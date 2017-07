TT: Officieel: Genk tast diep in de buidel voor Deense topschutter - Januzaj heeft transfer naar Spanje beet

De voetbalredactie

Marcus Ingvartsen trekt naar RC Genk © getty.

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Officieel: Genk strikt Deens topschutter Racing Genk heeft zijn nieuwe spits beet. De 21-jarige Deen Marcus Ingvartsen, vorig seizoen topschutter in de Deense eerste klasse met 23 goals, tekende vandaag een contract voor vier seizoenen bij de Limburgers. Dat maakte de ploeg van coach Stuivenberg zelf bekend. Genk tast diep in de geldbuidel voor de aanvaller, want FC Nordsjaelland vroeg naar verluidt meer dan vier miljoen euro voor zijn goalgetter. Daarmee zou hij de duurste inkomende transfer ooit zijn bij de fusieclub.



"De jonge Ingvartsen is een zeer complete spits, sterk in de combinatie en met een neus voor goals. Marcus werd afgelopen seizoen topschutter in de Deense competitie met 23 doelpunten. Hij doorliep de nationale jeugdreeksen U16 tot U21 en werd dit seizoen voor het eerst geselecteerd bij het A-elftal van Denemarken. Ingvartsen kon op interesse rekenen van verschillende Europese clubs. Hij kiest bewust voor het sportief project in Genk als juiste stap in zijn carrière. Marcus zal spelen met het nummer 9. Hij sluit vanavond aan bij de spelersgroep op oefenkamp in Garderen, waar hij morgen om 13u30 officieel wordt voorgesteld", klinkt het op de clubwebsite van Racing Genk. Lees ook Herbeleef TT van dinsdag 11 juli, met nieuwe club Januzaj en (mogelijk) stevige concurrent Meunier

Herbeleef TT van maandag 10 juli, met Inter dat bod van 60 miljoen op Radja zou doen © getty.

Modeste verlaat Keulen en wordt ploegmaat van Witsel Anthony Modeste zet zijn voetbalcarrière dan toch verder in China. De Franse aanvaller verlaat FC Keulen en ondertekende een contract bij Tianjin Quanjian, de club van Rode Duivel Axel Witsel.



Over de contractmodaliteiten werd niets vrijgegeven. Volgens het Duitse Bild zou de 29-jarige Modeste voor twee seizoenen uitgeleend worden aan Tianjin Quanjian. De transfer komt als een verrassing. Eind juni had Keulen nog laten weten dat de onderhandelingen met de Chinese eersteklasser afgesprongen waren.



Modeste moest in de topschuttersstand van het afgelopen seizoen in de Bundesliga met 25 doelpunten enkel Aubameyang (31 doelpunten/Dortmund) en Lewandowski (30 doelpunten/Bayern) laten voorgaan. © afp.

Cercle Brugge haalt Xavier Mercier bij KV Kortrijk Cercle Brugge heeft Xavier Mercier aangetrokken. De 27-jarige middenvelder, die overkomt van KV Kortrijk, zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen bij De Vereniging. Dat maakte de 1B-club vandaag bekend. Mathieu Maertens verlaat Cercle Brugge dan weer. Hij tekende een overeenkomst van drie seizoenen bij OH Leuven.



De Fransman ruilde in januari 2016 de Franse derdeklasser US Boulogne voor KV Kortrijk. Bij de Kortrijkzanen kwam Mercier vorig seizoen in 33 wedstrijden in actie, daarin trof hij vier keer raak.



De 22-jarige Maertens was het afgelopen seizoen een vaste waarde bij de Bruggelingen. Hij kwam tot 30 optredens in de hoofdmacht van De Vereniging. Welkom Xavier!https://t.co/Tx7qLImMRS#levecercle #ollemolletope pic.twitter.com/LJB0Qb1qiR — Cercle Brugge (@cercleofficial) Wed Jul 12 00:00:00 MEST 2017

Anderlecht leent Wout Faes uit aan Excelsior Rotterdam Anderlecht leent Wout Faes (19) het komende seizoen uit aan Excelsior Rotterdam. De Nederlandse club bedong geen aankoopoptie. Dat meldt de landskampioen op de clubwebsite.



De centrale verdediger speelde de voorbije seizoenshelft ook al op huurbasis in de Eredivisie. Faes kwam voor Heerenveen in actie in zeven competitiewedstrijden.



"Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging", aldus Faes. "Ik hoop bij Excelsior Rotterdam veel ervaring op te doen, zodat ik daarna als een completere speler kan terugkeren naar RSC Anderlecht." Wout Faes uitgeleend aan Excelsior Rotterdam (zonder aankoopoptie), meer op https://t.co/0KE8xHsXWQ! #RSCA #COYM pic.twitter.com/O66IJJJ0ks — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 12 juli 2017

Officieel: Dani Alves ruilt Juventus voor PSG Thomas Meunier heeft er een stevige concurrent bij. De Braziliaanse rechtsachter Dani Alves maakt immers de overstap van Juventus naar PSG. Dat maakten de Parijzenaars zelf bekend via de sociale kanalen. De 34-jarige Alves leek lange tijd op weg naar Manchester City, maar verkiest uiteindelijk de stap naar de Ligue 1. Alves was tussen 2008 en 2016 nog een steunpilaar bij Barcelona. #BemvindoDaniAlves ¿¿¿¿ pic.twitter.com/5q8i88VvcP — PSG Officiel (@PSG_inside) Wed Jul 12 00:00:00 MEST 2017

Januzaj verhuist naar Real Sociedad Adnan Januzaj (22) heeft zijn transfer naar Real Sociedad beet. De vijfvoudige Rode Duivel slaagde voor de medische testen bij de club uit La Liga en de laatste details werden intussen afgehandeld. De Spaanse middenmoter, vorig seizoen zesde in de Primera Division, betaalt zo'n 11 miljoen euro. Sociedad had al een tijdje een princiepsakkoord met United, maar de speler nam een afwachtende houding aan. Hij twijfelde over de voorwaarden. Januzaj mocht beschikken op Old Trafford, ondanks nog een jaar contract. De speler mocht zelfs niet mee op tournee naar de VS. Januzaj brak in 2013 met een knal door bij United, maar kon nooit bevestigen. Uitleenbeurten aan Dortmund en Sunderland waren evenmin een succes. In de luwte in Spanje hoopt de technisch begaafde speler zijn carrière nu te herlanceren. Man United dwong wel het eerste recht af om hem - indien nodig - terug te kopen. Januzaj ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij Sociedad. Ongi etorri @adnanjanuzaj!!! #RealSociedad pic.twitter.com/73hk9sqL5f — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) Wed Jul 12 00:00:00 MEST 2017

Atlético Madrid trekt felbegeerde Vitolo aan Atlético Madrid heeft vandaag officieel de komst van Vitolo bekendgemaakt. De Spaanse flankspeler komt (met slaande deuren) over van Sevilla en tekende bij Los Colchoneros een contract tot medio 2022. De 27-jarige Vitolo had bij Sevilla een afkoopsom van zo'n 40 miljoen euro in zijn contract staan.



Atlético Madrid kan echter nog niet meteen gebruik maken van de diensten van Vitolo. Het team van Rode Duivel Yannick Carrasco heeft nog een transferverbod tot januari en leent Vitolo daarom voor een half seizoen uit aan Las Palmas, de club waar Vitolo zijn jeugdopleiding doorliep.



De transfer van Vitolo betekent het einde van een ware transfersoap. Maandag kondigde Sevilla nog trots aan dat de buitenspeler zijn contract in Andalusië met vijf seizoenen zou gaan verlengen. Dat bleek echter voorbarig.



Vitolo kwam de voorbije vier seizoenen tot 177 wedstrijden in het eerste elftal van Sevilla en mocht drie opeenvolgende Europa League's (2014, 2015 en 2016) op zijn palmares bijschrijven. Na het EK ontpopte Vitolo zich tot een vaste pion in het Spaans nationaal elftal. Momenteel zit hij aan 11 caps voor La Roja. ¡Acuerdo con @VitoloMachin hasta 2022! Será inscrito como jugador rojiblanco el 1 de enero #Vitolo2022 https://t.co/NvRZwnWoyQ pic.twitter.com/0kMk4NIMr0 — Atlético de Madrid (@Atleti) Wed Jul 12 00:00:00 MEST 2017

Lars Veldwijk (Kortrijk) verhuist naar FC Groningen De Nederlandse aanvaller Lars Veldwijk keert niet terug naar KV Kortrijk. De 25-jarige centrumspits gaat in eigen land voetballen bij FC Groningen, zo bevestigt de Eredivisionist via Twitter. Veldwijk ondertekende in de zomer van 2016 een contract van vier jaar bij Kortrijk. Met amper 1 goal in 9 competitiematchen werd zijn passage bij de Kerels echter geen succes. Eind maart verhuurde Kortrijk de spits aan het Noorse Aalesunds FK. Nu verkast hij dus naar Groningen, waar Veldwijk woensdagnamiddag om 15u30 wordt voorgesteld.



