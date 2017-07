TT: Geen Diego Costa op training bij Chelsea - "Inter bereidt bod van 60 miljoen voor op Nainggolan"

Door: redactie

Tussen Radja Nainggolan en Luciano Spalletti was het altijd al grote liefde. © reuters.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat houdt drukke tijden in op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Geen Costa op eerste training Chelsea Diego Costa zal deze week de training bij Chelsea niet hervatten. Dat heeft de Engelse kampioen op de eerste oefensessie van het seizoen laten weten. De 28-jarige Spanjaard heeft van zijn club enkele dagen extra verlof gekregen, mogelijk om zijn transfer te regelen.



Costa stuurt al langer aan op een vertrek uit Londen. De spits beweert dat hij begin juni, toen hij bij de Spaanse nationale ploeg was, een bericht kreeg van Chelsea-coach Antonio Conte waarin stond dat hij bij The Blues mocht beschikken.



Costa heeft eerder al aangegeven geen nee te zeggen tegen een terugkeer naar Atlético Madrid, waar de aanvaller van 2010 tot 2014 het mooie weer maakte. Probleem: Atlético is door de Wereldvoetbalbond FIFA gestraft en mag deze zomer geen spelers aantrekken, waardoor Costa pas na nieuwjaar met de ploeg van Rode Duivel Yannick Carrasco officiële matchen mag afwerken.



Costa voetbalt sinds de zomer van 2014 voor Chelsea. Met twintig doelpunten had de Braziliaanse Spanjaard vorig seizoen een groot aandeel in de titel. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van 8 en 9 juli, met Standard dat nieuwe (cult)keeper aantrok Diego Costa tijdens de WK-kwalificatiematch van Spanje in Macedonië. © afp.

Dessers ziet nieuwe aanwinst naar Utrecht komen Urby Emanuelson keert terug op de Nederlandse voetbalvelden. De oud-Ajacied verbond zich vandaag voor één jaar aan FC Utrecht. In het contract is een optie opgenomen voor nog een seizoen, zo maakte de club bekend.



De 31-jarige Amsterdammer trainde al een week mee met de selectie van trainer Erik ten Hag. De zeventienvoudig international van Oranje toonde daarin aan een meerwaarde te zijn voor FC Utrecht, dat afgelopen seizoen via de play-offs een ticket voor de Europa League bemachtigde.



"Emanuelson beschikt over uitstekende technische en dynamische voetbalkwaliteiten die uitstekend passen in onze speelwijze", zei Ten Hag. "Hij is een liefhebber, heeft ambitie en brengt internationale ervaring mee. Dit gaat zijn uitwerking hebben in de groep, zowel op het veld als daarbuiten."



FC Utrecht versterkte zich ook al met de Bosnische verdediger Dario Dumic van NEC. Naast Ajax speelde Emanuelson in het verleden ook al voor AC Milan, Fulham, AS Roma, Atalanta, Hellas Verona en Sheffield Wednesday. ¿¿ #fcutrecht haalt @Urby28 -Urby Emanuelson- terug naar de @eredivisie¿¿ https://t.co/QrnNyBD1Gi pic.twitter.com/9Zj1rmAxrP — FC Utrecht (@fcutrecht)

Anderlecht huurt 19-jarige Paraguyaan De 19-jarige Gianlucca Fatecha heeft grond gezet op Brusselse grond. Anderlecht huurt de jeugdige middenvelder voor een jaar van Olimpia Asunción. Fatecha zal niet meteen bij de eerste ploeg aansluiten, maar wel bij de U21 van de landskampioen. Op het einde van het seizoen zal er dan bekeken worden of de aankoopoptie ook gelicht wordt. ¡ Bienvenido Gianlucca Fatecha ! ¿¿ ¿¿¿¿ Plus sur https://t.co/iNzknzQ8yL ! #RSCA #COYM pic.twitter.com/Ghm5lqCLgy — RSC Anderlecht (@rscanderlecht)

Inter bereidt bod voor op Nainggolan Inter Milaan staat op het punt een bod van 55 à 60 miljoen euro uit te brengen op Radja Nainggolan. Dat meldt Gazzetta dello Sport. Luciano Spalletti, nieuwbakken coach van Inter, wil zijn gewezen pupil van bij AS Roma maar al te graag meenemen naar het Giuseppe Meazza-stadion. Op een persconferentie liet Spalletti zich vandaag niet alleen bijzonder lovend uit over Nainggolan - "een grote voetballer die mij bij AS Roma veel heeft gegeven" -, hij liet ook uitschijnen dat Inter een bod voorbereidt op de Rode Duivel. De 'nerazzurri' zouden tot 60 miljoen euro op tafel willen leggen voor Nainggolan.



