Toch nog tickets te koop voor EK-duel Red Flames tegen Oranje

10/07/17 - 11u25 Bron: Belga

Vanaf vanmiddag 12 uur worden er op de officiële toernooiwebsite opnieuw tickets te koop aangeboden voor de uitverkochte groepswedstrijd van de Red Flames tegen gastland Nederland op het komende EK vrouwenvoetbal, zo maakte de KBVB bekend.

De 'Derby der Lage Landen' wordt op 24 juli afgewerkt in Tilburg. De wedstrijd is al sinds begin juni uitverkocht, maar vandaag komen er tickets vrij uit onder meer geannuleerde reservaties. De tickets kunnen aangekocht worden op de website www.weuro2017.nl/nl/tickets.



De Red Flames, de nummer 22 op de FIFA-ranking, plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Belgen werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15), Noorwegen (FIFA 11) en gastland Nederland (FIFA 12). Ook voor de wedstrijden tegen Denemarken en Noorwegen zijn er nog tickets beschikbaar.



Dinsdag werken de Red Flames in Denderleeuw hun laatste oefenwedstrijd af tegen Rusland, woensdag volgt de afreis naar Nederland.