TT: Thomas Vermaelen in beeld bij Crystal Palace - Renato Neto naar Sevilla?

Door: redactie

10/07/17 - 07u00

© epa.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Renato Neto aangeboden bij Sevilla Renato Neto (25, AA Gent) is aangeboden bij Sevilla FC - zijn makelaar vertoeft er sinds gisteren. Sevilla is alvast op zoek naar verdedigende middenvelders. Neto is er naar verluidt evenwel geen eerste keuze. Deels omdat hij nog geen EU-speler is - de aanvraag voor een Belgisch paspoort loopt. Niet onbelangrijk, gezien Neto ook interesse uit Engeland geniet. Voorts circuleert zijn naam bij Galatasaray. AA Gent heeft met Esiti en Marcq al geanticipeerd op een mogelijk vertrek van Neto. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van 8 en 9 juli, met Standard dat nieuwe (cult)keeper aantrok Renato Neto. © belga.