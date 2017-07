TT: Eupen ziet in extremis straffe transfer naar Ajax afketsen - We hebben er alweer een Belg bij in Serie A

Door: redactie

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Castagne naar Atalanta We hebben er weer een Belg bij in de Serie A. Timothy Castagne (20) legde gisteren met succes zijn medische testen af bij Atalanta Bergamo en tekent er vandaag een contract voor vier seizoenen met één jaar optie. Atalanta betaalt voor de rechtsachter de opstapclausule van zes miljoen euro die contractueel was vastgelegd. Racing Genk doet andermaal een gouden zaak. Castagne had eerder zelf al een persoonlijk akkoord met OGC Nice, maar de opstapclausule bleek een struikelblok. "Ik wil iedereen bij Racing Genk bedanken", zegt Castagne in een eerste reactie. "Die vijf mooie jaren vergeet ik nooit." (KDZ)



Ajax wilde Eupen 3 miljoen geven voor Van Crombrugge Een spraakmakende transfer is op het laatste moment afgesprongen. Verliezend Europa League-finalist Ajax bereikte zo'n twee weken terug een akkoord met KAS Eupen over doelman Hendrik Van Crombrugge (24). Prijskaartje: ruim 3 miljoen euro. Ajax zag in Van Crombrugge de ideale reservekeeper, die op termijn hun nummer één Onana moest vervangen. Dat de deal uiteindelijk niet doorging, komt door Van Crombrugge zelf. "Er was de voorbije weken veel interesse, maar Hendrik heeft uiteindelijk beslist om te blijven", laat Eupen-CEO Henkel weten. "Hendrik is van mening dat hij zich bij Eupen het beste verder kan ontwikkelen. Iets waar we alleen maar blij om kunnen zijn." Van Crombrugge, die het afgelopen seizoen tot de voorselectie van de Rode Duivels schopte, verlengde eerder dit jaar zijn contract tot 2020 en zag hoe de interesse van onder meer AA Gent meteen afgewimpeld werd door het bestuur. (NP) © belga.