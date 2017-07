TT: Frank Acheampong naar Chinese Tianjin Teda

Door: redactie

13/07/17 - 10u45

© photo news.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

"Geen bod op Simon" AA Gent lijkt alle zeilen te moeten bijzetten om sterkhouder Moses Simon ook dit seizoen nog in de Ghelamco Arena te houden. Zo is Brighton & Hove Albion, de club van Anthony Knockaert die dit seizoen in de Premier League speelt, geïnteresseerd, maar Gent-manager Michel Louwagie ontkent dat er een bod van 8,3 miljoen pond is binnengelopen voor de aalvlugge Nigeriaan. Brighton are interested in signing AA Gent winger Moses Simon, but the club hasn't received an official offer as yet. #bhafc https://t.co/59ltX56T3s — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Wed Jul 12 00:00:00 MEST 2017

Blijft Özil gewoon bij Arsenal? Het lijkt er op dat Mesut Özil 'gewoon' bij Arsenal blijft. "Een langer verblijf bij Arsenal heeft absoluut mijn voorkeur", zei de Duitse international tegen The Guardian. Voorlopig heeft zich ook nog geen club gemeld voor de middenvelder die per week bijna 160.000 euro opstrijkt. Blijft hij bij Arsenal en komt er geen nieuw contract, dan loopt hij volgend jaar zonder transfersom de deur uit.



Özils enthousiasme is niet verwonderlijk. Arsenal zou hem een contractverlenging in het verschiet hebben gesteld waardoor hij vrijwel het dubbele gaat verdienen. Toch laat hij de club voorlopig wachten. "Als we terug zijn in Londen moeten we maar eens om de tafel gaan zitten", zei Özil, die met de club in Australië verblijft. Özil hoopt in ieder geval dat teamgenoot Alexis Sánchez niet vertrekt. Voor de Chileense aanvaller is wel volop belangstelling, onder meer van Manchester City. "Het zou een enorme aderlating betekenen, maar het is uiteindelijk zijn keuze." © getty.