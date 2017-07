TT: KV Mechelen heeft Schoofs beet - Denayer niet mee met Man City op tournee door Verenigde Staten

De voetbalredactie

5/07/17 - 16u50

© Twitter.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Denayer mag beschikken bij City Man City rekent niet meer op Jason Denayer. Hij mag niet mee op tournee door de Verenigde Staten. City wil de Rode Duivel opnieuw uitlenen. Denayer heeft een persoonlijk akkoord met Lyon, maar zijn club ziet hem liever naar Girona trekken, de Spaanse promovendus waarin de City-groep zich in wil kopen. Ook Joe Hart, Samir Nasri en Eliaquim Mangala moeten thuisblijven. De Bruyne en Kompany staan wel op de lijst. (KTH) © reuters.

Pienaar doet er nog jaartje bij Steven Pienaar gaat nog even door als prof. De Zuid-Afrikaan, die begin deze eeuw voor Ajax speelde, heeft in zijn vaderland getekend bij Bidvest Wits. De inmiddels 35-jarige Pienaar tekent voor een jaar, plus een optie voor een extra seizoen, bij de regerend landskampioen. Vorig seizoen kwam de routinier vijftien keer in actie voor Sunderland, waarmee hij uit de Premier League degradeerde. Pienaar het voorbije seizoen met Sunderland tegen Leicester. © photo news.

Ilicic naar Atalanta Atalanta Bergamo heeft de Sloveense middenvelder Josip Ilicic aangetrokken. De 29-jarige international komt over van Fiorentina. Ilicic stond vier jaar onder contract bij de club uit Firenze. Atalanta, dat lang op weg leek om Foket binnen te halen tot er een hartprobleem bij de voorlopig nog steeds Buffalo werd vastgesteld, eindigde vorig seizoen verrassend als vierde in de Serie A. Hierdoor speelt de club voor het eerst in 26 jaar weer Europees voetbal. Josep Ilicic. © getty.

Real Madrid leent Fabio Coentrao uit aan Sporting De Spaanse landskampioen en Champions League-winnaar Real Madrid leent de Portugese linkerflankverdediger Fabio Coentrao tot het einde van het seizoen uit aan de Portugese topclub Sporting Lissabon, zo maakte Real Madrid bekend.



De 29-jarige Coentrao streek in 2011 neer in Bernabeu, maar vertolkte er de laatste seizoenen steeds meer een bijrol. In het seizoen 2015-2016 werd hij al eens uitgeleend aan het Franse AS Monaco. Bij Real ligt de Portugese international nog onder contract tot medio 2019. Coentrao (r) hier in duel met Andres Iniesta © photo news.

Huddersfield Town haalt concurrent voor Laurent Depoitre Huddersfield Town heeft de transfer van de Beninse international Steve Mounié afgerond. De 22-jarige aanvaller komt over van het Franse Montpellier en ondertekende bij de Engelse promovendus een contract voor vier seizoenen, zo maakte de club bekend.



Bij Huddersfield is het al de derde keer in minder dan twee weken dat het transferrecord gebroken wordt. Eerst legde de club vijf miljoen euro op tafel om Laurent Depoitre los te weken bij FC Porto. Lang hield dat record niet stand, want eind vorige week werd de Australische middenvelder Aaron Mooy voor negen miljoen euro overgenomen van Manchester City. Voor de kopbalsterke Mounié zou de club dertien miljoen euro betaald hebben. CONFIRMED: Steve Mounié completes his transfer from @MontpellierHSC, penning a four year contract at #htafc https://t.co/TFTibcoHBG ¿¿¿¿ (DTS) pic.twitter.com/MTP6K4xYNO — Huddersfield Town (@htafcdotcom) Wed Jul 05 00:00:00 MEST 2017

Messi dicht bij contractverlenging Lionel Messi verlengt zijn medio volgend jaar aflopend contract bij FC Barcelona tot 2021, zo meldden Spaanse media dinsdagavond. Volgens sportkrant Marca staat er na maanden onderhandelen in de overeenkomst ook een optie voor nog een jaar en werd er een afkoopsom van 300 miljoen euro overeengekomen. De contractverlenging zou in de loop van woensdag bevestigd worden door de club, voor de handtekening van de Argentijnse sterspeler is het volgens de krant nog wachten tot komende week. Messi is immers op huwelijksreis en wordt nog niet meteen in Catalonië verwacht. De dertigjarige Messi speelt al sinds 2000 in de Barcelonese clubkleuren en is er met 507 doelpunten in 583 wedstrijden topschutter aller tijden. De vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal won met de club acht landstitels en vier keer de Champions League. © photo news.

