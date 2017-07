Serneels: "Hebben perfecte voorbereiding achter de rug"

Bewerkt door: PL

11/07/17 - 18u48 Bron: Belga

© photo news.

De Red Flames hebben hun voorbereiding op het EK vrouwenvoetbal afgesloten met een verdiende 2-0 zege tegen Rusland, eveneens een EK-ganger. Een stevige opsteker voor de selectie van bondscoach Ives Serneels.

"Het is natuurlijk plezant om met een goed resultaat af te sluiten, want dat geeft nog wat extra motivatie voor het EK", zei Serneels na de wedstrijd. "Het belangrijkste was echter om 90 minuten te laten zien dat we voetballend vermogen hebben. Zoals ik het zie, hebben we een perfecte voorbereiding achter de rug. In de wedstrijd tegen Spanje (7-0) hebben we twee à drie klappen tegen ons gezicht gekregen. Toen hadden we een mindere dag tegen een topploeg. Nadien hebben we samengezeten met de speelsters om daaruit te leren. Vrijdag tegen Frankrijk (2-0) stond de organisatie er weer en vandaag zat het voetballend goed. Deze groep is er klaar voor."



Efficiënter worden

De Red Flames grepen Rusland meteen bij de keel en zetten nog voor de rust de 2-0 eindstand op het bord, een score die nog hoger had kunnen oplopen. "We moeten inderdaad nog efficiënter worden in de buurt van de zestien, dat is een werkpunt", bekende Serneels, die de nadruk legde op het positieve dat hij gezien had. "We zaten meteen goed in de wedstrijd, creëerden kansen en hadden nog meer kunnen scoren. We hadden een goeie dag tegen een ploeg van ons niveau."