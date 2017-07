TT: Milan zorgt voor bijzonder smaakmakende transfer - Bakkali vindt nieuwe club - Real denkt aan Meunier

Door: redactie

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Contract Sneijder bij Galatasaray ontbonden Het contract van Wesley Sneijder bij Galatasaray is in onderling overleg ontbonden. Dat meldt de Turkse voetbalclub op de website. De Nederlander kwam in 2013 over van het Italiaanse Internazionale. Waar de Oranje-international zijn loopbaan voortzet, is nog niet bekend. Galatasaray heeft bedongen dat de club 20 miljoen euro ontvangt als de middenvelder binnen drie jaar bij een andere Turkse club gaat voetballen.



Het contract van Sneijder (33) liep nog een jaar door. De afgelopen weken ontstond er twijfel over de positie van de in Istanboel populaire speler die echter zwaar op de begroting drukt. De Utrechter miste het begin van de voorbereiding, maar meldde zich maandag alsnog op het trainingscomplex van Galatasaray. Donderdag zat hij niet bij de wedstrijdselectie voor het duel met Östersunds FK in de tweede voorronde voor de Europa League. De Zweedse bekerwinnaar won met 2-0. © Twitter.

Semih Kaya ruilt Galatasaray voor Sparta Praag Semih Kaya voetbalt de komende drie seizoenen voor Sparta Praag. Dat heeft de Tsjechische club vrijdag bekendgemaakt. De 26-jarige Turkse verdediger komt over van Galatasaray.



Kaya speelde, op twee korte uitleenbeurten bij Gaziantepspor en Kartalspor na, zijn hele carrière voor Galatasaray. Met het team uit Istanboel kroonde de 23-voudige Turkse international zich viermaal tot landskampioen. Kaya won ook twee Turkse bekers en vier Turkse supercups.



Sparta Praag eindigde vorig seizoen op de derde plaats in de Tsjechische competitie. Semih Kaya in duel met Griezmann. © afp.

Officieel: Barcelona betaalt 30 miljoen voor rechtsback De transfer van Nelson Semedo naar FC Barcelona is afgerond. Dat meldde de Catalaanse club via de sociale media. De 23-jarige rechtsback maakt voor zo'n 30 miljoen euro de overstap van Benfica naar de 'Blaugrana'. Semedo heeft tot dusver zes caps achter zijn naam staan bij de Portugese nationale ploeg. All the details about the presentation of new @FCBarcelona player Nélson Semedohttps://t.co/p47AZZynWb

¿¿¿¿ #BeBarça pic.twitter.com/tbtHTB7qXZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

STVV leent Wolke Janssens uit aan Lierse Sint-Truiden leent aanvaller Wolke Janssens uit aan 1B-club Lierse. De 22-jarige Limburger tekende voor twee extra jaren bij STVV, maar wordt meteen uitgeleend, zo melden de Truienaars op hun website.



Janssens kwam vorig seizoen in 23 wedstrijden in actie in de Jupiler Pro League en kwam daarbij twee keer tot scoren. Het leverde hem een contractverlenging van twee jaar met optie op nog een derde jaar op, maar hij moet wel een jaar in 1B gaan voetballen. Lierse mikt daarin opnieuw op promotie. © belga.

OHL haalt Derrick Tshimanga terug naar België OH Leuven heeft de rangen versterkt met Derrick Tshimanga. De linksback, afgelopen seizoen actief bij Willem II in de Nederlandse Eredivisie, ondertekende aan Den Dreef een contract voor één seizoen. Eerder kwam de 28-jarige Tshimanga in ons land uit voor Sporting Lokeren en Racing Genk. Derrick Tshimanga komt de vacante positie op de linksachter invullen. Welkom bij OHL Derrick! #TogetherWeWin

¿¿ https://t.co/SoMYHzF7vF pic.twitter.com/bdDQVGzPXH — Oud-Heverlee Leuven (@ohl_official) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

Manchester City stelt Kyle Walker voor Wat gisteren al uitlekte, werd vandaag door Manchester City bekendgemaakt. De Citizens nemen rechtsback Kyle Walker over van concurrent Tottenham. De Engelse international tekende in het Etihad Stadium een contract voor vijf seizoenen. City betaalt liefst 57 miljoen euro voor Walker, wat hem meteen de duurste verdediger ooit maakt.



Gedurende acht seizoenen bij de Spurs kwam de 27-jarige Walker in 183 Premier League-wedstrijden in actie. De verdediger prijkte na het voorbije seizoen in het Premier League Team van het Jaar. Voor de Engelse nationale ploeg verzamelde hij 27 caps.



