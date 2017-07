Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 11 juli, met nieuwe club Januzaj en (mogelijk) stevige concurrent Meunier

De voetbalredactie

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Januzaj voor 11 miljoen naar Sociedad Adnan Januzaj is op weg naar Real Sociedad. Er moet nog een aantal zaken worden afgehandeld, maar bij Man United gaan ze ervan uit dat hij morgen weg is. De Spaanse middenmoter betaalt 11 miljoen euro voor de vijfvoudige Rode Duivel. Sociedad had al een tijdje een princiepsakkoord met United, maar de speler nam een afwachtende houding aan. Hij twijfelde over de voorwaarden. Januzaj mocht beschikken op Old Trafford, ondanks nog een jaar contract. De speler mocht zelfs niet mee op tournee naar de VS. Januzaj brak in 2013 met een knal door bij United, maar kon nooit bevestigen. Uitleenbeurten aan Dortmund en Sunderland waren evenmin een succes. In de luwte in Spanje hoopt de technisch begaafde Januzaj zijn carrière nu te herlanceren. (KTH)

Steve Mandanda terug naar Marseille Doelman Steve Mandanda keert na een seizoen bij Crystal Palace terug naar Marseille, waarvoor hij tussen 2007 en 2016 meer dan 440 wedstrijden speelde. De Franse international (24 caps) tekende een contract voor drie seizoenen. De 32-jarige Mandanda koos vorig jaar voor een avontuur in de Premier League, maar kwam bij de club van Rode Duivel Christian Benteke slechts tien wedstrijden in actie. De oudere broer van doelman Parfait Mandanda (Sporting Charleroi) was een tijdje out met een spierblessure. Bij Marseille, waar de supporters hem de bijnaam 'Il Fenomeno' gaven, komt hij terecht in een vertrouwde omgeving. Tijdens negen seizoenen bij l'OM veroverde hij één landstitel (2010) en drie Ligabekers (2010, 2011 en 2012). Steve Mandanda. © afp.

Chelsea ziet toptalent transfervrij naar Liverpool vertrekken Dominic Solanke zet zijn voetbalcarrière voort bij FC Liverpool. De jonge Engelse aanvaller komt transfervrij over van landskampioen Chelsea en ondertekende op Anfield een contract voor vijf seizoenen.



Solanke, die in september twintig jaar wordt, gooide vorige maand hoge ogen op het WK U20 in Zuid-Korea. De Engelse spits van Nigeriaanse origine werd door de Wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Met vier doelpunten hielp "Dom" de Engelsen aan de wereldtitel.



Hoewel zijn contract bij Chelsea afliep, moet Liverpool een opleidingsvergoeding van 3,4 miljoen euro aan de Blues betalen. Het jeugdproduct van de Engelse landskampioen kwam één keer in actie voor de Londenaars. In 2014 maakte hij de slotminuten vol in de Champions League-wedstrijd tegen Maribor (6-0). Solanke schitterde enkele weken geleden op het WK onder 20. © afp.

Donnarumma zweert dan toch trouw aan Milan De plooien tussen AC Milan en doelman Gianluigi Donnarumma zijn gladgestreken. De 18-jarige keeper wou onder invloed van manager Mino Raiola zijn contract niet verlengen bij de Italiaanse club en een breuk leek in de maak.



Volgens Italiaanse media was de talentrijke goalie op weg naar Real Madrid, maar Donnarumma keerde zijn kar en koos alsnog voor een verlengd verblijf op San Siro.



Nu heeft de club bekendgemaakt dat het toch een akkoord heeft met zijn gegeerde groeibriljant. Donnarumma ondertekende in de modestad een nieuw contract tot 2021 en gaat 1 miljoen euro per seizoen verdienen.



Gianluigi Donnarumma werd in het seizoen 2015-2016 door toenmalig Milan-coach Sinisa Mihajlovic op zestienjarige leeftijd in de basiself gedropt. Het toptalent telt vier selecties voor de Italiaanse nationale ploeg en werd bij zijn debuut in september 2016 ook de jongste doelman in de geschiedenis van 'La Squadra Azzurra'. "Met zijn pure klasse en talent zal Donnarumma de club helpen in de strijd voor een Champions League-ticket", klinkt het bij Milan. #ACMilan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2021 il contratto di @gigiodonna1 pic.twitter.com/4yGxBuVhRQ — AC Milan (@acmilan) Tue Jul 11 00:00:00 MEST 2017

Dani Alves op voorspraak van zijn vrouw naar PSG? Dani Alves trekt dan toch niet naar Manchester City. De Braziliaan had vrijdag nog zijn woord gegeven aan City na een lang gesprek met coach Pep Guardiola. City was alles aan het voorbereiden voor de officiële presentatie, maar moet nu hoogstwaarschijnlijk op zijn stappen terugkeren.



