TT: Benteke moet minstens 50 miljoen euro kosten - Grote kuis bij Antwerp - Genk lonkt weer naar Mata (en naar andere dure vogel)

12/07/17 - 06u37

Everton zal diep in portefeuille moeten tasten voor Benteke Het zou zomaar een drie op een rij kunnen worden voor Christian Benteke. Een derde opeenvolgende miljoenentransfer. 46,5 miljoen in juli 2015. 31,3 miljoen euro in augustus 2016. 50 miljoen euro in de zomer van 2017? Everton is bereid ver te gaan voor de wensspits van coach Ronald Koeman.



Zijn totale transfertellertje overstijgt straks mogelijk ruim de 140 miljoen euro. De eerste lijntjes zijn immers uitgelegd. Op Goodison Park maken ze er geen geheim van dat Christian Benteke (26) één van zijn toptargets is voor de komende weken. In samenspraak met Ronald Koeman heeft technisch directeur Steve Walsh een lijstje van spitsen samengesteld om Romelu Lukaku te vervangen. De criteria: groot, sterk, dominant in de lucht, neus voor goals en gepokt en gemazeld in de Premier League. Het type waar de Nederlandse trainer in zijn carrière altijd graag mee heeft samengewerkt. Een targetman om aan Wayne Rooney te koppelen, die hij eerder als hangende spits ziet. (KTH)

© reuters.

Forse schifting bij Antwerp: einde verhaal voor Biset, Daeseleire en Colpaert Maxime Biset. © belga. Dimitri Daeseleire. © photo news. Nadat Björn Vleminckx eerder al te horen had gekregen dat hij niet meteen in de plannen van Bölöni past, vernamen nu ook Maxime Biset, Steve Colpaert, Nicaise Kudimbana, Dimitri Daeseleire en Jannes Vansteenkiste dat ze bij een afdoend bod de Bosuil mogen verlaten. Laszlo Bölöni lijkt zo na enkele weken min of meer klaar met zijn doorlichting van de spelersgroep. Mogelijk krijgen Fabien Camus en Antonio Jezina straks hetzelfde nieuws. Wat de plannen zijn met Owusu en Limbombe is nog niet duidelijk. Zij zouden het aantal vertrekkers tot tien kunnen brengen.



Voor andere spelers was er wél goed nieuws. Zo wil Antwerp best verder met Faris Haroun, Geoffrey Hairemans, Joeri Dequevy en Mamatou N'Diaye. Tuur Dierckx, Frédéric Duplus, Johanna Omolo en Isaac Koné lijken zich ook niet meteen zorgen te moeten maken. Met al die potentiële vertrekkers, mogen de fans dus nog wel wat inkomende transfers verwachten. De laatste naam die genoemd wordt is die van Dylan De Belder. De aanvaller weigert bij Lierse te spelen en hoopt zo zijn transfer te versieren. Antwerp zou volgens sommige bronnen één van de gegadigden zijn. Laszlo Bölöni wou na de oefenwedstrijd tegen Hamme geen namen noemen, maar gaf toe dat er nog vers bloed nodig is. "We weten dat we nog wat werk hebben en dat de tijd beperkt is, maar we doen wat we kunnen. Deze groep heeft nog lacunes en we hopen die snel aan te vullen met mogelijkheden die zich voordoen op de transfermarkt. Ik verwacht wel dat we snel enkele aanwinsten mogen verwelkomen." (SJH) Ook Steve Colpaert komt niet meer voor in de plannen van Laszlo Bölöni. © photo news.

Genk lonkt opnieuw naar dure Mata... Joakim Maehle. © photo news. Laurent Jans in duel met Ahmed Touba van Club Brugge. © photo news. Racing Genk heeft (opnieuw) zijn zinnen gezet op rechtsachter Clinton Mata (24). Hij moet de vervanger worden van Timothy Castagne, maar dan zal Genk wel een serieuze financiële inspanning moeten leveren. Mata haalde bij Anderlecht zijn neus op voor een jaarsalaris van 900.000 euro.



Nieuw is de flirt niet. Eind 2016 maakten ze mekaar al openlijk het hof, maar tot een transfer kwam het toen niet. Mata verkoos een verlengd verblijf bij Charleroi. Sportieve baas bij Genk, Dimitri de Condé heeft Mata nooit helemaal uit het hoofd gezet. Genk sprong opnieuw in de dans nadat het Timothy Castagne afgelopen week voor zes miljoen naar Atalanta zag verhuizen.



Jans alternatief



Met de Deen Joakim Maehle heeft Genk al een nieuwe rechtsachter in de rangen, maar hij moet de Belgische competitie nog leren kennen. Na drie seizoenen Charleroi is Mata iemand die meteen kan ingepast worden. Het zag er lange tijd naar uit dat Mata naar Anderlecht zou trekken, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Mata voelde zich onder druk gezet door Anderlecht en Charleroi om snel te beslissen en knapte daarop af. Anderlecht wilde 3 miljoen betalen voor Mata en de speler zelf kon er naar verluidt een jaarsalaris van 900.000 euro opstrijken. Genk zal dus een enorme financiële inspanning moeten leveren.



Als Mata onhaalbaar blijkt voor de Limburgers hebben ze met Laurent Jans een alternatief achter de hand. De 24-jarige Luxemburgse international ligt nog tot 2019 onder contract bij Waasland-Beveren. Clinton Mata, hier rechts van Dodi Lukebakio. © photo news.

... en ook Ingvartsen in beeld Ook in de spits is Genk nog op zoek naar versterking. Nederlander Luc Castaignos, de 24-jarige ex-spits van Feyenoord en Inter werd de afgelopen dagen gepolst. Castaignos zit op een zijspoor bij Sporting Lissabon en mag weg. Volgens Portugese media probeerde Genk hem te huren, maar Sporting wil enkel verkopen en plakt meer dan 3 miljoen op zijn hoofd. Stuivenberg en Castaignos kennen mekaar van bij Jong Oranje. Marcus Ingvartsen geldt als het belangrijkste alternatief. Hij is een 21-jarige Deense belofte-international die vorig seizoen bij Nordsjaelland goed was voor 14 doelpunten in 25 wedstrijden. Ook Ingvartsen is een dure vogel, want Nordsjaelland wil 4 miljoen voor z'n topschutter. (KDZ/FDZ/MVS/PJC) Marcus Ingvartsen aan het werk met de Deense beloften. © getty.