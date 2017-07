Mulder mijmert met Gouden Schoen Tessa Wullaert en leert ook Imke Courtois van dichterbij kennen

Jan Mulder

video Na de 2-0-zege tegen Rusland van gistermiddag in Denderleeuw lijken de Red Flames klaar voor het EK in Nederland. En ook voor Het Laatste Nieuws mag het gaan beginnen: huiscolumnist Jan Mulder volgde de oefenstage van de dames van Ives Serneels van dichtbij en voelde daarbij uithangborden Tessa Wullaert en Imke Courtois aan de tand.

"Het EK is de laatste halte in de carrière van Imke Courtois. Ze houdt er na de finale mee op en zet de voetbalschoenen voor altijd in de kast. 'Mijn lichaam juicht, mijn geest huilt af en toe. Ik focus op rust. De geest vereenzaamt in het perfecte lichaam.'"



"Na mijn vraag om dit in de krant te mogen afdrukken en de toestemming van mevrouw Courtois, gaan we over tot de meer gewone actualiteit."



'Hoe staan jij en je medespeelsters er voor?'

Courtois: 'Ik denk dat het vrouwenvoetbal nu meemaakt wat de mannen enige tijd geleden ondergingen: we zijn in volle ontwikkeling. Ik speel nu 21 jaar. En er is nogal wat veranderd in die periode. Tien jaar geleden zag ik eens een wedstrijd van mezelf op een EK, ik heb de video na tien minuten afgezet.



'Hou je van trainingskampen?'

Courtois: 'Je moet echt verdwijnen in het geheel. We hebben een toffe groep, maar om nou te zeggen dat zo'n stage op zich ... Ik snap wel dat het moet en dat het goed is, een intensieve voorbereiding, maar ik speel liever om de twee dagen een match.'



'En dan met 7-0 van Spanje verliezen.'

Courtois: 'We trainden toen zwaar. In plaats van vijf keer in de week bij onze club nu drie keer op een dag: dat voel je dan.'



'Rekenen jullie op de zogenaamde twaalfde man tijdens het EK?'

Courtois: 'Tegen Nederland is het al uitverkocht met vierduizend Belgen erbij. Heb je ook zo'n interview gedaan met iemand van de Nederlandse ploeg?'



'Moet er niet aan denken.'



