Bondscoach Red Flames zet Missipo uit selectie EK om "disciplinaire redenen"

5/07/17 - 15u34 Bron: Belga

© photo news.

Sara Yüceil (PSV Eindhoven) vervangt Kassandra Missipo in de 23-koppige selectie van de Red Flames voor het EK voetbal. De middenveldster van KAA Gent Ladies behoort om "disciplinaire redenen" niet meer tot de geselecteerden. Dat heeft bondscoach Ives Serneels vandaag op Twitter bekendgemaakt.

Kassandra Missipo behoort niet langer tot onze #WEURO2017-selectie, omwille van disciplinaire redenen. Sara Yüceil vervangt haar. — Ives Serneels (@IvesSerneels)

Het EK wordt van 16 juli tot en met 6 augustus in Nederland afgewerkt. De Red Flames, 22e op de FIFA-ranking, werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15, op 16 juli in Doetinchem), Noorwegen (FIFA 11, op 20 juli in Breda) en gastland Nederland (FIFA 12, op 24 juli in Tilburg). De top twee stoot door naar de kwartfinales.



In aanloop naar het EK speelt de selectie van Serneels nog twee oefenduels: tegen Frankrijk (vrijdag in Montpellier) en Rusland (dinsdag in Denderleeuw). Volgende week woensdag reizen de Flames af naar Nederland.