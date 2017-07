TT: Racing Genk verliest verdediger aan Serie A-club - Godeau weg bij KVO - Barça doet Fransman van de hand

Door: redactie

7/07/17 - 15u38

Castagne zette zijn krabbel bij Atalanta. © rv.

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Degradant Westerlo leent pechvogel Junior Oto'o extra seizoen Westerlo heeft het huurcontract van Junior Oto'o, een Gabonese rechtsachter, met een jaar verlengd. Dat bevestigt de club vrijdag op zijn website.



Westerlo nam Oto'o vorig seizoen al over van het Portugese SC Braga, maar door heel wat blessureleed kwam hij de voorbije twaalf maanden niet in actie. De 23-jarige Gabonees krijgt nu een nieuwe kans bij de degradant uit 1A.



Een operatie aan de buikspieren hield Oto'o vorig seizoen lange tijd aan de kant. Na de ingreep wist de verdediger geen speelkansen af te dwingen onder Jacky Mathijssen. Daar hoopt hij nu, met de nieuwe trainer Vedran Pelic, verandering in te brengen.



"Na mijn operatie had ik het inderdaad moeilijk om meteen mijn oude niveau te halen. Na verloop van tijd en vele uren training vond ik wel dat ik mijn kans verdiende, maar het team was volop in strijd voor het behoud en de trainer koos voor de spelers die al meer minuten hadden dat seizoen. Ik ben dan zelf verder blijven werken aan mijn fysiek", legt Oto'o uit.



De Kemphanen hebben door het vertrek van Apau en Miletic een vacante positie op de rechtsachter. Oto'o ruikt zijn kans. "Ik heb met de coach gesproken voor aanvang van het seizoen en hij heeft vertrouwen in mij. Hij wil me verantwoordelijkheid geven in het team en daarvoor moet ik me maximaal geven. Ik wil het seizoen dan ook meteen goed beginnen." © belga. {NEWS} Nog een verdediger! Junior Oto'o wordt nog één seizoen extra gehuurd van Sporting Clube de Braga: "Ik voel... https://t.co/KXgkg2Wx7x — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) 7 juli 2017

FC Barcelona laat verdediger Mathieu naar Portugal vertrekken Sporting Lissabon heeft de transfer van de Franse verdediger Jérémy Mathieu bevestigd. Mathieu komt over van FC Barcelona en tekende in Lissabon een contract voor twee seizoenen. Opvallend: Sporting liet een vertrekclausule van liefst 60 miljoen euro in het contract van de nochtans al 33-jarige verdediger opnemen.



Mathieu maakte in de zomer van 2014 enigszins verrassend de overstap naar Camp Nou. Voordien was hij actief bij Sochaux (2002-2005), Toulouse (2005-2009) en Valencia (2009-2014). Mathieu kon nooit een vast basisplaats afdwingen in Catalonië, maar kwam toch nog tot 91 officiële optredens voor de Blaugrana.



De verdediger schreef de afgelopen drie seizoenen bij Barcelona twee titels, drie bekers, één Champions League en één Wereldbeker voor clubteams op zijn naam. Hij verzamelde ook vijf caps voor Les Bleus.



Momenteel staat ook Rode Duivel Thomas Vermaelen nog onder contract bij Barcelona. Het voorbije seizoen werd hij uitgeleend aan AS Roma. Meer dan waarschijnlijk vindt hij ook voor het einde van de zomer nog een nieuw team. #SportingCP chegou a acordo com o jogador Jérémy Mathieu



Sabe mais em https://t.co/jKYyNXw7fE pic.twitter.com/lZqT5RNbJR — Sporting CP (@Sporting_CP) 7 juli 2017

Castagne verlaat Racing Genk voor Atalanta Bergamo Racing Genk en Atalanta Bergamo hebben de transfer van rechtsachter Timothy Castagne aangekondigd. De 21-jarige Castagne tekende in Noord-Italië een langdurig contract. Zijn exacte contractduur werd niet meegedeeld. De Italianen zouden zes miljoen euro, zijn opstapclausule, betalen aan Racing Genk.



Castagne doorliep de jeugdopleiding in Genk en kwam, na zijn debuut in september 2014, tot 99 officiële wedstrijden voor de Limburgers. Bij Atalanta moet Castagne Andrea Conti opvolgen, die op weg is naar AC Milan.



Atalanta leek eerst ook zijn oog te hebben laten vallen op Gent-rechtsachter Thomas Foket. Maar problemen bij de medische testen van de Brusselaar zouden Atalanta op weg hebben gezet naar Castagne.



