TT: Standard heeft er met Mexicaanse cultkeeper een attractie bij

Door: redactie

9/07/17 - 20u49

© getty.

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Duits international Antonio Rüdiger wisselt AS Roma voor Chelsea Antonio Rüdiger voetbalt komend seizoen voor de Engelse landskampioen Chelsea. Dat heeft de club van Rode Duivels Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi bekendgemaakt. De Duitse verdediger komt voor 35 miljoen euro over van de Italiaanse topclub AS Roma en ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij de Blues.



De 24-jarige Rüdiger genoot zijn opleiding bij Borussia Dortmund en Stuttgart, waar hij zijn eerste profcontract kreeg. In 2015 werd hij bij AS Roma een ploeggenoot van Rode Duivel Radja Nainggolan. De Duitse international (17 caps) speelde 72 wedstrijden voor de Romeinen. Vorige week zette hij met de Mannschaft de Confederations Cup op zijn palmares. 'I am looking forward to meeting up with my new team-mates and I¿m very proud to officially become a Chelsea player.¿ #WelcomeRudi pic.twitter.com/badIXrH6NW — Chelsea FC (@ChelseaFC) Sun Jul 09 00:00:00 MEST 2017

Tweede keer goede keer voor Odjidja: transfer naar Olympiakos is rond Vadis Odjidja heeft zijn gewilde transfer beet. Nadat hij een overgang naar Krasnodar zelf had afgehouden, tekent de middenvelder nu voor het Olympiakos van Besnik Hasi. De Grieken betalen zo'n 3 miljoen.



Besnik Hasi heeft eindelijk wat hij wil: een oude bekende die hem en zijn nieuwe club Olympiakos naar de Champions League kan loodsen. Vadis Odjidja dus. De man die Hasi vorig jaar al persoonlijk naar Legia Warschau had gehaald. Odjidja zelf wilde zijn knappe seizoen in Polen verzilveren met een overstap naar een grotere club. Krasnodar kwam vorige week aankloppen, maar de Russen wilden de zaak snel-snel afhandelen, wat niet naar de zin van Odjidja was. Een kleine week later kiest Odjidja dus zélf zijn nieuwe bestemming. Olympiakos betaalt zo'n 3 miljoen euro. De 28-jarige middenvelder krijgt er een mooi salaris - Griekse bronnen spreken van 1,3 miljoen euro. Odjidja tekent voor drie seizoenen bij de nieuwe club van Besnik Hasi, die op stage is in België. © afp.

Wayne Rooney keert terug naar oude nest De kogel is door de kerk: na bijna dertien jaar trekt Wayne Rooney opnieuw het shirt van Everton aan. Dat maakte de club uit Liverpool zelf bekend via de sociale kanalen. Rooney is nog altijd maar 31 jaar, maar de twijfels rond zijn fysieke paraatheid zijn groot, ook bij de supporters van Everton. Bij Manchester United groeide hij uit tot topscorer aller tijden, met 253 goals in 559 wedstrijden. ¿¿ | Once a Blue... #WelcomeHomeWayne pic.twitter.com/PAkv1qeBsY — Everton (@Everton) Sun Jul 09 00:00:00 MEST 2017

Iraanse rechtsachter voor KV Oostende De Iraanse rechtsachter Ramin Rezaeian heeft een contract bij KV Oostende ondertekend tot en met 2019. Tijdens zijn testperiode in Nederland kon hij de sportieve staf overtuigen. Ramin is een 27-jarige rechtsachter die ook hoger op de flank uitgespeeld kan worden Hij komt over van de Iraanse topclub Persepolis. Daar viel hij op door zijn rushes en traptechniek. Ramin is ook een vaste waarde in de Iraanse nationale ploeg, die zich al verzekerde van deelname aan het WK 2018 in Rusland. Dat Ramin een populaire jongen is in eigen land, bewijst een blik op zijn Instagram-account. Met meer dan 1,1 miljoen volgers is hij op daar de populairste speler in zijn thuisland. Ook de social media accounts van KVO werden de voorbije week al intensief gevolgd door een duizendtal Iraanse fans, die telkens hoopten om op stage een blik op te vangen van hun held. Rezaeian in de oefenpartij in Nederland tegen Vitesse. © photo news. © photo news.

