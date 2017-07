TT: Bonucci neemt in advertentie afscheid van Juventus - Nolito naar Sevilla

Door: redactie

16/07/17 - 10u24

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Sevilla haalt Nolito Sevilla haalt Nolito terug naar de Primera División. De Spaanse club heeft een akkoord met Manchester City. De 30-jarige vleugelspits, die een matig eerste seizoen in Engeland beleefde, tekent voor drie jaar als hij de medische keuring doorstaat. City betaalde een jaar geleden meer dan 20 miljoen euro voor de international. ¿¿ Nolito viaja a Sevilla para pasar las pruebas médicas



¿ https://t.co/5kED8amI5y pic.twitter.com/hUcvHRZADo — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) Sat Jul 15 00:00:00 MEST 2017