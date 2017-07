TT: Antwerp praat met keeper van Club en denkt aan speler die net 'gearresteerd' is - Bayern belt voor Axel Witsel

De voetbalredactie

5/07/17 - 07u45

© photo news.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017-2018 nadert met rasse schreden en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Anderlecht dicht bij Fatecha Aanwinst Henry Onyekuru streek gisteren neer in Oostenrijk en maakte meteen kennis met zijn nieuwe ploegmakkers. Het ging er bij momenten pittig aan toe op de training. En dat eiste een slachtoffer. Zo kreeg Dendoncker de vinger van Spajic in het oog. Hij moest de training staken en ging op doktersbezoek. Niets ernstigs, zo bleek. Normaal gezien zou hij morgen alweer kunnen meetrainen. Vrijdag wordt de stage afgesloten met een oefenduel tegen Red Bull Salzburg. Dat zal zonder Najar (hamstringblessure) gebeuren. Nuytinck (achillespeesblessure) houdt het nog bij loopoefeningen



Wout Faes (18) is dan wel mee op stage, Anderlecht probeert nog steeds een club te vinden waar de centrale verdediger komend seizoen aan spelen zal toekomen. Excelsior is geïnteresseerd. Jorn Vancamp (18) blijft hopen dat zijn uitleenbeurt aan NAC snel in orde geraakt



Vrijdag of zaterdag rondt Anderlecht de komst van Gianlucca Fatecha (19) af. Dat is een Paraguayaanse middenvelder van Olimpia. Fatecha, die zo goed als niets kost, zal naar eigen zeggen de eerste zes maanden met de beloften aanvatten. Anderlecht huurt hem één seizoen, met aankoopoptie. (MJR/NVK) Lees ook Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 4 juli, met Onyekuru op stage bij RSCA en transfer van Pepe

Gianlucca Fatecha. © rv.

Antwerp praat met Butelle... Na gesprekken met Sander Coopman buigt Antwerp zich op dit moment ook over een andere Club Brugge-speler. Doelman Ludovic Butelle (34) is overbodig en kan mogelijk een opportuniteit zijn voor de Great Old. Club stelt de Franse doelman in ieder geval ter beschikking van Antwerp, dat de piste onderzoekt. Butelle kwam in januari van vorig jaar over van Angers en hielp Club meteen mee aan de titel. Vorig seizoen verloor hij zijn basisplaats aan de Amerikaan Ethan Horvath. Met de komst van Standard-doelman Guillaume Hubert heeft Butelle geen toekomst meer in het Jan Breydelstadion. Ludovic Butelle. © photo news.

...en denkt aan 'gearresteerde' Yatabaré Naast Butelle denkt Antwerp er ook aan zich te versterken met Sambou Yatabaré (28). De Malinese international werd al een tijdje uit de A-kern gezet bij Werder Bremen. Nu heeft hij het helemaal verkorven. Afgelopen zondag werd hij gearresteerd omdat hij op weg naar de luchthaven in Parijs een agent een klap verkocht. De politieman had zijn wapen getrokken om een incident te doven, maar eens hij dat weer wegstopte, kwam er nog meer tumult. Daarbij zou Yatabaré een slag hebben uitgedeeld. De agent zou drie weken werkonbekwaam zijn. Het is nog niet duidelijk of Yatabaré intussen weer op vrije voeten is. Bij Bremen is de maat nu vol. De Malinees die in januari van vorig jaar via Olympiakos overkwam van Standard, moet er vertrekken.



Antwerp hoeft zelfs geen transfersom op te hoesten, maar moet wel eerst met concurrentie van enkele buitenlandse clubs afrekenen. Alsof dat nog niet volstaat, probeert Antwerp ook zijn samenwerking met Porto ten volle te benutten om enkele spelers aan te trekken. De Portugese topclub leende vorig seizoen 39 spelers uit en wil zijn kern nu fameus uitdunnen. Voor rechtsbuiten Ivo Rodrigues (22) ligt een contract van drie seizoenen klaar. Ook middenvelder Leandro (23) en aanvaller Zé Manuel (26) zijn nadrukkelijk in beeld. In hun geval is het nog niet duidelijk of het om een definitieve transfer of een uitleenbeurt zou gaan. (SJH/TTV) Yatabaré naast Axel Lawarée bij zijn voorstelling op Sclessin in september 2015. © photo news.

Witsel kon naar Bayern Axel Witsel onthult in een interview met Sport/Voetbalmagazine dat hij onlangs op interesse van Bayern München kon rekenen. "Twee weken geleden belde Carlo Ancelotti met Fabio Cannavaro (Witsels trainer in China red.) omdat hij me bij Bayern wou. Daarmee is bewezen dat je in Europa echt nog wel meetelt als je in China voetbalt. Cannavaro antwoordde Ancelotti dat hij me nodig heeft. Hij haalde me naar hier en daar hou ik rekening mee." Axel Witsel. © photo news.

Odjidja blaast transfer naar Krasnodar zelf af Vadis Odjidja gaat toch niet naar Krasnodar. De middenvelder heeft in laatste instantie de stekker uit de chaotische onderhandelingen getrokken. Krasnodar wijzigde op het laatste moment de voorwaarden en wilde alles zo snel mogelijk op papier zetten, terwijl Odjidja in alle rust wilde discussiëren. Hij keert terug naar Legia Warschau, maar verschillende clubs uit grote Europese competities blijven geïnteresseerd, net als Olympiakos. Daar zoekt trainer Besnik Hasi het tussen oude bekenden. Zo staat Mehdi Carcela (Benfica) dicht bij een uitleenbeurt aan Olympiakos, dat volgens Portugese bronnen een aankoopoptie voor 2,5 miljoen bedong. Ook Milos Kosanovic (Standard) staat op het verlanglijstje van Hasi (NVK/SJH) Mehdi Carcela in het shirt van Standard. © belga.