TT: AA Gent verlengt contract van Foket - Acheampong naar China - Antwerp kondigt komst van vier (!) spelers aan - City betaalt 57 miljoen voor rechtsback

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

City betaalt 57 miljoen voor rechtsback Manchester City trekt de portefeuille opnieuw open. De club heeft met Tottenham een akkoord bereikt over rechtsachter Kyle Walker. City betaalt zo'n 57 miljoen euro voor de Engelse international. De Citizens zaten al een tijdje achter Walker aan, maar Spursvoorzitter Daniel Levy - een man met een reputatie - speelde de onderhandelingen hard. Hij kreeg wat hij wou. Zeker nadat City in laatste instantie naast de transfervrije Dani Alves (naar PSG) greep. De club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany duwt zijn uitgaven richting 150 miljoen euro. Eerder strikte City al middenvelder Bernardo Silva (Monaco/50 miljoen) en doelman Ederson (Benfica/40 miljoen). Lees ook Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 11 juli, met nieuwe club Januzaj en (mogelijk) stevige concurrent Meunier

Herbeleef Transfer Tal van woensdag 12 juli, met Genk dat Deense topschutter haalt en Januzaj die naar Spanje verkast Kyle Walker (l) in duel met Kenny Saief van AA Gent © photo news.

Vier versterkingen voor Antwerp Antwerp pakt uit op de transfermarkt. De Great Old, die komend seizoen weer in de hoogste klasse aantreedt, maakte donderdag de komst van vier spelers bekend: verdedigers Moustapha Bayal Sall en Dylan Batubinsika, aanvallende middenvelder Reda Jaadi en flankspeler Zotsara Randriambololona. Antwerp kan vandaag 4 #transfersIN aankondigen: Jaadi, 'Zout', Batubinsika en ... Sall! Lees hier meer. #COYR https://t.co/N5QqGpvosm — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 13 juli 2017

Sevilla haalt rechtsachter Corchia weg bij Rijsel De Franse rechterflankverdediger Sébastien Corchia (26) zet zijn carrière verder bij Sevilla. Hij plaatste vandaag zijn krabbel onder een contract voor vier jaar en komt over van Rijsel.



Sevilla betaalt de Fransen 5 miljoen euro voor de verdediger, die nog een verbintenis tot 2018 had. Corchia stapt nu het vliegtuig op richting Japan, waar zijn nieuwe ploeg het komende seizoen voorbereidt. ¡Bienvenido! @SebCorchiaOff ¿¿¿¿ pic.twitter.com/O3xjEQD5q6 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) Thu Jul 13 00:00:00 MEST 2017

Oostenrijks international Suttner tekent voor promovendus Brighton Brighton and Hove Albion, een nieuwkomer in de Premier League, heeft zijn selectie versterkt met de Oostenrijkse international Markus Suttner. De 30-jarige linksachter komt over Ingolstadt, dat uit de Bundesliga degradeerde. Suttner tekende voor drie seizoenen bij de club die eerder ook Mat Ryan (ex-Club Brugge en Genk) aantrok. De transfersom is niet bekend.



De Oostenrijkse verdediger (20 caps) speelde twee seizoenen voor Ingolstadt. Daarvoor was hij jarenlang aan de slag bij Rapid Wenen. "Ik heb er een goed seizoen opzitten. In dit stadium van mijn carrière is het een uitgelezen moment om in de Premier League te spelen", klinkt het. BREAKING: #BHAFC have completed the signing of Markus Suttner on a three-year deal on undisclosed terms from German club FC Ingolstadt 04. pic.twitter.com/DIbQGONPNp — BHAFC ¿¿ (@OfficialBHAFC) Thu Jul 13 00:00:00 MEST 2017

Foket krijgt nieuw contract bij AA Gent AA Gent heeft het contract van Thomas Foket, die een half jaar buiten strijd is door hartproblemen, met één jaar verlengd. "We hebben beslist om een speler die dit meemaakt niet te laten vallen en in de armen te sluiten", zegt voorzitter Ivan De Witte. "Thomas krijgt een nieuw contract aan de voorwaarden die we afgesproken hadden vóór de afgesprongen transfer naar Atalanta." Lees hier meer over de opmerkelijke geste van het Gentse bestuur. © Photo News.