"Ik ben erg enthousiast om voor City te tekenen. Ik kan niet wachten om er tegenaan te gaan", verklaarde Walker. "Pep Guardiola is één van de meest gerespecteerde managers ter wereld. Ik denk dat hij me op een nog hoger niveau kan laten spelen." Eerder deze zomer liet Guardiola met Pablo Zabaleta en Bacary Sagna twee rechtsachters vertrekken. .@kylewalker2 is a Blue! ¿¿#welcomekyle to Manchester City!https://t.co/hKgL9z9nL4 — Manchester City (@ManCity) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

AC Milan staat op het punt Bonucci over te nemen van rivaal Juventus De transferhonger van AC Milan blijkt niet te stillen. De Rossoneri staan op het punt centrale verdediger Leonardo Bonucci over te nemen van rivaal Juventus. De 30-jarige Bonucci zou in San Siro een contract voor vijf seizoenen kunnen tekenen en zo'n 40 miljoen euro moeten kosten. AC Milan toonde vandaag op haar Twitteraccount een filmpje van Bonucci die aankwam aan het complex van AC Milan. De verdediger zou daarmee al de achtste miljoenenaankoop van de Milanese club zijn. Eerder haalde Milan ook al Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), André Silva (Porto), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen), Andrea Conti en Franck Kessié (beiden Atalanta Bergamo) en Fabio Borini (Sunderland) in huis.



De Rossoneri willen onder hun nieuwe Chinese eigenaren aanknopen met de successen uit het verleden. Het voorbije seizoen eindigde Milan pas zesde in de Serie A. Hun laatste titel dateert van 2011.



Bonucci speelde zeven seizoenen voor de Oude Dame en won in die periode zes titels en drie bekers. ¿¿¿¿ @bonucci_leo19 at #CasaMilan pic.twitter.com/p4T1CufZK7 — AC Milan (@acmilan) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

Bayern verhuurt Serge Gnabry al onmiddellijk aan Hoffenheim Serge Gnabry verlaat Bayern München en trekt voor een seizoen op uitleenbasis naar Hoffenheim. Dat hebben beide clubs vandaag bekendgemaakt. De 22-jarige aanvallende middenvelder tekende vorige maand pas zijn contract bij Bayern, maar verlaat de Rekordmeister dus al op zoek naar speelminuten.



"De uitleenbeurt was een uitdrukkelijke wens van Serge om meer spelervaring op te doen", verduidelijkte Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge op de clubwebsite. "Dat zal in Hoffenheim op een hoog niveau lukken. Serge zal na een jaar terugkeren naar Bayern."



Gnabry speelde zich het afgelopen seizoen in de kijker bij Werder Bremen, wat hem dus een transfer naar de Allianz Arena opleverde. Hij kwam al twee keer voor de Duitse nationale ploeg uit, en won vorige zomer met de beloftenploeg olympisch zilver. Afgelopen juni kroonde hij zich nog met Jong Duitsland tot Europees kampioen op het EK voor spelers onder de 21 jaar.



Bayern maakte ook bekend dat Jerome Boateng zijn ploegmaats niet zal vergezellen op de Aziatische tournee ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De 28-jarige verdediger sukkelt met een dijbeenblessure, en blijft in München om te revalideren. Ook de geblesseerden Manuel Neuer en Arjen Robben reizen niet mee naar Azië, net als Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Niklas Suele en Arturo Vidal die nog vakantie hebben na de Confederations Cup. Alles Gute zum Geburtstag, @SergeGnabry & Willkommen bei der #tsg. Hoffenheim leiht den 22-Jährigen für ein Jahr vom @FCBayern aus. ¿¿ pic.twitter.com/bIF3miwlEr — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

Zakaria Bakkali trekt op uitleenbeurt naar Deportivo La Coruña Zakaria Bakkali zal komend seizoen de kleuren verdedigen van Deportivo La Coruña. Dat heeft de Spaanse club vandaag bekendgemaakt. De 21-jarige dribbelkont komt voor een jaar over van Valencia.



Bakkali brak in 2013 op jonge leeftijd door bij PSV, maar belandde nadien in Eindhoven op een zijspoor. Valencia bood de tweevoudig Belgisch international in 2015 een uitweg. Bij 'Los Che' speelde de aanvaller 40 matchen waarin hij drie maal raak trof.



Deportivo eindigde vorig seizoen op de zestiende plaats in de Primera Division. Benvido a bordo Zakaria! Benvido ao #DÉPOR1718, xa es #XenteMariñeira Bakkali! https://t.co/qdNnoxH851 pic.twitter.com/5PztyF6JkP — RC Deportivo (@RCDeportivo) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

STVV verlengt het contract van Wolke Janssens en verhuurt hem aan Lierse STVV heeft bekendgemaakt het contract van aanvaller Wolke Janssens open te breken en te verlengen tot juni 2020, met een optie op nog een seizoen. Komend seizoen wordt de spits verhuurd aan 1B-club Lierse, zonder aankoopoptie.



De 22-jarige Janssens is een jeugdproduct van Racing Genk. Via een tussenstop bij Dessel Sport belandde hij vorige zomer op Stayen. Janssens kwam vorig seizoen tot 24 optredens in het eerste elftal van de Truienaars, waarin hij twee keer scoorde. © photo news.