Die laatste ligt nog tot 2020 onder contract bij AS Roma. Begin vorige maand was Nainggolan duidelijk: het stak bij de Rode Duivel dat hij, ondanks gemaakte afspraken, nog steeds geen contractverbetering had gekregen. "Het wordt hoog tijd dat AS Roma zich aan zijn beloftes houdt", klonk het toen bij 'Il Ninja'. Bedoeling was om Nainggolan één seizoen extra vast te leggen en hem een loonopslag van minstens een half miljoen euro te geven. Nainggolan, die bij een opwaardering van zijn contract zeker in Rome wil blijven, zou zo ruim 4,5 miljoen euro per jaar verdienen in Italië. Tot een doorbraak kwam het vooralsnog niet. © photo news.

KV Kortrijk strikt spits van Shakhtar Kortrijk heeft met Phylyp Burdkivsky een 25-jarige Oekraïense aanvaller (1m96) van Shakhtar Donetsk beet. Hij telt zes caps en scoorde in vier seizoenen 28 goals. (ESK) Philip Burdkivskiy. © rv.

Morata nu naar Chelsea? Chelsea zal een dezer dagen een bod van 80 miljoen euro doen op Álvaro Morata, weet de Spaanse krant AS. De komst van de Spaanse aanvaller van Real Madrid zou een nadrukkelijke wens zijn van trainer Antonio Conte, nadat de Blues het voorbije weekend Romelu Lukaku voor Manchester United zagen kiezen. Volgens het dagblad kan Morata, die eerder aan Man Utd gelinkt werd, een contract van vier of vijf jaar tekenen in Londen. Bovendien schijnt zijn salaris flink omhoog te gaan. AS schrijft dat hij nu voor zes miljoen euro per jaar op de loonlijst staat bij de Koninklijke. Morata huwde de Italiaanse modeblogster Alice Campello deze zomer op Sardinië © instagram alvaromorata.

Jonge rechtsback Ajax naar Lyon Ajax en Olympique Lyon hebben akkoord bereikt over de transfer van Kenny Tete. De 21-jarige rechtsback wordt bij de Franse topclub ploeggenoot van Bertrand Traoré en Memphis Depay. Tete zal om 12.00 uur worden gepresenteerd door voorzitter Jean-Michel Aulas. Tete, die als rechtsback en centrumverdediger uit de voeten kan, speelde sinds 2005 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 5 februari 2015 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd Ajax - AZ (0-1). In totaal speelde de back 55 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en scoorde daarin één keer. Bij Ajax was Tete min of meer klaar. De rechtsback zat meer op de bank dan dat hij minuten maakte. Bij de Amsterdammers had hij nog een contract tot 2018, maar een verlenging van het contract zat er niet in. Tete reisde namelijk al niet mee naar het trainingskamp in Oostenrijk, waar de ploeg van Marcel Keizer tot zaterdag in voorbereiding was op het nieuwe seizoen. Kenny Tete zit Valbuena, middenvelder van Lyon op de hielen. De Ajacied trekt nu naar de Franse club. © pro shots.

Loftus-Cheek moet eerste aanwinst Frank De Boer worden Ruben Loftus-Cheek moet volgens The Telegraph de eerste aanwinst van Frank de Boer worden als trainer van Crystal Palace. De Boer wil de 21-jarige middenvelder komend seizoen huren van Chelsea, waar hij afgelopen seizoen slechts zes wedstrijden speelde. Loftus-Cheek staat ook in de belangstelling van Southampton en de gepromoveerde clubs Brighton & Hove Albion en Newcastle United. De overstap van Loftus-Cheek zou volgens The Telegraph binnen 24 uur rond kunnen komen. Loftus-Cheek in duel met Fernandinho. © getty.

Renato Neto aangeboden bij Sevilla Renato Neto (25, AA Gent) is aangeboden bij Sevilla FC - zijn makelaar vertoeft er sinds gisteren. Sevilla is alvast op zoek naar verdedigende middenvelders. Neto is er naar verluidt evenwel geen eerste keuze. Deels omdat hij nog geen EU-speler is - de aanvraag voor een Belgisch paspoort loopt. Niet onbelangrijk, gezien Neto ook interesse uit Engeland geniet. Voorts circuleert zijn naam bij Galatasaray. AA Gent heeft met Esiti en Marcq al geanticipeerd op een mogelijk vertrek van Neto. Renato Neto. © belga.