Sven Bender vervoegt tweelingbroer Lars bij Bayer Leverkusen Sven Bender trekt na acht seizoenen de deur bij Borussia Dortmund achter zich dicht. De 28-jarige verdediger tekende een contract tot 2021 bij Bayer Leverkusen, de club waar zijn tweelingbroer Lars de aanvoerder is.



"We zijn heel blij dat Sven voor ons heeft gekozen", zegt Leverkusendirecteur Rudi Völler. "Hij is een ervaren speler die op verschillende posities uit de voeten kan. Bij Dortmund heeft hij als verdediger zijn klasse bewezen. Met zijn kwaliteiten en zijn leiderscapaciteiten zal hij onze jonge spelers sterker maken." Willkommen unterm Bayerkreuz, Sven #Bender! ¿¿



Der Zwillingsbruder unseres Kapitäns unterschreibt bis 2021 bei der #Werkself! #StärkeBayer ¿¿ pic.twitter.com/LKhIett9l9 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) Thu Jul 13 00:00:00 MEST 2017

Wat met Nainggolan? Daily Mail claimt vandaag dat er een nieuwe tweestrijd zit aan te komen tussen Manchester United en Chelsea om een Rode Duivel. Deze keer gaat het volgens het Britse medium om Radja Nainggolan, maar die verlengt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort bij AS Roma. De onderhandelingen met 'Il Ninja' over een nieuw contract zijn lopende en zondag heeft de robuuste middenvelder een nieuwe afspraak met de clubleiding. Bovendien focust United zich op Tottenham-middenvelder Eric Dier en is Nainggolan tot nader order niet te koop. © reuters.

Hazard verliest maatje bij Chelsea Eden Hazard verliest een van zijn vrienden bij Chelsea. Kurt Zouma is onderweg naar Stoke. De Franse middenvelder reisde gisteren naar Stoke om de laatste details van zijn verhuur uit te klaren. Ze zijn er zo goed als uit. "De interesse is serieus", zegt trainer Mark Hughes. "De jongen moet de knoop nu doorhakken." Stoke is optimistisch dat de deal voor het einde van de week geregeld is. Zouma moet eerst voor vier jaar bijtekenen bij Chelsea en wordt vervolgens uitgeleend. Kurt Zouma looks Stoke City bound. He was allowed to skip training today to finalise the loan deal. #cfc #scfc pic.twitter.com/IOBKaq5e6x — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland)

"Inter en United naderen akkoord over Perisic" Ivan Perisic zou zomaar de nieuwste aanwinst kunnen worden van Manchester United. Volgens Sky Sports komt een deal tussen United en Internazionale - de huidige werkgever van de Kroaat - steeds dichterbij. Inter zou een bedrag van 54 miljoen vragen voor de 28-jarige aanvallende middenvelder. Perisic heeft zelf in ieder geval wel oren naar een overgang naar Old Trafford, schrijft Sky. © getty.

Bonucci weg bij Juventus? Leonardo Bonucci speelt al sinds 2010 voor Juventus, en niet zonder succes, maar aan zijn tijd in Turijn lijkt een einde te komen. De zaakwaarnemer van de verdediger zou aan Sport Italia hebben verteld dat hij 'bezig is met een transfer' van zijn cliënt. Andere Italiaanse media melden dat dat ligt aan een verstoorde relatie met trainer Massimiliano Allegri. AC Milan zou op het vinkentouw zitten. © getty.

