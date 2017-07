TT: "Benfica wil Svilar" - PSG met grove borstel door selectie - Chelsea richt pijlen op peperdure spits Juventus

De voetbalredactie

15/07/17 - 14u32

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Higuain alternatief voor Lukaku? Juventus tastte vorige zomer diep in de buidel om Gonzalo Higuain los te weken bij Napoli. Maar volgens de Italiaanse krant Tuttosport kon de 'Oude Dame', die 90 miljoen neertelde voor de nu 29-jarige Argentijn, eigenlijk nog wat winst maken. Tuttosport meldt immers dat de Italiaanse landskampioen een bod van Chelsea van 100 miljoen euro op de spits heeft afgewezen. "Giuseppe Moratta, de CEO van Juve, gaf Chelsea als antwoord dat Higuain niet te koop is", klinkt het.



Chelsea is naarstig op zoek naar een opvolger voor Diego Costa. De flegmatieke Braziliaanse Spanjaard past niet meer in de plannen van trainer Antonio Conte en Michy Batshuayi wordt nog niet in staat geacht om op zijn eentje de aanval van de Britse landskampioen te dragen. 'The Blues' grepen al naast toptarget Romelu Lukaku, terwijl ook het dossier van Alvaro Morata vast lijkt te zitten. En uit Turijn kreeg Conte nu naar verluidt ook geen al te goed nieuws... © rv.

PSG neemt Aurier, Krychowiak en Ben Arfa niet mee op stage Grzegorz Krychowiak. © epa. Hatem Ben Arfa. © photo news. De Ivoriaanse verdediger Serge Aurier, de Poolse middenvelder Grzegorz Krychowiak en de Franse buitenspeler Hatem Ben Arfa gaan niet mee met Paris Saint-Germain op stage naar de Verenigde Staten. Dat kondigden Parijzenaars zaterdag aan op hun website. PSG-coach Unai Emery selecteerde een groep van 25 spelers, met daarbij ook Rode Duivel Thomas Meunier, om naar Miami af te reizen.



Aurier, Krychowiak en Ben Arfa blijven in Parijs en zullen daar trainen in het trainingscentrum Saint-Germain-en-Laye. Voor Aurier, een concurrent van Meunier op de rechtsachter, lijkt een vertrek zich op te dringen na het aantrekken van de Braziliaan Dani Alves. Ben Arfa en Krychowiak vervoegden PSG pas vorige zomer, maar kenden een teleurstellend seizoen. Zij mogen eveneens vertrekken.



PSG speelt op haar oefenstage oefenpartijen tegen AS Roma (19 juli in Detroit), Tottenham (22 juli in Orlando) en Juventus (26 juli in Miami). Serge Aurier. © ProShots.

Doumbia op weg naar Essevee Zulte Waregem shopt weer bij Anderlecht. Idrissa Doumbia (19) staat dicht bij een overgang naar de Gaverbeek. De middenvelder past niet in de plannen van Weiler. Doumbia kan de derde speler van paars-wit worden die naar Essevee trekt, na Leya Iseka en Heylen. Mogelijk gaat het om een uitleenbeurt. (VDVJ/PJC) © photo news. Doumbia in duel met Sven Kums. © photo news.

"Sampdoria denkt aan Colley" © reuters. Racing Genk verloor eerder rechtsachter Timothy Castagne aan Atalanta Bergamo en volgens Gianluca Di Marzio, een Italiaanse transferspecialist van Sky, kunnen de Limburgers mogelijk nog een verdediger verliezen aan een club uit de Serie A. Sampdoria zou immers zijn oog hebben laten vallen op Omar Colley. De rijzige 24-jarige Gambiaan kwam vorige zomer over van het Zweedse Djugardens IF en maakte vooral indruk met zijn duelkracht. Bij de ploeg van Dennis Praet zou Colley het plan B zijn voor als Gian Marco Ferrari van Sassuolo niet haalbaar blijkt. © photo news.

Schmeichel op weg naar United? Leicester-doelman Kasper Schmeichel zou volgens Daily Mirror op weg zijn naar een overstap naar een andere Premier League-club. De 30-jarige Deen zou bij Manchester United David de Gea kunnen vervangen, die in de belangstelling staat van Real Madrid. Kasper Schmeichel. © reuters.