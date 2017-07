"EK wordt geweldig avontuur - zelfs groter dan Amerika": maak kennis met Janice Cayman

Door: Pieter-Jan Calcoen

7/07/17 - 08u37

Lenie Onzia en Janice Cayman (l) woensdag bij de samenkomst in Tubeke. © photo news.

RED FLAMES Een thuismatch op verplaatsing: die speelt Janice Cayman (28) vanavond in Montpellier. Het moment voor een kennismaking met de spits van de Red Flames en Montpellier.

"Plots kreeg ik telefoon van een Amerikaan. Een 'mopke', dacht ik. (lacht) Niet dus."

Janice Cayman, geboren en opgegroeid in Brasschaat, is amper 19 als ze een voorstel krijgt om in Amerika te gaan voetballen. Ze ligt op dat moment onder contract bij Eva's Tienen en zit in Leuven op kot. "Aanvankelijk vond ik het te vroeg om te verhuizen - ik heb serieus getwijfeld -, maar uiteindelijk heb ik de stap toch gezet. Gelukkig maar, achteraf gezien."



Bij Blues de Pali en Florida State University komt Cayman, die ook gebasketbald en geturnd heeft, in een nieuwe wereld terecht. "Voor het eerst kon ik me er helemaal op het voetbal concentreren - op de universiteit droeg men de atleten op handen. Het was zelfs zó zot dat er studenten langs de kant van het veld stonden om drinkbussen aan te geven."



Met die Amerikaanse droom in het achterhoofd twijfelt Cayman in 2016 niet als Western New York Flash aanklopt. "Ik zat intussen bij Juvisy (een Franse club, red.) en was er semiprof. De eerste maanden kluste ik bij op de multimedia-afdeling van Carrefour - het houdt je met de voeten op de grond. Het niveau was er goed, maar New York kon ik niet laten liggen."