tot scoren. Opvallend was dat de Amerikanen twee strafschoppen niet wisten te benutten. Eerst miste Dom Dwyer en daarna faalde Corona eveneens.



De VS eindigen in poule B met zeven punten uit drie duels. Panama, dat zaterdag ook met 3-0 won van Martinique, belandde met eveneens zeven punten op de tweede plaats. Op basis van het aantal gemaakte doelpunten (zeven tegen zes) ging de groepswinst naar de VS.



De eerste twee van de drie groepen plaatsen zich voor de kwartfinales. Ook de twee beste nummers drie gaan door.