Hoffenheim bindt prijsschutter Sandro Wagner langer aan club De Duitse aanvaller Sandro Wagner heeft zijn contract bij Hoffenheim met een jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot 30 juni 2020, zo bevestigt de Bundesligaclub. Wagner, 29, ruilde vorige zomer Darmstadt voor Hoffenheim. Met 11 goals in 31 competitiematchen had hij een groot aandeel in de vierde plaats van Hoffenheim in de eindstand.



De Duitser telt drie caps achter zijn naam en scoorde al drie keer, allemaal in de WK-kwalificatiematch in Nürnberg tegen San Marino (7-0 op 10 juni). #Wagner2020. Sandro Wagner hat seinen Vertrag mit der #TSG vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2020 verlängert ¿¿ https://t.co/jUjDisDMqw. pic.twitter.com/AnYTB6SQyA — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) Sun Jul 09 00:00:00 MEST 2017

Bailly ook officieel naar Le Canonnier Voormalig Rode Duivel Logan Bailly heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij eersteklasser Excel Moeskroen, zo maakte de club vandaag bekend. Tussen de 31-jarige doelman en de Henegouwse club, die vorig seizoen op het nippertje aan de degradatie kon ontsnappen, was er al sinds vrijdag een mondeling akkoord.



Bailly stond de voorbije twee seizoenen onder contract bij de Schotse topclub Celtic, maar daar mocht hij ondanks zijn contract tot 2018 vertrekken. In die twee seizoenen kwam de Luikse doelman niet verder dan drie competitiewedstrijden. Afgelopen seizoen was hij derde doelman, na de Schot Craig Gordon en de Nederlander Dorus de Vries.



Moeskroen wordt voor Bailly zijn vierde Belgische club. In 2003 maakte hij op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de Belgische eerste klasse bij Heusden-Zolder op uitleenbasis van Racing Genk. Bij Genk groeide hij vervolgens uit tot eerste doelman en versierde hij een transfer naar het Duitse Borussia Mönchengladbach. Na een goede start in de Bundesliga gleed Bailly helemaal weg en waren passages bij het Zwitserse Neuchâtel Xamax (2011), opnieuw Genk (2012) en Oud-Heverlee Leuven (2012-2015) geen onverdeeld succes. Bailly verzamelde zeven interlands bij de Rode Duivels. © photo news.

Aubameyang naar AC Milan? Peter Bosz, de kersverse trainer van Borussia Dortmund, kon eerder opgelucht adem halen omdat PSG afhaakte in de strijd om Pierre-Emerick Aubameyang. Volgens de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport aast AC Milan echter op de Gabonese aanvaller. Aubameyang zou zo'n 80 miljoen euro moeten kosten, terwijl Milan hem vijf jaar geleden nog voor slechts 1,8 miljoen euro liet vertrekken naar Saint-Etienne. Pierre-Emerick Aubameyang. © getty. © Corriere dello Sport.

Ook Eric Dier naar Old Trafford? De transferhonger van Man United lijkt nog niet gestild. De club zou ook Eric Dier willen inlijven, zo meldt The Guardian. Man Utd zou een bedrag van 56 miljoen euro op tafel willen leggen voor de 23-jarige verdediger/middenvelder. De Engelse international zelf zou wel oren hebben naar een transfer, zeker omdat hij dit seizoen zijn vaste positie als verdedigende middenvelder verloor aan de Keniaan Victor Wanyama. Eric Dier. © getty.

Dani Ceballos kiest voor Real De Spaanse media weten het zeker. Toptalent Dani Ceballos kiest voor Real Madrid. De ster van het Spaanse elftal onder 21 jaar tekent volgens de kranten AS en Marca een contract bij Real tot en met 2023. Real Betis, waar Ceballos nog tot 2020 onder contract staat, zou 18 miljoen euro ontvangen. Daarmee zou Real Madrid Barcelona aftroeven. Ook de Catalaanse topclub zat achter de speler aan, die op het EK onder 21 jaar tot beste speler van het toernooi werd gekozen. Met Spanje verloor hij in de finale van Duitsland. De presentatie van Ceballos in Bernabéu zou maandag zijn. Dani Ceballos in actie tijdens de finale van het recente EK -21 jaar, gewonnen door Duitsland. © getty. © as.

