TT: Real Madrid heeft Meunier op het oog - Neto op weg naar Brighton - Man United volgt dossier-Nainggolan

Door: redactie

14/07/17 - 06u21

© photo news.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Man United volgt dossier-Nainggolan Manchester United volgt de contractbesprekingen tussen AS Roma en Radja Nainggolan aandachtig. De Engelse topclub is nog altijd op zoek naar een bijkomende middenvelder en de onderhandelingen met de andere kandidaten zitten vast. Coach José Mourinho prefereert spelers met Premier League-ervaring, maar de concurrenten willen niet meewerken. Tottenham blokkeert een overgang van Engels international Eric Dier, tegen de wil van de speler. Nemanja Matic traint bij Chelsea in zijn eentje, omdat de club hem na het debacle rond Lukaku zeker niet aan United wil verkopen. En zo komt United toch opnieuw uit bij Nainggolan (29). De Rode Duivel stond, zo werd ons binnen de club bevestigd, wel degelijk op het lijstje van vier dat Mourinho in april overmaakte aan CEO Ed Woodward. Alleen kreeg United in mei van AS Roma te horen dat Nainggolan niet te koop is. Ook de middenvelder zelf prefereert tot op heden een verlengd verblijf in Italië. Nainggolan wacht bij Roma nog altijd op de beloofde contractverlenging. Dit weekend zijn er nieuwe gesprekken gepland. De club hoopt hem te paaien met een salarisverhoging tot 4,5 miljoen euro per jaar. (KTH/NP) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van donderdag 13 juli, met transfer Acheampong en dure rechtsback City Radja Nainggolan. © photo news.

Renato Neto op weg naar Brighton & Hove Renato Neto (25) staat op het punt AA Gent in te ruilen voor de Premier League. De middenvelder voert verregaande onderhandelingen met promovendus Brighton & Hove Albion. In afwachting van een overeenkomst op clubniveau vertrok Neto gisteren al naar Engeland om er zijn medische testen af te leggen. Wellicht komt de deal eerstdaags in orde, want AA Gent staat niet afkerig tegenover een vertrek: Neto is na zijn knieblessure nog niet de oude en bovendien investeerden de Buffalo's deze zomer al in zijn vervanger Damien Marcq. Onlangs werd de Braziliaan nog aangeboden bij Sevilla, maar zijn voorkeur gaat uit naar de Premier League. Neto speelt sinds 2013 voor AA Gent, goed voor 140 competitiematchen en 16 doelpunten. (NP) Renato Neto. © belga.