In november debuteerde de aanvaller voor het nationale elftal van Zuid-Afrika. De vader van Veldwijk werd er geboren. Welkom @Lars_Veldwijk!¿¿¿¿

Vanaf 15.30 uur live persconferentie via https://t.co/5FmAsuXFMd ¿¿ #transfer #trotsvanhetnoorden pic.twitter.com/iJm9jrCzJ3 — FC Groningen (@fcgroningen) Wed Jul 12 00:00:00 MEST 2017

Anderlecht laat overbodige doelman naar Engelse tweede klasse vertrekken Nottingham Forest heeft vandaag de transfer van doelman Liam Bossin bekendgemaakt. De 21-jarige Bossin was vierde keeper in het Constant Vanden Stock-stadion en tekende in Nottingham een contract voor twee seizoenen.



Bossin, de zoon van een Ierse moeder en een Belgische vader, was bij Anderlecht komend seizoen na Matz Sels, Frank Boeckx en Mile Svilar de vierde doelman. De Brusselaars verzetten zich dan ook niet tegen een vertrek naar de Engelse tweedeklasser.



Bossin is een jeugdproduct van WS Woluwe, intussen omgevormd tot WS Brussel. Op het einde van het seizoen 2012-2013 speelde hij drie competitiewedstrijden in de Proximus League voor het team uit Woluwe, waarna Anderlecht hem wegplukte uit het Fallonstadion. Bij paars-wit kwam de doelman echter nooit tot een officiële wedstrijd.



Nottingham Forest beëindigde de Championship vorig seizoen als 21e en kon zich slechts op basis van het doelsaldo handhaven. De tweevoudig winnaar van de Europacup I telt met de Griekse spits Apostolos Vellios (ex-Lierse) nog één oude bekende van de Jupiler Pro League in haar rangen. #NFFC also to complete the signing of Irish goalkeeper Liam Bossin from Anderlecht - he will join the U23 side pic.twitter.com/RztJio7WTY — Forest Scout (@ForestOnline) Wed Jul 05 00:00:00 MEST 2017

Douglas Costa (Bayern) legt medische testen af bij Juventus Douglas Costa draagt komend seizoen quasi zeker het shirt van Juventus. De Braziliaanse linkerwinger landde gisteravond in Turijn om bij de Oude Dame medische testen af te leggen. Daarna kan de transfer worden afgerond. De 26-jarige Costa wordt door Juventus voor een seizoen gehuurd van Bayern München. De Italianen zouden daarvoor 6 miljoen euro op tafel leggen. Na de uitleenbeurt kan Juve een aankoopoptie lichten. Naar verluidt bedraagt die 40 miljoen euro.



Douglas Costa (21 caps, 3 goals) ruilde in de zomer van 2015 Shakhtar Donetsk voor Bayern München. Hij maakte vorig seizoen 7 goals in 34 wedstrijden voor de Beierse trots. LIVE ¿¿¿¿ Welcome @DouglasCosta! ¿¿¿¿¿¿ https://t.co/uyuaozIaKc — JuventusFC (@juventusfc) Tue Jul 11 00:00:00 MEST 2017

Everton zal diep in portefeuille moeten tasten voor Benteke © photo news. Het zou zomaar een drie op een rij kunnen worden voor Christian Benteke. Een derde opeenvolgende miljoenentransfer. 46,5 miljoen in juli 2015. 31,3 miljoen euro in augustus 2016. 50 miljoen euro in de zomer van 2017? Everton is bereid ver te gaan voor de wensspits van coach Ronald Koeman.



Zijn totale transfertellertje overstijgt straks mogelijk ruim de 140 miljoen euro. De eerste lijntjes zijn immers uitgelegd. Op Goodison Park maken ze er geen geheim van dat Christian Benteke (26) één van zijn toptargets is voor de komende weken. In samenspraak met Ronald Koeman heeft technisch directeur Steve Walsh een lijstje van spitsen samengesteld om Romelu Lukaku te vervangen. De criteria: groot, sterk, dominant in de lucht, neus voor goals en gepokt en gemazeld in de Premier League. Het type waar de Nederlandse trainer in zijn carrière altijd graag mee heeft samengewerkt. Een targetman om aan Wayne Rooney te koppelen, die hij eerder als hangende spits ziet. (KTH)



Lees het hele verhaal op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees! Proef nu vier weken voor maar één euro! © reuters.

