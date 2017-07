Red Flames gaan met 2-0 onderuit in Frankrijk

Door: redactie

8/07/17 - 10u55 Bron: Belga

In een vriendschappelijke interland hebben de Red Flames in Montpellier een 2-0 nederlaag geleden tegen Frankrijk, nummer drie op de wereldranglijst.

De Fransen kwamen na een kwartier op voorsprong toen Heleen Jaques de bal ongelukkig in eigen netten werkte. In blessurretijd legde Catala de eindstand vast.



De Flames bereiden zich voor op hun eerste eindronde van een EK. In Nederland nemen ze het vanaf 16 juli op tegen Denemarken, Noorwegen en het gastland. Volgende week dinsdag geeft het team van coach Ives Serneels in Denderleeuw in een laatste oefeninterland Rusland partij.