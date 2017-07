Titelkaper Duitsland torenhoog favoriet bij bookmakers, België kansloos

Pieter-Jan Calcoen

Het woord 'dominantie' is op zijn plek. 't Is EK nummer twaalf, acht keer won Duitsland, ook nu de topfavoriet. België daarentegen...

Bondscoach Serneels en Imke Courtois.

De erelijst van het EK vrouwenvoetbal is - beleefd uitgedrukt - eentonig. Sinds 1995 won Duitsland alle zes trofeeën. Voordien pakte 'die Mannschaft' nog twee EK-bekers. Sinds de oprichting van het toernooi in 1984 - de eerste zes edities telden slechts vier deelnemers - konden voorts enkel Noorwegen (1987, 1993) en Zweden (1984) juichen.



Hoewel de UEFA nu voor het eerst zestien landen ontvangt, is de kans groot dat Duitsland ook in Nederland met de eerste plaats gaat lopen. Het nummer 2 op de wereldranglijst (na de Verenigde Staten) combineert techniek met kracht en Duitse discipline en is de grote favoriet voor eindwinst - zeker gezien de makkelijke groep.



Dat blijkt ook uit de noteringen van de bookmakers. Wie bij gokkantoor 'Bwin' op Duits goud één euro inzet, kan er slechts drie winnen. Enkel Frankrijk, dat vorige week België nog met 2-0 klopte in een oefenduel, komt in de buurt (4). Outsiders zijn Engeland (10), Zweden (11) en gastland Nederland (11), tegenstander van de Red Flames in de poulefase.



Rest de vraag: hoe groot zijn de kansen op een Belgische stunt? Wel, we moeten realistisch zijn: de Flames worden geen Europees kampioen. Het zou al mooi zijn, mochten ze de kwartfinales bereiken. Ook 'Bwin' houdt geen rekening met een verrassing. De Belgische notering bedraagt 34 tegen 1. Enkel Oostenrijk, Schotland, Portugal en Rusland doen slechter.