Eupen haalt Qatarees talent terug uit Spanje Eupen heeft de komst van Akram Afif bevestigd. Afif wordt voor een seizoen gehuurd van het Spaanse Villarreal en viert zo zijn terugkeer aan de Kehrweg. In het voorjaar van 2015 speelde de Qatarese aanvaller een grote rol in de promotie van Eupen naar de Jupiler Pro League. De 20-jarige Afif is een jeugdproduct van de Aspire Academy, waar Eupen mee samenwerkt, maar was de voorbije seizoenen vooral actief in Spanje. Na een huurperiode bij Sevilla (2012-2014) en Villarreal (2014-2015) hapte die laatste ploeg vorige zomer toe en legde Afif definitief vast. Villarreal leende Afif het voorbije seizoen uit aan reeksgenoot Sporting Gijon. Daar kwam de 16-voudig Qatarees international niet verder dan elf optredens en kon hij niet vermijden dat Gijon degradeerde. Akram Afif. © getty.

Shinji Kagawa tot 2020 bij Dortmund Shinji Kagawa blijft Borussia Dortmund voorlopig trouw. De Japanner verlengde vandaag zijn contract tot de zomer van 2020. De 28-jarige Kagawa won met Dortmund in 2011 en 2012 de landstitel. Daarna vertrok de middenvelder naar Manchester United, maar dat werd geen succes. Dortmund haalde Kagawa in 2014 terug. "We zijn erg blij dat Shinji voor ons blijft spelen. Hij voelt zich erg op zijn gemak bij deze club en in deze stad. Shinji is met zijn ervaring een belangrijke schakel in onze jonge selectie", aldus technisch directeur Michael Zorc. Kagawa speelde tot dusverre 88 interlands voor Japan en scoorde daarin 27 keer. Shinji Kagawa. © getty.

Real Madrid haalt ster van afgelopen EK voor beloften aan boord Real Madrid heeft de transfer van middenvelder Dani Ceballos aangekondigd. Ceballos komt over van Real Betis Sevilla en tekende in het Santiago Bernabeu-stadion een contract voor zes seizoenen. Ceballos zal later op de middag (om 13u00) voorgesteld worden aan het Madrileense publiek. Met de transfer zou zo'n 15 miljoen euro gemoeid zijn.



De 20-jarige Ceballos begon met voetballen bij grote rivaal Sevilla FC, maar doorliep nadien de jeugdopleiding van Real Betis. In april 2014 maakte hij zijn debuut in het groenwitte shirt van de club. Na 105 wedstrijden in het eerste elftal van de club verlaat Ceballos Andalusië nu voor Madrid.



De middenvelder maakte vorige maand indruk op het EK onder 23 jaar in Polen. Ceballos haalde met Spanje de finale, die het met 1-0 verloor van Duitsland, en werd zelf uitgeroepen tot Speler van het Toernooi. ¿¿¿¿¿ #WelcomeCeballos

¡Descubre cómo juega nuestro nuevo centrocampista @DaniCeballos46! ¿¿¿¿https://t.co/qquEKYfyFI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

Man United volgt dossier-Nainggolan Manchester United volgt de contractbesprekingen tussen AS Roma en Radja Nainggolan aandachtig. De Engelse topclub is nog altijd op zoek naar een bijkomende middenvelder en de onderhandelingen met de andere kandidaten zitten vast. Coach José Mourinho prefereert spelers met Premier League-ervaring, maar de concurrenten willen niet meewerken. Tottenham blokkeert een overgang van Engels international Eric Dier, tegen de wil van de speler. Nemanja Matic traint bij Chelsea in zijn eentje, omdat de club hem na het debacle rond Lukaku zeker niet aan United wil verkopen. En zo komt United toch opnieuw uit bij Nainggolan (29). De Rode Duivel stond, zo werd ons binnen de club bevestigd, wel degelijk op het lijstje van vier dat Mourinho in april overmaakte aan CEO Ed Woodward. Alleen kreeg United in mei van AS Roma te horen dat Nainggolan niet te koop is. Ook de middenvelder zelf prefereert tot op heden een verlengd verblijf in Italië. Nainggolan wacht bij Roma nog altijd op de beloofde contractverlenging. Dit weekend zijn er nieuwe gesprekken gepland. De club hoopt hem te paaien met een salarisverhoging tot 4,5 miljoen euro per jaar. (KTH/NP) Radja Nainggolan. © photo news.

Renato Neto op weg naar Brighton & Hove Renato Neto (25) staat op het punt AA Gent in te ruilen voor de Premier League. De middenvelder voert verregaande onderhandelingen met promovendus Brighton & Hove Albion. In afwachting van een overeenkomst op clubniveau vertrok Neto gisteren al naar Engeland om er zijn medische testen af te leggen. Wellicht komt de deal eerstdaags in orde, want AA Gent staat niet afkerig tegenover een vertrek: Neto is na zijn knieblessure nog niet de oude en bovendien investeerden de Buffalo's deze zomer al in zijn vervanger Damien Marcq. Onlangs werd de Braziliaan nog aangeboden bij Sevilla, maar zijn voorkeur gaat uit naar de Premier League. Neto speelt sinds 2013 voor AA Gent, goed voor 140 competitiematchen en 16 doelpunten. (NP) Renato Neto. © belga.