Op voorspraak van zijn vrouw zou Alves nu toch in extremis voor PSG opteren. De rechtervleugelverdediger is al in Parijs met zijn nieuwe gemalin en zou dus op weg zijn om een rechtstreekse concurrent te worden van Thomas Meunier. © afp.

Acheampong naar China? Frank Acheampong heeft een zeer lucratief aanbod van de Chinese club Tianjin Teda op zak, zo verneemt Het Laatste Nieuws uit goede bron. De flankaanvaller van Anderlecht denkt na over zijn mogelijkheden maar staat open voor een vertrek. Lees er HIER alles over. © photo news.

FC Sevilla breekt transferrecord Luis Muriel komt de gelederen van Sevilla versterken. De recordwinnaar van de Europa League betaalt zo'n twintig miljoen euro aan Sampdoria. Dat is een recordbedrag voor de club uit Zuid-Spanje. De 26-jarige aanvaller maakte afgelopen seizoen elf goals voor Sampdoria, dat hem in het seizoen 2015/2016 voor 12 miljoen euro overnam van Udinese. De vijftienvoudig international van Colombia speelde eerder voor Udinese, Granada en Lecce. ¡¡¡Bienvenido @luisfmuriel09!!! #SevillaFC pic.twitter.com/heCcB7D2sc — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) Tue Jul 11 00:00:00 MEST 2017

James Rodriguez naar Bayern München Ook Bayern München heeft zijn toptransfer binnen. James Rodriguez (25) wordt voor twee jaar gehuurd van Real Madrid. De Colombiaanse middenvelder kwam in 2014 bij 'de Koninklijke' terecht toen Carlo Ancelotti daar trainer was. De Italiaan is nu trainer van Bayern München en was een hereniging genegen. James Rodriguez vertrok na het WK 2014, waarop hij zijn internationale doorbraak beleefde, naar Real Madrid. Daar kwam hij in drie seizoenen tot 110 wedstrijden en 36 goals. Hij won twee keer de Champions League en werd afgelopen seizoen kampioen van Spanje, maar kwam te weinig aan spelen toe. James Rodriguez. © photo news. James Rodriguez scoort voor Colombia in een oefeninterland tegen Kameroen. © photo news. Any excuse to post this again. pic.twitter.com/FJjGMIWqOs — SlashFootball (@slashfootball) Tue Jul 11 00:00:00 MEST 2017

Paulinho mag niet naar FC Barcelona De Braziliaan Paulinho heeft van zijn Chinese club Guangzhou Evergrande te horen gekregen dat hij geen toestemming krijgt om de club voor het einde van het seizoen te verlaten. Volgens diverse media heeft FC Barcelona 20 miljoen euro geboden voor de 28-jarige Paulinho, maar hij mag midden het seizoen niet weg.



"Wat Paulinho betreft is er tot het einde van het seizoen geen discussie mogelijk," zei voorzitter Xi Jiayin in de Chinese media. "We snappen dat het lastig is voor hem, maar hij moet ook de situatie van de club begrijpen. We kunnen een belangrijke speler niet midden in het seizoen laten vertrekken. Het is voor hem misschien een kans die een keer voorbij komt in zijn leven, maar nu kunnen we nergens aan meewerken.'' De preses heeft lof voor de instelling van de speler. "Ondanks de belangstelling van FC Barcelona stelt hij zich professioneel op en speelt hij erg sterk." Paulinho in het shirt van Guangzhou Evergrande. © getty.

Ervaren Spaanse middenvelder voor Inter Inter heeft de Spaanse middenvelder Borja Valero (32) voor drie seizoen vastgelegd. Valero komt over van Fiorentina, dat 5,5 miljoen euro ontvangt voor de spelverdeler. Valero speelde eerder voor Real Madrid B, Real Mallorca, West Bromwich Albion en Villarreal. #BorjaValero is undergoing his medical in Milan ¿¿ #FCIM pic.twitter.com/WVIkXwwUIt — F.C. Internazionale (@Inter_en) Mon Jul 10 00:00:00 MEST 2017

Werder Bremen bindt Gebre Selassie langer aan zich Theodor Gebre Selassie zal ook na komend seizoen het shirt van Werder Bremen dragen. De Bundesligaclub brak het aflopende contract van de Tsjechische international (43 caps) open. Details over de nieuwe verbintenis zijn niet vrijgegeven. De 30-jarige flankverdediger met Ethiopische roots maakt al sinds 2012 deel uit van Werder Bremen. "Hij speelt een heel grote rol in ons elftal en mede dankzij zijn goeie prestaties in de tweede seizoenshelft, zijn we erin geslaagd de scheve situatie recht te trekken", zegt sportief directeur Frank Baumann.



