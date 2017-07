Amper 1.500 fans voor uitwuifmatch Red Flames

PJC

11/07/17 - 12u21

Tessa Wullaert genoot gisteren nog van de zon en literatuur. © rv.

Dat kon beter. Verwacht wordt dat slechts 1.500 supporters de Red Flames vandaag in Denderleeuw zullen uitwuiven richting Nederland. De opkomst voor de laatste oefeninterland voor het EK tegen Rusland valt in de eerste plaats tegen door het ongelukkige aanvangsuur - 15 uur in de namiddag. Vandaag kunnen de fans wel nog tickets aankopen online of aan de loketten. Nog bij de ploeg van Ives Serneels stond gisteren de officiële fotoshoot op het programma. Alle speelsters tekenden present, al genoot sterspeelster Wullaert voor de shoot nog van wat zon en literatuur.



De 23 Red Flames en de bondscoach: van links naar rechts en van boven naar onder: Laura De Neve, Sara Yuceil, Nicky Evrard, Justien Odeurs, Diede Lemey, Nicky Van den Abbeele, Elien Van Wynendaele, Tessa Wullaert, Elke Van Gorp, Imke Courtois, Tine De Caigny, Heleen Jaques, Lorca Van De Putte, Julie Biesmans, Lenie Onzia, Laura Deloose, Belgium's Davina Philtjens, Davinia Vanmechelen, Jana Coryn, bondscoach Ives Serneels, Maud Coutereels, Yana Daniels, Janice Cayman en Aline Zeler