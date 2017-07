Red Flames naar EK met 2-0-zege tegen Rusland

Pieter-Jan Calcoen

11/07/17 - 16u54

Tessa Wullaert (links) en Janice Cayman, de twee doelpuntenmaaksters, aan het feest. © belga.

Het resultaat van de uitwuifmatch was een opsteker: 2-0 tegen EK-deelnemer Rusland. Het spel van de Red Flames in Denderleeuw was evenwel wisselvallig - vooral voor de pauze.