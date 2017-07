TT: Middenvelder van Anderlecht op weg naar Zulte Waregem - tweede speler van KRC Genk richting Serie A?

De voetbalredactie

Doumbia in duel met Sven Kums. © photo news.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

"Sampdoria denkt aan Colley" © reuters. Racing Genk verloor eerder rechtsachter Timothy Castagne aan Atalanta Bergamo en volgens Gianluca Di Marzio, een Italiaanse transferspecialist van Sky, kunnen de Limburgers mogelijk nog een verdediger verliezen aan een club uit de Serie A. Sampdoria zou immers zijn oog hebben laten vallen op Omar Colley. De rijzige 24-jarige Gambiaan kwam vorige zomer over van het Zweedse Djugardens IF en maakte vooral indruk met zijn duelkracht. Bij de ploeg van Dennis Praet zou Colley het plan B zijn voor als Gian Marco Ferrari van Sassuolo niet haalbaar blijkt. © photo news.

Schmeichel op weg naar United? Leicester-doelman Kasper Schmeichel zou volgens Daily Mirror op weg zijn naar een overstap naar een andere Premier League-club. De 30-jarige Deen zou bij Manchester United David de Gea kunnen vervangen, die in de belangstelling staat van Real Madrid. Kasper Schmeichel. © reuters.