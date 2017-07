Herbeleef Transfer Talk van zondag 16 juli, met Real dat overweegt Bale te slijten om Mbappé te kunnen kopen

Door: redactie

Manchester United verlengt contract van doelman Sergio Romero Manchester United heeft het contract van de Argentijnse doelman Sergio Romero opengebroken, waardoor de doublure voor de Spanjaard David De Gea tot medio 2021 vastligt op Old Trafford. Dat maakte de club van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini daarnet bekend.



De dertigjarige Romero streek in 2015 neer in Manchester en speelde 28 wedstrijden voor de Red Devils. De Argentijnse international (88 selecties) stond in mei tussen de palen wanneer Manchester United de finale van de Europa League won door Ajax met 0-2 te verslaan. Eerder speelde hij voor Sampdoria (2011-2013 en 2014-2015), Monaco (2013-2014) en AZ (2007-2011). © getty.

Clinton definitief van Tottenham naar Marseille Tottenham Hotspur laat aanvaller Clinton N'Jie definitief vertrekken naar Olympique Marseille, straks tegenstander van KV Oostende in de voorrondes van de Europa League. De international van Kameroen speelde vorig seizoen al op huurbasis voor L'OM. Mede door een ernstige knieblessure kwam N'Jie in twee seizoenen maar tot veertien optredens in Londen. In 2015 werd hij voor 10 miljoen pond overgenomen van Olympique Lyon. Clinton vorige zomer bij zijn voorstelling in Marseille, naast -toen nog- sportief directeur Jacob en Vainqueur. © afp.

Leicester wijst bod op Mahrez af Leicester City heeft een bod van 25 miljoen euro van AS Roma op aanvallende middenvelder Riyad Mahrez afgewezen. Volgens Sky Sports zou de Engelse kampioen van 2016 minstens 35 miljoen euro willen ontvangen voor de sterspeler. Ook Arsenal zou verregaande interesse hebben in de Algerijnse spelmaker. Riyad Mahrez. © getty.

'Real overweegt Bale te slijten om Mbappé te kunnen kopen' Een bijzonder gerucht uit Engeland. Of eigenlijk: een Engelse roddel over Spaanse gigant. Real Madrid schijnt een van de vele clubs te zijn die staat te trappelen om Kylian Mbappé in te lijven. Maar zelfs bij de Koninklijke lijkt het geld niet aan de bomen te groeien. Volgens de Daily Express overweegt Real om niemand minder dan Gareth Bale te verkopen, om budget vrij te maken voor de aanschaf van Mbappé. Het toptalent van AS Monaco moet 120 miljoen pond kosten, schrijft de krant. © afp.

Charleroi stalt Stevance een jaar bij Tubeke Florent Stevance verdedigt komend seizoen de kleuren van Tubeke. De Waals-Brabantse club huurt de 28-jarige Fransman voor een seizoen van Sporting Charleroi.



Stevance speelde in het verleden al in de tweede klasse bij Boussu Dour (2013-2014) en Seraing (2014-2015). In de zomer van 2015 versierde hij een transfer naar Charleroi, maar daar kon de aanvaller zich niet doorzetten. In januari van dit jaar werd Stevance nog voor een half seizoen uitgeleend aan Roeselare. Met de West-Vlamingen greep hij in de beslissende promotiewedstrijd tegen Antwerp naast een ticket voor 1A. © photo_news.

PSV haalt huurling voor het derde jaar op rij Voor het derde opeenvolgende seizoen gaat Marco van Ginkel op huurbasis voor PSV uitkomen. De Eindhovense club heeft met Chelsea een akkoord bereikt over een nieuwe verhuurperiode van één seizoen. PSV hoopt de 24-jarige middenvelder op korte termijn weer te kunnen begroeten tijdens het trainingskamp in Zwitserland.



Van Ginkel speelde in zijn loopbaan eerder voor Vitesse, AC Milan en Stoke City. Bij Chelsea kon hij door het nodige blessureleed niet doorbreken. PSV huurde Van Ginkel tot grote tevredenheid van de technische staf zowel in het seizoen 2015-2016 als vorig seizoen. © anp.

Sevilla haalt Nolito Sevilla haalt Nolito terug naar de Primera División. De Spaanse club heeft een akkoord met Manchester City. De 30-jarige vleugelspits, die een matig eerste seizoen in Engeland beleefde, tekent voor drie jaar als hij de medische keuring doorstaat. City betaalde een jaar geleden meer dan 20 miljoen euro voor de international. ¿¿ Nolito viaja a Sevilla para pasar las pruebas médicas



