Serneels: "Iedereen fit voor Denemarken"

Pieter-Jan Calcoen in Nederland

15/07/17 - 19u27

© photo news.

Goed nieuws voor de Red Flames: elke speelster is fit voor de eerste EK-wedstrijd tegen Denemarken. Dat vertelde bondscoach Ives Serneels op de persconferentie in het stadion van De Graafschap.

"Over het medisch bulletin kan ik heel kort zijn", klonk het. "Iedereen verschijnt op het oefenveld tijdens de laatste training en is inzetbaar." Vooral rond de beschikbaarheid van linksachter Lorca Van De Putte bestonden twijfels. De linksachter, die sukkelt met de knie, werkte de opwarming af met een groot steunverband. Heleen Jaques (schouder), Elke Van Gorp (bil) en Laura Deloose (rechtervoet) zijn verlost van hun kwaaltjes.



Morgen zakken ongeveer 1.400 supporters naar Doetinchem af om de Belgische vrouwenploeg te steunen. Zij zullen zien hoe de speelsters het volkslied in twee landstalen (het Nederlands en het Frans) zingen. "Dat hebben we nooit eerder gedaan, we zullen nog een beetje moeten oefenen", lachte Gouden Schoen Tessa Wullaert, die sowieso een basisplek krijgt.