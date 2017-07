Aline Zeler over EK-opener Red Flames: "Zijn niet zenuwachtig"

PIETER-JAN CALCOEN in Nederland

15/07/17 - 19u15

© belga.

Cap nummer 95 wordt eindelijk één op een groot toernooi. Aline Zeler (34), aanvoerster van de Red Flames, kijkt vol vertrouwen uit naar de EK-opener tegen Denemarken: "We zijn er klaar voor."

Aline Zeler is de recordinternational van het Belgische vrouwenvoetbal. Concreet betekent dat: vooral heel veel miserie meegemaakt. Het gros van haar interlands werkte ze af voor - we overdrijven niet - lége tribunes. Toch dacht Zeler op geen enkel moment aan stoppen, omdat ze één droom koesterde: deelname aan een groot toernooi. Nu het zover is, wil ze alleen maar meer: "Ik wil nog jaren voetballen."



Om dat te verklaren was Zeler evenwel niet naar de persconferentie afgezakt, wel om het over het EK en de partij tegen Denemarken te hebben. "Ik ben fier om erbij te zijn en wil absoluut genieten", klonk het. "Tegelijk is het ook zaak om te tonen dat we kwaliteiten hebben. En geloof me: die hébben we. Met de zenuwen valt het alvast mee, met dank aan onze staf. We zijn er klaar voor."



Verwacht wordt dat de eerste match tegen Denemarken meteen cruciaal wordt voor de kwalificatiekansen van de Red Flames - verlies is uit den boze. Zeler nuanceerde: "Mochten we verliezen, dan nog is deze groep in staat om met een reactie te komen. Dat hebben we ook gedaan na die 7-0 in de oefeninterland tegen Spanje. Nadien speelden we goed tegen Frankrijk (2-0-verlies) en Rusland (2-0-winst)."



Zeler staat morgen tegen Pernille Harder, aanvalster van Wolfsburg en de absolute ster van het Deense elftal. Schrik heeft ze niet. "Ik zie niet in waarom. Ach, we zullen verdedigen zoals we dat altijd doen. (knipoogt) En we hebben een goeie analyse van de Deense spitsen gemaakt."