Anderlecht dicht bij Fatecha Aanwinst Henry Onyekuru streek gisteren neer in Oostenrijk en maakte meteen kennis met zijn nieuwe ploegmakkers. Het ging er bij momenten pittig aan toe op de training. En dat eiste een slachtoffer. Zo kreeg Dendoncker de vinger van Spajic in het oog. Hij moest de training staken en ging op doktersbezoek. Niets ernstigs, zo bleek. Normaal gezien zou hij morgen alweer kunnen meetrainen. Vrijdag wordt de stage afgesloten met een oefenduel tegen Red Bull Salzburg. Dat zal zonder Najar (hamstringblessure) gebeuren. Nuytinck (achillespeesblessure) houdt het nog bij loopoefeningen



Wout Faes (18) is dan wel mee op stage, Anderlecht probeert nog steeds een club te vinden waar de centrale verdediger komend seizoen aan spelen zal toekomen. Excelsior is geïnteresseerd. Jorn Vancamp (18) blijft hopen dat zijn uitleenbeurt aan NAC snel in orde geraakt



Vrijdag of zaterdag rondt Anderlecht de komst van Gianlucca Fatecha (19) af. Dat is een Paraguayaanse middenvelder van Olimpia. Fatecha, die zo goed als niets kost, zal naar eigen zeggen de eerste zes maanden met de beloften aanvatten. Anderlecht huurt hem één seizoen, met aankoopoptie. (MJR/NVK) Gianlucca Fatecha. © rv.

Antwerp praat met Butelle... Na gesprekken met Sander Coopman buigt Antwerp zich op dit moment ook over een andere Club Brugge-speler. Doelman Ludovic Butelle (34) is overbodig en kan mogelijk een opportuniteit zijn voor de Great Old. Club stelt de Franse doelman in ieder geval ter beschikking van Antwerp, dat de piste onderzoekt. Butelle kwam in januari van vorig jaar over van Angers en hielp Club meteen mee aan de titel. Vorig seizoen verloor hij zijn basisplaats aan de Amerikaan Ethan Horvath. Met de komst van Standard-doelman Guillaume Hubert heeft Butelle geen toekomst meer in het Jan Breydelstadion. Ludovic Butelle. © photo news.

...en denkt aan 'gearresteerde' Yatabaré Naast Butelle denkt Antwerp er ook aan zich te versterken met Sambou Yatabaré (28). De Malinese international werd al een tijdje uit de A-kern gezet bij Werder Bremen. Nu heeft hij het helemaal verkorven. Afgelopen zondag werd hij gearresteerd omdat hij op weg naar de luchthaven in Parijs een agent een klap verkocht. De politieman had zijn wapen getrokken om een incident te doven, maar eens hij dat weer wegstopte, kwam er nog meer tumult. Daarbij zou Yatabaré een slag hebben uitgedeeld. De agent zou drie weken werkonbekwaam zijn. Het is nog niet duidelijk of Yatabaré intussen weer op vrije voeten is. Bij Bremen is de maat nu vol. De Malinees die in januari van vorig jaar via Olympiakos overkwam van Standard, moet er vertrekken.



Antwerp hoeft zelfs geen transfersom op te hoesten, maar moet wel eerst met concurrentie van enkele buitenlandse clubs afrekenen. Alsof dat nog niet volstaat, probeert Antwerp ook zijn samenwerking met Porto ten volle te benutten om enkele spelers aan te trekken. De Portugese topclub leende vorig seizoen 39 spelers uit en wil zijn kern nu fameus uitdunnen. Voor rechtsbuiten Ivo Rodrigues (22) ligt een contract van drie seizoenen klaar. Ook middenvelder Leandro (23) en aanvaller Zé Manuel (26) zijn nadrukkelijk in beeld. In hun geval is het nog niet duidelijk of het om een definitieve transfer of een uitleenbeurt zou gaan. (SJH/TTV) Yatabaré naast Axel Lawarée bij zijn voorstelling op Sclessin in september 2015. © photo news.

Witsel kon naar Bayern Axel Witsel onthult in een interview met Sport/Voetbalmagazine dat hij onlangs op interesse van Bayern München kon rekenen. "Twee weken geleden belde Carlo Ancelotti met Fabio Cannavaro (Witsels trainer in China red.) omdat hij me bij Bayern wou. Daarmee is bewezen dat je in Europa echt nog wel meetelt als je in China voetbalt. Cannavaro antwoordde Ancelotti dat hij me nodig heeft. Hij haalde me naar hier en daar hou ik rekening mee." Axel Witsel. © photo news.

Odjidja blaast transfer naar Krasnodar zelf af Vadis Odjidja gaat toch niet naar Krasnodar. De middenvelder heeft in laatste instantie de stekker uit de chaotische onderhandelingen getrokken. Krasnodar wijzigde op het laatste moment de voorwaarden en wilde alles zo snel mogelijk op papier zetten, terwijl Odjidja in alle rust wilde discussiëren. Hij keert terug naar Legia Warschau, maar verschillende clubs uit grote Europese competities blijven geïnteresseerd, net als Olympiakos. Daar zoekt trainer Besnik Hasi het tussen oude bekenden. Zo staat Mehdi Carcela (Benfica) dicht bij een uitleenbeurt aan Olympiakos, dat volgens Portugese bronnen een aankoopoptie voor 2,5 miljoen bedong. Ook Milos Kosanovic (Standard) staat op het verlanglijstje van Hasi (NVK/SJH) Mehdi Carcela in het shirt van Standard. © belga.