Forse schifting bij Antwerp: einde verhaal voor Biset, Daeseleire en Colpaert Maxime Biset. © belga. Nadat Björn Vleminckx eerder al te horen had gekregen dat hij niet meteen in de plannen van Bölöni past, vernamen nu ook Maxime Biset, Steve Colpaert, Nicaise Kudimbana, Dimitri Daeseleire en Jannes Vansteenkiste dat ze bij een afdoend bod de Bosuil mogen verlaten. Laszlo Bölöni lijkt zo na enkele weken min of meer klaar met zijn doorlichting van de spelersgroep. Mogelijk krijgen Fabien Camus en Antonio Jezina straks hetzelfde nieuws. Wat de plannen zijn met Owusu en Limbombe is nog niet duidelijk. Zij zouden het aantal vertrekkers tot tien kunnen brengen. (SJH)



Hier meer over de transferplannen van Bölöni! Dimitri Daeseleire. © photo news. Ook Steve Colpaert komt niet meer voor in de plannen van Laszlo Bölöni. © photo news.

Genk lonkt opnieuw naar dure Mata... Joakim Maehle. © photo news. Laurent Jans in duel met Ahmed Touba van Club Brugge. © photo news. Racing Genk heeft (opnieuw) zijn zinnen gezet op rechtsachter Clinton Mata (24). Hij moet de vervanger worden van Timothy Castagne, maar dan zal Genk wel een serieuze financiële inspanning moeten leveren. Mata haalde bij Anderlecht zijn neus op voor een jaarsalaris van 900.000 euro.



Nieuw is de flirt niet. Eind 2016 maakten ze mekaar al openlijk het hof, maar tot een transfer kwam het toen niet. Mata verkoos een verlengd verblijf bij Charleroi. Sportieve baas bij Genk, Dimitri de Condé heeft Mata nooit helemaal uit het hoofd gezet. Genk sprong opnieuw in de dans nadat het Timothy Castagne afgelopen week voor zes miljoen naar Atalanta zag verhuizen.



Jans alternatief



Met de Deen Joakim Maehle heeft Genk al een nieuwe rechtsachter in de rangen, maar hij moet de Belgische competitie nog leren kennen. Na drie seizoenen Charleroi is Mata iemand die meteen kan ingepast worden. Het zag er lange tijd naar uit dat Mata naar Anderlecht zou trekken, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Mata voelde zich onder druk gezet door Anderlecht en Charleroi om snel te beslissen en knapte daarop af. Anderlecht wilde 3 miljoen betalen voor Mata en de speler zelf kon er naar verluidt een jaarsalaris van 900.000 euro opstrijken. Genk zal dus een enorme financiële inspanning moeten leveren.



Als Mata onhaalbaar blijkt voor de Limburgers hebben ze met Laurent Jans een alternatief achter de hand. De 24-jarige Luxemburgse international ligt nog tot 2019 onder contract bij Waasland-Beveren. Clinton Mata, hier rechts van Dodi Lukebakio. © photo news.

Faes weer naar Eredivisie Wout Faes (19) trekt opnieuw naar de Eredivisie. Na een halfjaar op huurbasis bij SC Heerenveen wordt de centrale verdediger van Anderlecht het komende seizoen uitgeleend aan Excelsior Rotterdam. Bedoeling is dat Faes er de nodige speelminuten verzamelt, want bij Anderlecht is de concurrentie vooralsnog te zwaar. Bij Heerenveen kreeg de Belgische jeugdinternational zeven keer zijn kans, waarvan zes keer in de basis. Aan Faes om bij Excelsior beter te doen. (NVK) © photo news.

Jeremy Huyghebaert verlengt tot 2020 bij Moeskroen Jeremy Huyghebaert (28) blijft Moeskroen trouw. Hij zette zijn handtekening onder een contractverlenging tot 2020, zo bevestigt de eersteklasser woensdag via Twitter. De linkerverdediger speelde vorig seizoen 29 competitiewedstrijden voor Moeskroen. Het was zijn eerste seizoen in het shirt van Les Hurlus. Daarvoor voetbalde Huyghebaert bij tweedeklasser White Star. © belga.