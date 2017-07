Minstens acht doden bij bekerfinale in Senegal nadat deel van tribune instort

kv

Tijdens de finale van de Senegalese beker zijn minstens acht supporters om het leven gekomen nadat een deel van de tribune is ingestort. Zeker 49 mensen zijn gewond.

Gisteravond stonden Stade de Mbour en Union Sportive Ouakam tegenover elkaar in de finale van de Senegalese beker, in het Demba Diop-stadion in de hoofdstad Dakar. Nadat er geen winnaar was na de reguliere 90 minuten, scoorde Mbour in de eerste verlenging en won zo de finale. Na het laatste fluitsignaal braken er rellen uit. Supporters van beide clubs bekogelden elkaar met stenen en andere projectielen.



Traangas

Om de rust in het stadion te laten terugkeren en de rivaliserende supporterskernen te scheiden, gebruikte de politie traangas. Mensen raakten door het optreden van de politie in paniek en probeerden te vluchten. Door de bewegende massa stortte echter een deel van de tribune in. Zeker acht mensen kwamen daarbij om het leven, minstens 49 anderen raakten gewond. De Senegalese president Macky Sall laat bij monde van zijn woordvoerder weten dat "er straffen zouden moeten volgen als waarschuwing". De verkiezingscampagnes voor de parlementsverkiezingen van later deze maand in het Oost-Afrikaanse land zullen worden opgeschort, laat de president nog weten.