Atalanta was vorig seizoen de revelatie in de Serie A. De Bergamasken finishten als vierde en plaatsten zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League. Welcome Timothy #Castagne https://t.co/H0FPij0s1P #AtalantaLife #GoAtalantaGo ⚫ #EuAtalanta pic.twitter.com/2Nz1fpWSok — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 7 juli 2017

Moeskroen haalt Godeau weg bij KV Oostende Bruno Godeau zet zijn carrière voort bij Moeskroen. Dat maakte de club zonet bekend op Twitter. De 25-jarige verdediger zette zijn krabbel onder een contract voor drie seizoenen en maakt de overstap van KV Oostende.



Godeau speelde sinds begin 2016 voor Oostende. Daarvoor droeg de voormalige belofteninternational het shirt van Zulte Waregem en Westerlo. Bij Oostende had Godeau nog een contract voor een seizoen. TRANSFERT: Bruno Godeau à Mouscron ! https://t.co/1UnBQ9qvwj pic.twitter.com/0ixQZ4Ehde — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) 7 juli 2017

Gaël Clichy vervolgt carrière bij Basaksehir De Franse linksachter Gaël Clichy breidt een vervolg aan zijn carrière bij het Turkse Istanbul Baseksehir. Clichy verlaat Manchester City transfervrij en tekende in Turkije een contract voor drie seizoenen.



De 31-jarige Clichy speelde in 2003 in de Ligue 2 bij Cannes toen Arsenal-manager Arsène Wenger hem verrassend naar Londen haalde. Na acht seizoenen Arsenal (2003-2011) volgden zes seizoenen bij Manchester City (2011-2017). Hij veroverde in Engeland in totaal drie titels (2004 met Arsenal, 2012 en 2014 met Manchester City), één FA Cup (2005 met Arsenal) en twee League Cups (2014 en 2016 met Manchester City).



Clichy is een 18-voudig Frans international en verdedigde de kleuren van Les Bleus op het WK van 2010 en het EK van 2012. Zijn laatste interland dateert intussen van het najaar van 2013.



Eerder nam Basaksehir deze transferperiode al onder meer Eljero Elia (Feyenoord) over. Ook het Togolese woelwater Emmanuel Adebayor staat onder contract bij het team uit Istanboel. #ClichyBasaksehirde pic.twitter.com/IiVbhGK9du — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 6 juli 2017

Fulham plukt Ibrahima Cisse weg op Sclessin De Engelse tweedeklasser Fulham heeft vrijdag de transfer van Ibrahima Cisse geofficialiseerd. De middenvelder komt over van Standard en tekende in Craven Cottage een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een seizoen.



De 23-jarige Cisse, een Belg met Guinese roots, is een jeugdproduct van Standard en maakte in juli 2012 zijn debuut in het eerste elftal van de Rouches. Cisse kon niet helemaal doorbreken op Sclessin en de Luikenaars lieten hem in de zomer van 2014 dan ook vertrekken naar KV Mechelen. Achter de Kazerne ontpopte de verdedigende middenvelder zich tot een onbetwiste pion in de basis en vorige zomer kwam Standard opnieuw aankloppen. Een echte doorbraak kwam er dit seizoen, ondanks 27 officiële optredens, opnieuw niet.



Bij Fulham komt Cisse met Denis Odoi en Neeskens Kebano (ex-Charleroi en Racing Genk) nog twee oude bekenden tegen van de Jupiler Pro League. De Londenaars eindigden het voorbije seizoen op de zesde plaats in de Championship. In de halve finales van de play-offs voor promotie was Reading te sterk. CONFIRMED: We are delighted to announce the arrival of Ibrahima Cisse for an undisclosed fee ✍️⚫️⚪️ #WelcomeIbra



https://t.co/kBFC2z1dn7 pic.twitter.com/LvUDFbXIgX — Fulham Football Club (@FulhamFC) 7 juli 2017 © photo news.

Jorge Pulido verlaat STVV na een seizoen De Spanjaard Jorge Pulido (26) neemt na een seizoen afscheid van STVV. De centrale verdediger ruilt de Truienaars voor SD Huesca, een tweedeklasser in eigen land.



Pulido kwam vorige zomer over van tweedeklasser Albacete Balompié. Hij tekende bij de Kanaries voor drie jaar. Afgelopen seizoen droeg de Spanjaard het Truiense shirt in vijftien wedstrijden (2 goals).



