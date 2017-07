TT: Eupen ziet straffe transfer naar Ajax afketsen - Alweer een Belg erbij in Serie A - Boeman Club wordt ploegmaat Depoitre

Door: redactie

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

RAFC-lieveling voor drie jaar naar het Kiel Beerschot Wilrijk heeft de komst van Joren Dom bevestigd. De rechtsachter komt over van aartsrivaal Antwerp en tekende op het Kiel een contract voor drie seizoenen. Dom paste niet meer in de plannen van de Great Old en ontbond er woensdag zijn contract. De 27-jarige Dom streek in 2012 neer op de Bosuil en groeide er uit tot de publiekslieveling. Voordien kwam hij uit voor KV Mechelen, Rupel Boom en FCV Dender. De vleugelverdediger speelde de afgelopen vijf seizoenen 123 officiële wedstrijden voor Antwerp.



Boeman Club wordt ploegmaat Depoitre Huddersfield heeft de transfer van Mathias Zanka Jörgensen afgerond. De Deense verdediger komt over van FC Kopenhagen en tekende bij de Britse promovendus een contract tot juni 2020. Vorig najaar was Jörgensen in de groepsfase van de Champions League tot twee keer toe de boeman van Club Brugge. Zowel in Kopenhagen (4-0) als in Brugge (0-2) pikte hij zijn doelpuntje mee. De 27-jarige Jörgensen maakte zijn debuut in de hoofdmacht van FC Kopenhagen in september 2007. Na vijf succesvolle seizoenen maakte de centrale verdediger een transfer naar PSV, maar dat werd geen succes. Na nauwelijks 23 officiële optredens in twee seizoenen tijd keerde hij terug naar FC Kopenhagen om daar opnieuw uit te groeien tot een belangrijke pion.



Jörgensen is alweer de achtste inkomende transfer van Huddersfield. Eerder kwamen ook onze landgenoot Laurent Depoitre (FC Porto), Elias Kachunga (Ingolstadt), Aaron Mooy (Manchester City), Tom Ince (Derby County), Danny Williams (Reading), Steve Mounié (Montpellier) en Scott Malone (Fulham) de rangen versterken. Mathias Jörgensen in duel met Wesley tijdens het Champions League-duel in Brugge. © belga.

Eupen strikt topschutter van buren uit Kelmis KAS Eupen heeft vandaag alweer zijn negende aanwinst van de zomermercato voorgesteld. De Senegalees-Belgische aanvaller Moussa Diallo komt over van Kelmis in de tweede amateurdivisie, waar hij vorig seizoen 33 keer de weg naar de netten vond. Diallo tekende aan de Kehrweg een contract voor één seizoen, met een optie op nog een seizoen. De 26-jarige Diallo werd geboren in Senegal, maar verwierf ondertussen ook de Belgische nationaliteit. De voorbije jaren verdedigde hij de kleuren van Andrimont, St. Vith, Hervé, Malmedy, Aywaille, FC Luik en Spouwen-Mopertingen.



Eerder trokken de Oostkantonners ook al Nils Schouterden en Nicolas Verdier (beiden KV Mechelen), Mickaël Tirpan (Moeskroen), Jordan Litiès (Dijon FCO), Abdulakrim Hassan (Al Sadd), Souleymane AW, Abdul Manaf Nurudeen en Carlos Martinez Castro (allen Aspire Academy) aan. C'est officiel, Moussa Diallo rejoint la KAS Eupen! Bienvenue! ¿¿ @Dialloverviers ¿¿https://t.co/LdaN6M2jgp pic.twitter.com/ufbW9P8Ogk — KAS Eupen (@kas_eupen) Fri Jul 07 00:00:00 MEST 2017

Castagne naar Atalanta, "maar voor altijd Genkie" We hebben er weer een Belg bij in de Serie A. Timothy Castagne (20) legde gisteren met succes zijn medische testen af bij Atalanta Bergamo en tekent er vandaag een contract voor vier seizoenen met één jaar optie. Atalanta betaalt voor de rechtsachter de opstapclausule van zes miljoen euro die contractueel was vastgelegd. Racing Genk doet andermaal een gouden zaak. Castagne had eerder zelf al een persoonlijk akkoord met OGC Nice, maar de opstapclausule bleek een struikelblok.



In een afscheidsbrief bedankt hij iedereen bij Racing Genk. "Ik wil de technische staf en mijn ploegmaten bedanken. Zonder hen had ik deze stap niet kunnen zetten. Het waren vijf mooie jaren, waarvan drie bij de eerste ploeg, die ik nooit zal vergeten. Ik wil ook de supporters bedanken die me altijd gesteund hebben en me ook twee keer beloond hebben met de bronzen schoen. Voor mij is dit een nieuwe stap in mijn carrière, maar ik had me geen betere club dan Genk kunnen indenken om mijn carrière te lanceren. Ik hoop jullie snel opnieuw te zien. Genkie voor altijd." © photo news.

Ajax wilde Eupen 3 miljoen geven voor Van Crombrugge Een spraakmakende transfer is op het laatste moment afgesprongen. Verliezend Europa League-finalist Ajax bereikte zo'n twee weken terug een akkoord met KAS Eupen over doelman Hendrik Van Crombrugge (24). Prijskaartje: ruim 3 miljoen euro. Ajax zag in Van Crombrugge de ideale reservekeeper, die op termijn hun nummer één Onana moest vervangen. Dat de deal uiteindelijk niet doorging, komt door Van Crombrugge zelf. "Er was de voorbije weken veel interesse, maar Hendrik heeft uiteindelijk beslist om te blijven", laat Eupen-CEO Henkel weten. "Hendrik is van mening dat hij zich bij Eupen het beste verder kan ontwikkelen. Iets waar we alleen maar blij om kunnen zijn." Van Crombrugge, die het afgelopen seizoen tot de voorselectie van de Rode Duivels schopte, verlengde eerder dit jaar zijn contract tot 2020 en zag hoe de interesse van onder meer AA Gent meteen afgewimpeld werd door het bestuur. (NP) © belga.