TT: Antwerp dicht bij gewezen Rouche - Mexicaanse cultdoelman op weg naar Standard

8/07/17 - 15u40

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Porto laat Neves vertrekken naar Wolverhampton Porto-talent Ruben Neves zet zijn nog prille voetbal carrière verder in Engeland. De 20-jarige middenvelder trekt naar Wolverhampton en tekent straks zonder grote ongelukken een verbintenis voor 5 jaar bij de club uit de Engelse Championship.



Neves was in 2015 de jongste aanvoerder ooit in de Champioens League. De Portugees leidde Porto toen naar een 2-0-overwinning. Afgelopen seizoen verzamelde hij heel wat minder minuten in de hoofdmacht van de Portugese topclub en nu trekt Neves dus naar de Engelse tweede klasse. ¿¿ We are delighted to confirm the arrival of Rúben Neves who joins from @FCPorto on a five-year-deal. #WelcomeRuben pic.twitter.com/zjcQbv0z4N — Wolves (@Wolves) Sat Jul 08 00:00:00 MEST 2017

Zenit haalt Argentijnse spits binnen Zenit Sint-Petersburg heeft de transfer van de Argentijn Sebastian Driussi afgerond. De 21-jarige spits komt over van River Plate en ondertekende een contract voor vier seizoenen. Met de overgang zou een bedrag van vijftien miljoen euro gemoeid zijn. In 92 wedstrijden voor River Plate was Driussi goed voor 25 doelpunten. Bij Zenit wordt hij onder meer ploegmaat van zijn landgenoot Leandro Paredes, die vorige week overkwam van AS Roma.



Voor River Plate zijn het woelige tijden, want enkele weken geleden raakte bekend dat met Lucas Martínez Quarta en Camilo Mayada twee spelers van de club betrapt werden op het gebruik van doping. Volgens geruchten in de Argentijnse media zou het zelfs om zeven River Plate-spelers gaan, ook Driussi werd daarbij genoemd. © afp.

Lokeren duwt viertal spelers naar de uitgang Sporting Lokeren vertrekt maandag op ministage naar Knokke. De driedaagse zal vooral gericht zijn op teambuildingactiviteiten. Vier spelers kregen gisteren te horen dat ze de trip niet zullen meemaken, zij mogen de club verlaten.



Het gaat om Mario Ticinovic, Lewis Enoh, Eugene Ansah en Dieter Creemers. Het viertal zal voorlopig met de beloften meetrainen. Ook jongeren Melens en Mingiedi gaan niet mee. (MVS) Ticinovic moet niet langer op speelminuten hopen bij Lokeren. © belga.

Strikt Standard Mexicaanse cultdoelman? Mexicaanse bronnen zijn zeker: volgend seizoen staat Guillermo Ochoa (31) tussen de palen bij Standard. De doelman maakte op het WK in Brazilië nog furore met zijn spectaculaire reddingen. Het leverde hem toen een transfer naar Malaga op. Daar kon Ochoa zich nooit profileren als titularis. Vorig seizoen, op uitleenbasis bij Granada, kon hij dat wel. Nu zou de transfervrije doelman kiezen voor een avontuur bij Standard. De Rouches waren na het vertrek van Guillaume Hubert naar Club Brugge op zoek naar een concurrent voor Jean-Francois Gillet. Ochoa zou tekenen voor twee seizoenen © afp.