Puldio zette bij Huesca zijn handtekening onder een contract voor twee jaar. Jorge Pulido. © belga.

Per Mertesacker zal vanaf zomer van 2018 jeugdacademie van Arsenal leiden Arsenal heeft aangekondigd dat Per Mertesacker, de Duitse kapitein van de Londenaars, vanaf de zomer van 2018 de jeugdacademie van de Gunners zal leiden. Komend seizoen blijft Mertesacker nog als speler actief en zal Luke Hobbs, die de jeugdacademie ad interim leidde sinds het vertrek van de Nederlander Andries Jonker, zijn werk verderzetten.



"Dit moet de start worden van een nieuw hoofdstuk voor mij", legde de 32-jarige Mertesacker, die in januari zijn contract als speler nog met een seizoen verlengde, uit. "Ik ben blij dat ik deel kan blijven uitmaken van de Arsenal-familie. Dit seizoen wil op het veld nog één keer alles geven. Nadien kijk ik er naar uit mijn steentje bij te dragen bij het produceren van een nieuwe lichting Arsenal-talenten."



Mertesacker speelt sinds de zomer van 2011 voor Arsenal. Voordien was de 104-voudig Duits international en wereldkampioen actief bij Hannover en Werder Bremen. © getty.

Evander Sno zet punt achter loopbaan De Nederlander Evander Sno stopt met voetballen op het hoogste niveau. De 30-jarige middenvelder heeft in goed overleg met zijn werkgever, tweedeklasser RKC Waalwijk, besloten zijn contract te ontbinden.



Sno was in 2014 even aan de slag in België bij Westerlo. In 2010 kreeg de Nederlander met Surinaamse roots als speler van Jong Ajax een hartstilstand op het veld. Na het inplanten van een defibrillator keerde hij terug op de velden.



"Sno heeft een zware periode achter de rug en wil tijd aan zijn gezin besteden", laat RKC weten. "Het dagelijks op en neer rijden van zijn woonplaats Amsterdam naar Waalwijk beschouwt Sno als een te zware belasting."



De middenvelder kwam in het verleden verder uit voor onder meer Feyenoord, NAC Breda, Celtic, Ajax, Bristol City en NEC. © epa.

Darwin Andrade weer in eigen land aan de slag De Colombiaanse linksachter Darwin Andrade (26) verlaat Standard. Hij gaat opnieuw aan de slag in eigen land bij Deportivo Cali. "We hebben een akkoord met Standard om 70 procent van de sportieve rechten van Darwin Andrade over te nemen. De speler komt één van de volgende dagen naar de stad om er medische testen af te leggen. Eens die achter de rug zijn, kan hij een overeenkomst tekenen", zo luidt op de website van Cali. Andrade kwam afgelopen seizoenen negentien keer in actie voor Standard en maakte één doelpunt. De drievoudige international droeg het shirt van de Rouches sinds 2014. Darwin Andrade. © belga.

Ploegmaat van Praet stapt over naar Inter Inter Milaan kondigt de komst aan van Milan Skriniar. De Slovaakse verdediger komt over van het Sampdoria van Dennis Praet en tekende een contract voor vijf seizoenen. Met de overgang zou zo'n 30 miljoen euro gemoeid zijn. De 22-jarige Skriniar maakte, na zijn doorbraak in eigen land bij Zilina, in januari 2016 de overstap naar Genua. Zijn anderhalf seizoen bij Sampdoria werd een succes. Hij speelde 38 wedstrijden voor de club en trok zo de aandacht van Inter. De voorbije weken was Skriniar, die ook al zeven keer uitkwam voor Slovakije, met het beloftenteam aan de slag op het EK onder 21 jaar in Polen. Slovakije overleefde de groepsfase niet ondanks zeges tegen Zweden en het gastland, maar Skriniar schopte het wel tot het Elftal van het EK. Milan Skriniar in actie voor Slovakije op het EK -21. © afp.

RAFC-lieveling voor drie jaar naar het Kiel Beerschot Wilrijk heeft de komst van Joren Dom bevestigd. De rechtsachter komt over van aartsrivaal Antwerp en tekende op het Kiel een contract voor drie seizoenen. Dom paste niet meer in de plannen van de Great Old en ontbond er woensdag zijn contract. De 27-jarige Dom streek in 2012 neer op de Bosuil en groeide er uit tot de publiekslieveling. Voordien kwam hij uit voor KV Mechelen, Rupel Boom en FCV Dender. De vleugelverdediger speelde de afgelopen vijf seizoenen 123 officiële wedstrijden voor Antwerp.



