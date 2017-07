TT: akkoord op til tussen Castagne en Atalanta, slecht nieuws voor Foket

Door: redactie

6/07/17 - 06u28

Timothy Castagne. © belga.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Castagne bijna van Atalanta

De makelaar van Timothy Castagne onderhandelde gisteren voor de tweede dag op rij met Atalanta Bergamo, maar een akkoord is er nog niet. "Al gaat het de goede richting uit", klinkt het. Castagne heeft van Genk de toelating gekregen om vandaag naar Bergamo te reizen om er zijn medische tests af te leggen. Genk en Atalanta zijn er op clubniveau al een tijdje uit, de ploeg uit de Serie A is bereid om de opstapclausule van 6 miljoen in het contract van de 21-jarige rechtsachter te betalen. Eerder bereikte Castagne al een persoonlijk akkoord met Nice, maar voor de Fransen is die 6 miljoen een struikelblok.



Het nakende akkoord tussen Castagne en Atalanta is slecht nieuws voor Thomas Foket. Die was eerste keuze in Bergamo, maar raakte daar niet door de medische keuring door een hartprobleem. De rechtsback van AA Gent onderging gisteren voor de derde dag op rij onderzoeken aan het hart bij onder meer hartspecialist Pedro Brugada. Vandaag worden alle resultaten bekeken en volgt er meer duidelijkheid over de toekomst van de Rode Duivel. (KDZ/NP)