Shin Tae-yong moet Zuid-Korea naar WK leiden

4/07/17 - 09u11 Bron: Belga

Shin Tae-yong. © epa.

Shin Tae-yong moet ervoor zorgen dat Zuid-Korea volgend jaar alsnog meedoet aan het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. De 46-jarige voormalige international is dinsdag aangesteld als opvolger van de vorige maand ontslagen bondscoach Uli Stielike. De Duitser moest vertrekken na een nederlaag in de WK-kwalificatie tegen Qatar.