Voor Beerschot Wilrijk is Dom de zevende inkomende transfer. Eerder trok de club ook al Tom Van Hyfte (Roda JC), Rafael Romo (APOEL), Richard Kule Mbombo (Racing Club Kinshasa), Octavio (Botafogo), Karim Esikal en Charni Ekangamene (beiden Zulte Waregem) aan. Joren Dom. © photo news.

Boeman Club wordt ploegmaat Depoitre Huddersfield heeft de transfer van Mathias Zanka Jörgensen afgerond. De Deense verdediger komt over van FC Kopenhagen en tekende bij de Britse promovendus een contract tot juni 2020. Vorig najaar was Jörgensen in de groepsfase van de Champions League tot twee keer toe de boeman van Club Brugge. Zowel in Kopenhagen (4-0) als in Brugge (0-2) pikte hij zijn doelpuntje mee. De 27-jarige Jörgensen maakte zijn debuut in de hoofdmacht van FC Kopenhagen in september 2007. Na vijf succesvolle seizoenen maakte de centrale verdediger een transfer naar PSV, maar dat werd geen succes. Na nauwelijks 23 officiële optredens in twee seizoenen tijd keerde hij terug naar FC Kopenhagen om daar opnieuw uit te groeien tot een belangrijke pion.



Jörgensen is alweer de achtste inkomende transfer van Huddersfield. Eerder kwamen ook onze landgenoot Laurent Depoitre (FC Porto), Elias Kachunga (Ingolstadt), Aaron Mooy (Manchester City), Tom Ince (Derby County), Danny Williams (Reading), Steve Mounié (Montpellier) en Scott Malone (Fulham) de rangen versterken. Mathias Jörgensen in duel met Wesley tijdens het Champions League-duel in Brugge. © belga.

Eupen strikt topschutter van buren uit Kelmis KAS Eupen heeft vandaag alweer zijn negende aanwinst van de zomermercato voorgesteld. De Senegalees-Belgische aanvaller Moussa Diallo komt over van Kelmis in de tweede amateurdivisie, waar hij vorig seizoen 33 keer de weg naar de netten vond. Diallo tekende aan de Kehrweg een contract voor één seizoen, met een optie op nog een seizoen. De 26-jarige Diallo werd geboren in Senegal, maar verwierf ondertussen ook de Belgische nationaliteit. De voorbije jaren verdedigde hij de kleuren van Andrimont, St. Vith, Hervé, Malmedy, Aywaille, FC Luik en Spouwen-Mopertingen.



Eerder trokken de Oostkantonners ook al Nils Schouterden en Nicolas Verdier (beiden KV Mechelen), Mickaël Tirpan (Moeskroen), Jordan Litiès (Dijon FCO), Abdulakrim Hassan (Al Sadd), Souleymane AW, Abdul Manaf Nurudeen en Carlos Martinez Castro (allen Aspire Academy) aan. C'est officiel, Moussa Diallo rejoint la KAS Eupen! Bienvenue! ¿¿ @Dialloverviers ¿¿https://t.co/LdaN6M2jgp pic.twitter.com/ufbW9P8Ogk — KAS Eupen (@kas_eupen) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Ajax wilde Eupen 3 miljoen geven voor Van Crombrugge Een spraakmakende transfer is op het laatste moment afgesprongen. Verliezend Europa League-finalist Ajax bereikte zo'n twee weken terug een akkoord met KAS Eupen over doelman Hendrik Van Crombrugge (24). Prijskaartje: ruim 3 miljoen euro. Ajax zag in Van Crombrugge de ideale reservekeeper, die op termijn hun nummer één Onana moest vervangen. Dat de deal uiteindelijk niet doorging, komt door Van Crombrugge zelf. "Er was de voorbije weken veel interesse, maar Hendrik heeft uiteindelijk beslist om te blijven", laat Eupen-CEO Henkel weten. "Hendrik is van mening dat hij zich bij Eupen het beste verder kan ontwikkelen. Iets waar we alleen maar blij om kunnen zijn." Van Crombrugge, die het afgelopen seizoen tot de voorselectie van de Rode Duivels schopte, verlengde eerder dit jaar zijn contract tot 2020 en zag hoe de interesse van onder meer AA Gent meteen afgewimpeld werd door het bestuur. (NP) © belga.