Werder Bremen beëindigde het voorbije seizoen op de achtste plaats nadat het een tijd in degradatiegevaar had verkeerd. De club bereidt zich voor op het nieuwe seizoen in het Oostenrijkse Zillertal. Gebre Selassie probeert Lukaku af te stoppen in de oefeninterland van begin juni in het Koning Boudewijnstadion. © belga.

Hertha Berlijn geeft zoon van Jurgen Klinsmann contract Jonathan Klinsmann, zoon van de Duitse ex-international Jurgen Klinsmann, heeft een contract ondertekend bij Hertha Berlijn. De 20-jarige doelman overtuigde de Bundesligaclub tijdens een stageperiode. "Hij straalt rust en vertrouwen uit en technisch en atletisch haalt hij een goed niveau", bevestigt de doelmannentrainer van Hertha Zsoly Petry.



Jonathan Klinsmann stond in de Verenigde Staten, waar zijn vader lange tijd bondscoach was, onder de lat bij de California Golden Bears. In maart won hij met de Amerikaanse U20 de CONCACAF Gold Cup. Hij werd toen verkozen tot beste doelman.



Bij Hertha BSC wordt Klinsmann derde keeper na Rune Jarstein en Thomas Kraft. Herzlich Willkommen in der Hertha-Familie, Jonathan! #hahohe pic.twitter.com/5HmUEvqAIV — Michael Preetz (@michaelpreetz)

Zenit stalt Slovaaks international Mak bij ex-club PAOK Saloniki De Slovaakse winger Robert Mak draagt komend seizoen opnieuw het shirt van PAOK Saloniki. De Griekse kampioen leent hem voor een jaar van Zenit Sint-Petersburg, zo raakte dinsdag bekend. De 26-jarige Mak kent PAOK want hij voetbalde er al tussen 2014 en 2016. Daarvoor was hij vier jaar aan de slag bij het Duitse Nürnberg.



Vorig seizoen tekende Mak in zeventien competitiematchen bij Zenit voor vier goals.



De Slovaak heeft 36 caps achter zijn naam. Daarin scoorde hij drie keer. © ap.

Binst van Antwerp naar Lierse Nico Binst verkast van Antwerp naar Lierse, zo heeft onze redactie uit goede bron vernomen. De aanvaller tekent op het Lisp een contract voor twee seizoenen. © photo news.

Jelle Van Damme krijgt Nederlander als ploegmaat Pele van Anholt zet zijn voetballoopbaan voort in Amerika. De 26-jarige Nederlandse verdediger die geen nieuw contract kreeg bij Willem II gaat spelen bij Los Angeles Galaxy. Volgens de Amerikaanse club kwam Van Anholt maandag aan in Los Angeles. Hij wordt vandaag gekeurd en zal zich dan aansluiten bij de groep. De oud-speler van sc Heerenveen wordt bij LA Galaxy ploeggenoot van Jelle Van Damme. LA Galaxy speelt komend weekend een oefenwedstrijd tegen Manchester United, waarin Van Anholt zou kunnen debuteren. Het is dan ook uitkijken naar het mogelijke debuut van Romelu Lukaku in het shirt van de Mancunians. Pele Van Anholt. © Proshots.

Galhardo verbreekt contract bij Anderlecht Landskampioen Anderlecht heeft een oplossing gevonden voor Rafael Galhardo. Het heeft het contract van de 25-jarige Braziliaanse rechtsachter in onderling overleg verbroken. Dat liet Galhardo zelf weten via sociale media. De speler kwam in 2015 over van Grêmio, maar kwam in het Astridpark aan slechts één (slechte) competitiewedstrijd. Vorig seizoen kwam hij op uitleenbasis uit voor Atlético Paranaense. (PJC) © photo news.

Nigeriaanse middenvelder voor Standard Standard heeft de Nigeriaan Uche Henry Agbo aangetrokken. Onder voorbehoud van medische testen maakt de verdedigende middenvelder de overstap van Premier Leagueclub Watford, zo melden de Rouches op hun website. De 21-jarige Agbo werd vorig seizoen door Watford uitgeleend aan de Spaanse eersteklasser Granada. De Nigeriaan, eenmalig international, speelde voor de Andaloesische club 31 wedstrijden in La Liga.



"Uche is een jonge middenvelder met een belangrijk spelvolume en een goede balrecuperatie", legt sportief directeur Olivier Renard uit. "Een groot gedeelte van afgelopen seizoen was hij titularis in de Spaanse liga. Hij is klaar voor een nieuwe uitdaging en zal meer opties bieden voor ons middenveld." Agbo, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, zal bij Standard het rugnummer 5 dragen. Uche Agbo hier in duel met Messi in oktober vorig jaar tijdens FC Barcelona - Granada. © ap.

