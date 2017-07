TT: Man Utd "heeft akkoord voor 85 miljoen euro over Lukaku" - PSG laat jonge aanvaller naar Leipzig gaan

Door: redactie

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek Transfer Talk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Vicente Iborra tekent voor vier seizoenen bij Leicester City Vicente Iborra zal de komende vier seizoenen het shirt van Leicester City dragen. Dinsdag bereikten de 'Foxes' al een principeakkoord met FC Sevilla over de komst van de 29-jarige Spanjaard. Leicester zou 10,5 miljoen pond (ongeveer 12 miljoen euro) neertellen voor de verdedigende middenvelder.



Iborra speelde de voorbije vier seizoenen voor FC Sevilla, dat hem in 2013 wegplukte bij Levante. De Spanjaard droeg geregeld de aanvoerdersband bij de 'Rojiblancos', waarmee hij in 2014, 2015 en 2016 de Europa League won. In 172 wedstrijden voor FC Sevilla scoorde Iborra 30 keer.



Leicester heeft zo zijn tweede inkomende transfer van deze zomer beet. Vorige maand kwam verdediger Harry Maguire over van Hull City.

RB Leipzig strikt PSG-talent RB Leipzig heeft vandaag de komst van de Franse aanvaller Jean-Kevin Augustin aangekondigd. Augustin komt over van de Franse topclub Paris Saint-Germain en tekende in Leipzig een contract voor vijf seizoenen. Met de transfer zou zo'n dertien miljoen euro gemoeid zijn. De 20-jarige Augustin is een jeugdproduct van de Parijzenaars en maakte zijn debuut in het eerste elftal in april 2015. Een basisplaats afdwingen lukte de jonge Fransman echter nooit. Augustin kwam het afgelopen seizoen tot 14 optredens (veelal invalbeurten) in de hoofdmacht van de Parijzenaars en één goal.



De spits met roots in Haïti werd in 2016 met Frankrijk Europees kampioen onder 19 jaar. Augustin kreeg op dat toernooi als topschutter (met zes goals) de Golden Player Award.



RB Leipzig eindigde het voorbije seizoen als tweede in de Bundesliga en plaatste zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. J.K. #Augustin: "Ich freue mich sehr, Spieler von #RBLeipzig zu sein. Mit meiner Flexibilität in der Offensive will ich dem Team helfen." pic.twitter.com/VBv86xesGm — RB Leipzig (@DieRotenBullen) Thu Jul 06 00:00:00 MEST 2017

"Akkoord tussen Everton en Manchester United voor Lukaku" BBC weet het zeker: Romelu Lukaku verkast niet naar Chelsea maar wél naar Manchester United. Volgens het Britse nieuwsmedium hebben de Mancunians een akkoord bereikt met Everton, dat zo'n 75 miljoen pond (omgerekend meer dan 85 miljoen euro) zou vangen voor z'n goaltjesdief. Nog volgens BBC hoopt manager Jose Mourinho zijn nieuwe spits zondag al te kunnen meenemen voor de tournee in de Verenigde Staten.



Het bedrag is in elk geval een pak lager dan de 114 miljoen die de 'Toffees' aanvankelijk wilden voor onze landgenoot. Of ook Wayne Rooney in de deal betrokken zou zijn, is evenwel niet geweten.



Hoe de transfer tot gisteravond nog niet in een afrondingsfase zat, maar Everton wel al de begeerde tweestrijd tussen Chelsea en Manchester United verkreeg, leest u HIER.

'San Iker' blijft in Portugal, ondanks interesse van Liverpool De Spaanse doelman Iker Casillas heeft zijn aflopende contract bij de Portugese topclub FC Porto verlengd tot medio 2018, zo maakten club en speler donderdag bekend.



De voorbije weken leek het er nochtans op dat de 36-jarige voormalige Spaanse nummer één niet meer op een contractverlenging hoefde te rekenen bij de Portugese vicekampioen, waar hij sinds de zomer van 2015 het doel verdedigt. "Ik ben heel tevreden dat ik er nog een jaar kan bijdoen in Porto", schreef de wereldkampioen van 2010 op zijn Twitter-account. Muy contento por seguir una temporada más con @FCPorto ! Mucha ilusión ante los retos que se presentan! ¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿ pic.twitter.com/JZ8l5gHEXd — Iker Casillas (@IkerCasillas) Thu Jul 06 00:00:00 MEST 2017

Troost-Ekong bijna van Bursaspor Turkse media zijn wat voorbarig: van een deal tussen AA Gent en Bursaspor omtrent William Troost-Ekong (23) is nog geen sprake. Het lijkt evenwel een kwestie van tijd. Bursaspor wil naar verluidt ruim 1 miljoen euro neertellen voor de centrale verdediger, die op zijn beurt een contract van drie jaar kan tekenen. Club en speler zijn het daarover al eens. Troost-Ekong, afgelopen winter nieuw bij AA Gent na een uitleenbeurt aan FK Haugesund, hoopt in Turkije op meer speelkansen met het oog op zijn plek bij Nigeria. (NP) © photo news.

Standard-verdediger op weg naar Fulham Ibrahima Cissé bedankte vriendelijk voor Palermo en reisde gisteravond nog naar Fulham. De middenvelder van Standard heeft vandaag een afspraak met de Londense club. Dat betekent dat er op clubniveau een akkoord is. De nummer zes van het Engelse Championship bracht in januari al een bod uit, maar toen sprong de deal nog af. Nu heeft de transfer meer kans op slagen. Standard grijpt naast de Poolse aanvaller David Kownacki van Lech Poznan. Die staat dicht bij Sampdoria. (FDZ/SJH) © photo news.

De Guzman trekt naar Eintracht Frankfurt Jonathan de Guzman gaat aan de slag bij Eintracht Frankfurt. De 29-jarige Nederlandse middenvelder stapte vanochtend met de selectie van de Duitse club in het vliegtuig voor een trainingskamp in de VS. De Guzman hoopt op korte termijn de laatste formaliteiten af te handelen en ondertekent daarna een contract voor drie jaar bij Frankfurt. Het nummer elf van afgelopen seizoen in de Bundesliga zegt dat de onderhandelingen met Napoli, de club van Rode Duivel Dries Mertens, over een transfersom voor De Guzman bijna zijn afgerond. Het contract van de geboren Canadees, die veertien keer uitkwam voor Oranje, liep in Napels nog een jaar door. Hoewel de handtekeningen nog ontbreken, gaat De Guzman toch alvast mee op trainingskamp zodat hij direct kan wennen aan zijn nieuwe club. Afgelopen seizoen speelde de oud-Feyenoorder op huurbasis voor Chievo. Jonathan de Guzman. © ProShots.