Enner Valencia ruilt West Ham voor Mexicaanse Tigres De Ecuadoraanse international Enner Valencia verlaat de Engelse eersteklasser West Ham United. De 27-jarige aanvaller gaat in Mexico, waar hij al eerder aan de slag was, voetballen bij Tigres UANL.



Valencia werd in de zomer van 2014, na het WK waarin hij drie keer had gescoord, door West Ham overgenomen van het Mexicaanse Pachuca. In zijn eerste twee seizoenen was hij telkens goed voor vier competitietreffers. Vorig seizoen maakte hij op uitleenbasis bij Everton drie doelpunten in 24 competitieoptredens. Best of luck in the future, @EnnerValencia14https://t.co/nNvFg4mVFb — West Ham United (@WestHamUtd) Thu Jul 13 00:00:00 MEST 2017

Chelsea haalt slag thuis met Monaco-middenvelder Chelsea heeft een akkoord bereikt met Monaco over een overgang van Tiémoué Bakayoko. De energieke middenvelder verlaat het prinsdom en kiest voor een avontuur bij de Londense topclub. Dat bericht stuurde het Franse l'Equipe vandaag de wereld in. The Blues tellen naar verluidt 45 miljoen euro neer voor de 22-jarige Bakayoko. Morgen legt de Fransman met Ivoriaanse roots zijn medische testen af. Bakayoko's brother on Snapchat! Looks like that Chelsea move is on! pic.twitter.com/qEd2YNZIat — 101 Great Goals (@101greatgoals)

Frank Acheampong naar China Frank Acheampong ruilt Anderlecht voor een Chinees avontuur, dat is nu officieel. De Ghanese linkerflankspeler verhuist op huurbasis voor zes maanden naar Tianjin Teda. 'Best of luck Franky!', klinkt het op de clubwebsite van de Brusselaars. Delighted to collaborate to get Frank Acheampong transfer from Anderlecht to Chinese Super League Club Tianjin Teda @TribalSports pic.twitter.com/PKeyzB8VZz — Tribal Sports Group (@TribalSports) Thu Jul 13 00:00:00 MEST 2017

"Geen bod op Simon" AA Gent lijkt alle zeilen te moeten bijzetten om sterkhouder Moses Simon ook dit seizoen nog in de Ghelamco Arena te houden. Zo is Brighton & Hove Albion, de club van Anthony Knockaert die dit seizoen in de Premier League speelt, geïnteresseerd, maar Gent-manager Michel Louwagie ontkent dat er een bod van 8,3 miljoen pond is binnengelopen voor de aalvlugge Nigeriaan. Brighton are interested in signing AA Gent winger Moses Simon, but the club hasn't received an official offer as yet. #bhafc https://t.co/59ltX56T3s — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Wed Jul 12 00:00:00 MEST 2017

Blijft Özil gewoon bij Arsenal? Het lijkt er op dat Mesut Özil 'gewoon' bij Arsenal blijft. "Een langer verblijf bij Arsenal heeft absoluut mijn voorkeur", zei de Duitse international tegen The Guardian. Voorlopig heeft zich ook nog geen club gemeld voor de middenvelder die per week bijna 160.000 euro opstrijkt. Blijft hij bij Arsenal en komt er geen nieuw contract, dan loopt hij volgend jaar zonder transfersom de deur uit.



Özils enthousiasme is niet verwonderlijk. Arsenal zou hem een contractverlenging in het verschiet hebben gesteld waardoor hij vrijwel het dubbele gaat verdienen. Toch laat hij de club voorlopig wachten. "Als we terug zijn in Londen moeten we maar eens om de tafel gaan zitten", zei Özil, die met de club in Australië verblijft. Özil hoopt in ieder geval dat teamgenoot Alexis Sánchez niet vertrekt. Voor de Chileense aanvaller is wel volop belangstelling, onder meer van Manchester City. "Het zou een enorme aderlating betekenen, maar het is uiteindelijk zijn keuze." © getty.