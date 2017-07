TT: "Chelsea biedt nu 80 miljoen op spits Real" - Vermaelen terug naar Premier League? - Buffalo's dreigen sterkhouder te verliezen

Door: redactie

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

KV Kortrijk strikt spits van Shakhtar Kortrijk heeft met Phylyp Burdkivsky een 25-jarige Oekraïense aanvaller (1m96) van Shakhtar Donetsk beet. Hij telt zes caps en scoorde in vier seizoenen 28 goals. (ESK) Philip Burdkivskiy. © rv.

Morata nu naar Chelsea? Chelsea zal een dezer dagen een bod van 80 miljoen euro doen op Álvaro Morata, weet de Spaanse krant AS. De komst van de Spaanse aanvaller van Real Madrid zou een nadrukkelijke wens zijn van trainer Antonio Conte, nadat de Blues het voorbije weekend Romelu Lukaku voor Manchester United zagen kiezen. Volgens het dagblad kan Morata, die eerder aan Man Utd gelinkt werd, een contract van vier of vijf jaar tekenen in Londen. Bovendien schijnt zijn salaris flink omhoog te gaan. AS schrijft dat hij nu voor zes miljoen euro per jaar op de loonlijst staat bij de Koninklijke. Morata huwde de Italiaanse modeblogster Alice Campello deze zomer op Sardinië © instagram alvaromorata.

Jonge rechtsback Ajax naar Lyon Ajax en Olympique Lyon hebben akkoord bereikt over de transfer van Kenny Tete. De 21-jarige rechtsback wordt bij de Franse topclub ploeggenoot van Bertrand Traoré en Memphis Depay. Tete zal om 12.00 uur worden gepresenteerd door voorzitter Jean-Michel Aulas. Tete, die als rechtsback en centrumverdediger uit de voeten kan, speelde sinds 2005 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 5 februari 2015 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd Ajax - AZ (0-1). In totaal speelde de back 55 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin één keer. Bij Ajax was Tete min of meer klaar. De rechtsback zat meer op de bank dan dat hij minuten maakte. Bij de Amsterdammers had hij nog een contract tot 2018, maar een verlenging van het contract zat er niet in. Tete reisde namelijk al niet mee naar het trainingskamp in Oostenrijk, waar de ploeg van Marcel Keizer tot zaterdag in voorbereiding was op het nieuwe seizoen. Kenny Tete zit Valbuena, middenvelder van Lyon op de hielen. De Ajacied trekt nu naar de Franse club. © pro shots.

Loftus-Cheek moet eerste aanwinst Frank De Boer worden Ruben Loftus-Cheek moet volgens The Telegraph de eerste aanwinst van Frank de Boer worden als trainer van Crystal Palace. De Boer wil de 21-jarige middenvelder komend seizoen huren van Chelsea, waar hij afgelopen seizoen slechts zes wedstrijden speelde. Loftus-Cheek staat ook in de belangstelling van Southampton en de gepromoveerde clubs Brighton & Hove Albion en Newcastle United. De overstap van Loftus-Cheek zou volgens The Telegraph binnen 24 uur rond kunnen komen. Loftus-Cheek in duel met Fernandinho. © getty.

Renato Neto aangeboden bij Sevilla Renato Neto (25, AA Gent) is aangeboden bij Sevilla FC - zijn makelaar vertoeft er sinds gisteren. Sevilla is alvast op zoek naar verdedigende middenvelders. Neto is er naar verluidt evenwel geen eerste keuze. Deels omdat hij nog geen EU-speler is - de aanvraag voor een Belgisch paspoort loopt. Niet onbelangrijk, gezien Neto ook interesse uit Engeland geniet. Voorts circuleert zijn naam bij Galatasaray. AA Gent heeft met Esiti en Marcq al geanticipeerd op een mogelijk vertrek van Neto. Renato Neto. © belga.