De Belder wil weg op het Lisp Dylan De Belder heeft laten weten dat hij niet langer voor Lierse wil spelen. De topschutter van vorig seizoen in eerste klasse B aast op een transfer en om blessures te vermijden laat hij de oefenduels schieten. Los daarvan kan De Belders werkweigering natuurlijk ook gezien worden als een middel om Lierse onder druk te zetten. De 25-jarige spits neemt wel een risico. Op dit moment heeft hij naar eigen zeggen geen enkele concrete aanbieding en door zijn houding dreigt hij zich nu onmogelijk te maken op het Lisp. De Belder hier nog in actie in een oefenduel tegen Lint. © belga.

Yatabaré op weg naar Antwerp Antwerp lijkt dicht bij de transfer van Sambou Yatabaré, de gewezen Rouche die op een zijspoor zit bij Werder Bremen en daar transfervrij mag vertrekken. Zeker nu de Malinese international (28) deze week nog negatief in het nieuws kwam en even gearresteerd werd (lees HIER meer). De overgang van de centrale middenvelder zou begin volgende week in kannen en kruiken kunnen zijn. © belga.

Porto laat Neves vertrekken naar Wolverhampton Porto-talent Ruben Neves zet zijn nog prille voetbal carrière verder in Engeland. De 20-jarige middenvelder trekt naar Wolverhampton en tekent straks zonder grote ongelukken een verbintenis voor 5 jaar bij de club uit de Engelse Championship.



Neves was in 2015 de jongste aanvoerder ooit in de Champioens League. De Portugees leidde Porto toen naar een 2-0-overwinning. Afgelopen seizoen verzamelde hij heel wat minder minuten in de hoofdmacht van de Portugese topclub en nu trekt Neves dus naar de Engelse tweede klasse. ¿¿ We are delighted to confirm the arrival of Rúben Neves who joins from @FCPorto on a five-year-deal. #WelcomeRuben pic.twitter.com/zjcQbv0z4N — Wolves (@Wolves) Sat Jul 08 00:00:00 MEST 2017

Zenit haalt Argentijnse spits binnen Zenit Sint-Petersburg heeft de transfer van de Argentijn Sebastian Driussi afgerond. De 21-jarige spits komt over van River Plate en ondertekende een contract voor vier seizoenen. Met de overgang zou een bedrag van vijftien miljoen euro gemoeid zijn. In 92 wedstrijden voor River Plate was Driussi goed voor 25 doelpunten. Bij Zenit wordt hij onder meer ploegmaat van zijn landgenoot Leandro Paredes, die vorige week overkwam van AS Roma.



Voor River Plate zijn het woelige tijden, want enkele weken geleden raakte bekend dat met Lucas Martínez Quarta en Camilo Mayada twee spelers van de club betrapt werden op het gebruik van doping. Volgens geruchten in de Argentijnse media zou het zelfs om zeven River Plate-spelers gaan, ook Driussi werd daarbij genoemd. © Everton. © afp.

Lokeren duwt viertal spelers naar de uitgang Sporting Lokeren vertrekt maandag op ministage naar Knokke. De driedaagse zal vooral gericht zijn op teambuildingactiviteiten. Vier spelers kregen gisteren te horen dat ze de trip niet zullen meemaken, zij mogen de club verlaten.



Het gaat om Mario Ticinovic, Lewis Enoh, Eugene Ansah en Dieter Creemers. Het viertal zal voorlopig met de beloften meetrainen. Ook jongeren Melens en Mingiedi gaan niet mee. (MVS) Ticinovic moet niet langer op speelminuten hopen bij Lokeren. © belga.

Strikt Standard Mexicaanse cultdoelman? Mexicaanse bronnen zijn zeker: volgend seizoen staat Guillermo Ochoa (31) tussen de palen bij Standard. De doelman maakte op het WK in Brazilië nog furore met zijn spectaculaire reddingen. Het leverde hem toen een transfer naar Malaga op. Daar kon Ochoa zich nooit profileren als titularis. Vorig seizoen, op uitleenbasis bij Granada, kon hij dat wel. Nu zou de transfervrije doelman kiezen voor een avontuur bij Standard. De Rouches waren na het vertrek van Guillaume Hubert naar Club Brugge op zoek naar een concurrent voor Jean-Francois Gillet. Ochoa zou tekenen voor twee seizoenen © afp.