Antwerp rond met Tetteh Antwerp maakt naarstig werk van inkomende transfers. Na Alexander Corryn en Reda Jaadi, kwamen er gisteren nog vier andere dossiers aan bod. De komst van Sambou Yatabaré (28) werd nog niet officieel gemaakt, maar is imminent. Intussen raakte ook bekend dat Benjamin Tetteh (20) op komst is. De talentvolle aanvaller, vorig seizoen uitgeleend aan Slovacko, mag beschikken bij Standard. Luciano D'Onofrio wil hem graag oppikken bij zijn ex-club. Met de speler is er al een akkoord over een contract voor drie seizoenen. Alleen op clubniveau zijn Antwerp en Standard er nog niet uit. De Rouches eisen een beperkte transfersom, maar D'Onofrio probeert daar nog wat van af te knabbelen. Toch lijkt Tetteh op weg naar Antwerp.



Daarnaast rondde het stamnummer 1 gisteren de transfer van Zotsara Randriambololona (23) af. De Franse buitenspeler komt over van Virton. Hij trainde gisteren voor het eerst mee. Met Dylan Batubinsika (21) staat de Great Old ook op het punt om een centrale verdediger aan te trekken. De Franse jeugdinternational stond tot vorig seizoen onder contract bij PSG, maar kreeg geen verlenging. Met zijn komst is dan ook geen transfersom gemoeid. (SJH/NVK) Benjamin Tetteh. © photo news.

Anderlecht rondt Fatecha af, Vancamp niet naar NAC Anderlecht heeft de uitleenbeurt van Gianlucca Fatecha (19) afgerond. De Paraguyaanse middenvelder van Olimpia Asunción zal aanvankelijk uitkomen bij de beloften om zich aan te passen aan het Europese voetbal. Paars-wit wist ook een aankoopoptie te bemachtigen. Jorn Vancamp (18) van zijn kant zal dan toch niet naar het Nederlandse NAC Breda verhuizen. NAC toonde concrete interesse om de aanvaller voor één seizoen te huren van Anderlecht, maar de deal is afgesprongen. Het is wel nog steeds de bedoeling dat Vancamp, die onder Weiler normaal gezien niet op speelkansen moet rekenen, dit seizoen op uitleenbasis ervaring opdoet. Er is belangstelling uit Nederland voor de jeugdinternational. (PJC/NVK) Jorn Vancamp in de competitiematch het voorbije seizoen tegen Westerlo. © photo news.

Everton denkt aan Benteke Christian Benteke kan de vervanger van Romelu Lukaku bij Everton worden. De Rode Duivel (26) staat hoog op het verlanglijstje van de Toffees, die na het vertrek van hun topschutter op zoek zijn naar een stevige diepe spits met Premier League-ervaring om voor Wayne Rooney te posteren. Vooral trainer Ronald Koeman zou gecharmeerd zijn. Benteke lag lange tijd in balans met Olivier Giroud, die niet geneigd lijkt Arsenal te verlaten. Bij Crystal Palace liep nog geen officieel bod binnen en de club is naar eigen zeggen niet geneigd haar recordaanwinst van vorige zomer (31 miljoen euro) te verkopen. Benteke en zijn gezin hebben het naar hun zin in Londen. Hij pusht niet voor een transfer. Everton gaf al meer dan 100 miljoen euro uit aan transfers. (KTH) © photo news.

AA Gent denkt aan Deiver Machado... Deiver Machado (23) is in beeld bij AA Gent. De gewezen Colombiaanse jeugdinternational van Millonarios geldt als een zeer offensieve linkerflankverdediger. Ideaal voor het systeem van Hein Vanhaezebrouck dus. Machado zou als alternatief dienen voor Asare en Saief - twee spelers die momenteel nog geblesseerd zijn. Vorig jaar zat hij in de ruime voorselectie voor de Copa America, maar uiteindelijk greep hij naast het toernooi. De Olympische Spelen maakte de verdediger/middenvelder wel mee. Nog dit: AA Gent krijgt sowieso concurrentie van het Spaanse Alaves, dat eveneens Machado op de radar heeft. Eerder werd zijn naam ook geciteerd bij Benfica. Deiver Machado (r) © rv.

...en ontbindt contract Poletanovic Marko Poletanovic (23) is niet langer van AA Gent. De Servische middenvelder ontbond gisteren in onderling overleg zijn contract dat nog liep tot juni 2018. Poletanovic kwam uiteindelijk in elf competitiewedstrijden in actie voor de Buffalo's, scoorde daarin één keer en had een klein aandeel in de eerste landstitel. Nadien werd hij uitgeleend aan respectievelijk Zulte Waregem en Rode Ster Belgrado. (NP/VDVJ) Marko Poletanovic. © belga.