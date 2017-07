TT: Mexicaanse cultdoelman op weg naar Standard - einde soap Lukaku in zicht

Door: redactie

8/07/17 - 08u17

Lukaku wordt met 85 miljoen euro de duurste Belgische voetballer ooit

Lukaku wordt met 85 miljoen euro de duurste Belgische voetballer ooit

© afp.

De saga is zo goed als over. Manchester United is er zeker van: Romelu Lukaku (24) tekent in de komende uren voor de Engelse recordkampioen. United betaalt een initieel bedrag van 85 miljoen euro dat met bonussen kan oplopen tot zo'n 100 miljoen. Lukaku is de duurste Belgische voetballer ooit.



Zelfs een ultieme poging van Chelsea - een bod van 85 miljoen - baatte niet. Everton bereikte in de loop van vrijdagavond een princiepsakkoord met Man United. De clubs klaarden de laatste punten en komma's uit. Over de initiële transfersom van 85 miljoen bestond er al overeenstemming. Alleen wilde Everton het onderste uit de kan wat betreft bonussen, betalingstermijnen en voldoende garanties over de terugkeer van Wayne Rooney naar het oude nest. Met extra's zou de transfersom in de toekomst op kunnen lopen tot 100 miljoen euro. Een waanzinnige prijs. United hoopt Lukaku zo snel mogelijk officieel aan te kunnen kondigen